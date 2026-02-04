Nedávno podepsaná dohoda mezi Evropskou unií a Indií – podobně jako ta s Mercosurem – představuje završení vyjednávacího procesu trvajícího přibližně 20 let. Přestože je tato dohoda označována jako „matka všech dohod“, až do jejího podpisu byla prakticky nepřítomná na titulních stránkách zpravodajských webů. Je nadšení politických činitelů oprávněné? Co dohoda skutečně obsahuje a jak ovlivní ekonomiku a finanční trhy?
Podobně jako v případě dohody s Mercosurem lze předpokládat, že náhlé dokončení jednání po několika desetiletích souvisí s kontraproduktivní politikou Donalda Trumpa. Jeho administrativa spustila obchodní války téměř se všemi partnery současně, což rychle vedlo k vlně obchodních dohod, které měly obejít Spojené státy.
Jádrem dohody je snížení cel na automobily vyvážené do Indie. Indický trh je chráněn enormními cly na automobily, které přesahují 100 %. Podle dohody mají být cla nejprve snížena na 40 % a poté na 10 %, s kvótou 200 000 vozidel. Podobná ujednání se vztahují na elektromobily a jejich součásti.
Druhým pilířem je snížení nebo odstranění cel na průmyslové chemikálie, kosmetiku, farmaceutické výrobky a všechny druhy moderních strojů, včetně CNC strojů.
V současné době činí cla v těchto odvětvích přibližně 22 % a mají být snížena na nulu v horizontu 5–7 let, s určitými výjimkami. Podobné výjimky budou zajištěny pro zemědělství EU. Snížení cel lze očekávat u alkoholu a regionálních produktů, kde se cla v tomto odvětví pohybují od 45 % do 150 %.
Matka všech dohod?
Ale co za to Indie dostane? Především se snížení cel na straně EU bude týkat všech druhů textilních výrobků, mořských plodů a šperků. Cla v těchto segmentech trhu se dříve pohybovala od 4 % do 26 %. Indické společnosti budou také moci počítat se snazším přístupem na trh služeb, zejména IT, ale také poradenství, a deregulace se má týkat až 144 pododvětví.
Detail, který se v oficiálních sděleních objevuje jen zřídka, ale má zásadní význam, je část věnovaná „usnadnění mobility“. Pro zaměstnance, kteří jsou součástí evropských poboček indických společností již působících v Evropě, bude zavedena řada dalekosáhlých usnadnění, včetně možnosti přivést členy rodiny a standardizovaného systému povolení, který umožní pracovníkům z Indie pohybovat se po celé komunitě po dobu až tří let.
Zároveň bude zrušeno omezení počtu indických studentů na evropských univerzitách a absolventi získají právo pracovat v EU po dobu nejméně 18 měsíců.
Kromě toho byl vytvořen zjednodušený postup pro prodloužení pobytu, pokud absolvent najde zaměstnání. Existuje více ustanovení tohoto druhu, ale trend a záměr nových řešení jsou jednoznačné.
MC.FR (D1)
Zdroj: xStation5
Na první pohled je zřejmé, že výhody pro obě strany nejsou symetrické. Evropa získá celní úlevy, z nichž bude těžit několik specializovaných západoevropských společností, jako jsou BMW, Stellantis, Volkswagen, BASF, Siemens nebo Infineon. Hodně získají také výrobci luxusního zboží, jako jsou LVMH a Kering, a potravinářské koncerny, jako jsou Danone nebo Ferrero.
Indičtí obyvatelé budou mít snazší přístup k nejlepším automobilům na světě, nejlepším potravinám, nejmodernějším lékům, chemikáliím a strojům, stejně jako k nejúčinnější a nejbezpečnější kosmetice... a na oplátku získají možnost studovat na nejlepších univerzitách na světě a pracovat v zemích s nejvyšší životní úrovní? Dohody podepsané zástupci EU se stále více podobají spíše charitativní činnosti než obchodu.
Otázky bez odpovědí
Zatímco dohoda s Mercosurem poskytla Evropě přístup ke strategickým surovinám a zároveň usnadnila vývoz specialit evropského průmyslu do Latinské Ameriky bez významných ústupků ze strany Evropy, v případě dohody s Indií je těžké vidět podobné výhody.
Jediným, co Indie Evropě nabízí, je pracovní síla a textil. V obou případech je jejich hlavní výhodou nízká cena. Podle nejnovějších údajů z EU zůstává míra nezaměstnanosti nízká, téměř na rekordní úrovni.
Zároveň je třeba mít na paměti, že i přes pokles nezaměstnanosti mladých lidí v posledních letech zůstává tato míra vysoká, kolem 15 %. V této souvislosti přináší takové iniciativy nejistotu, zejména s ohledem na rychle se měnící trh práce, mimo jiné v důsledku umělé inteligence. Je také třeba připomenout, že produktivita práce v Indii patří k nejnižším na světě: je více než 20krát nižší než v USA a 10krát nižší než v Japonsku nebo Evropě, zatímco oficiální míra nezaměstnanosti v Indii je údajně nižší než evropský průměr.
Hrozba: ekonomická nebo existenční?
Mohou také vyvstat pochybnosti o přístupu indických pracovníků k infrastruktuře, datům a počítačovým sítím v Evropě. Jako anekdotu lze uvést konec roku 2022. Když ztráty ruských obrněných sil zbavily agresora dynamiky na klíčových úsecích fronty, objevily se desítky moderních tanků T-90, které se zdály být z ničeho nic. Mnoho Evropanů bylo překvapeno, protože předpokládali, že Rusko nemůže tyto stroje vyrábět bez západních komponentů – a už vůbec ne v takovém měřítku. A měli pravdu. Tyto konkrétní tanky byly stroje vyvezené před lety do Indie a rychle přeprodané do Ruska. Prodej, domluvený v tajnosti na nejvyšších úrovních moci, byl klíčový pro dobytí notoricky známého Bachmutu. Indie je jedním z pilířů, které udržují ruskou ekonomiku prostřednictvím nákupu ropy, a stovky indických občanů byly zadrženy při službě v ozbrojených silách Ruské federace.
Je třeba si položit otázku: pokud se Evropa plně otevře spolupráci s Indií, jak dlouho potrvá, než se francouzské senzory a optika opět začnou hromadně objevovat na ruských zbraních? Nebo jak dlouho potrvá, než uvidíme indická auta nápadně podobná modelům Volkswagen nebo BMW? Směřujeme k opakování případu Číny, která měla po přijetí do Světové obchodní organizace „liberalizovat“, ale nakonec skončila pouze s moderními technologiemi a průmyslem zaměřeným na konfrontaci se Západem?
USA se vrací k jednacímu stolu
USA se rychle vrátily k jednání s Indií poté, co se Indie přiblížila Evropě. Prezidentova administrativa oznámila podpis „dohody“. Oznámení doprovázelo nadšení a patos typický pro Donalda Trumpa. Burza v Bombaji sdílí toto nadšení a místní indexy na základě této zprávy vzrostly až o 5 %.
Zdroj: Bloomberg
Mezi hlavní ustanovení patří prohlášení, že Indie přestane dovážet ruskou ropu. Je všeobecně známo, že od začátku války je Indie jedním z hlavních odběratelů ruské ropy. Podle různých odhadů dodává Rusko do Indie až 40 % veškeré ropy. Pro Rusko to představuje více než 30 % jeho celkového vývozu této komodity.
Je třeba připomenout, že Indie nakupuje nejen ropu, ale také plyn, uhlí a dokonce i štěpné materiály. Odhadujeme-li roční příjmy z obchodu s energetickými komoditami mezi Ruskem a Indií na přibližně 40 miliard dolarů a vycházíme-li z údajů Ministerstva financí Ruské federace (a práce analytických center na jejich základě) z let 2022–2024, lze vypočítat, že pouze nákupem ropy Indie financuje přibližně 20–30 % celého ruského „obranného“ rozpočtu.
Informace o nových celních sazbách jsou zvláště důležité nejen pro Indii, ale také pro americké společnosti, které se intenzivně angažují na indickém subkontinentu:
- Exxon a Chevron – které by mohly nahradit ruské dodávky a specialisty,
- Apple, Microsoft a Cisco – mnoho IT gigantů má v Indii obrovské instalace, jejichž produkty vyvážejí zpět do USA,
- výrobci strojů a chemikálií, zejména pro zemědělství, jako jsou DuPont a Deere.
Zdroj: AlJazeera
Je však třeba poznamenat, že dohoda s USA zůstává převážně deklarativní a dosavadní politika Indie nenasvědčuje tomu, že by se Indie vzdala dodávek z Ruska. Donald Trump sám zůstává nestálý a zjevně unavený z podepisování dohod se zeměmi, které se ani nesnaží je dodržovat.
