Shrnutí trhů: Evropa se pokouší o oživení díky nadějím na obnovení dopravy v Hormuzském průlivu 🚢

Trhy a společnosti
Indexy umazávají část ztrát díky nadějím na možné obnovení dopravy v Hormuzském průlivu poté, co touto trasou úspěšně projel první neíránský tanker — vlastněný Pákistánskou národní lodní společností — navzdory zvýšené úrovni hrozeb.
- Evropa vede růst: Německý DAX (DE40) stojí v čele oživení se ziskem 1,1 %, který je tažen především růstem akcií Commerzbank o 6,6 % po nové nabídce na převzetí ze strany italské UniCredit. Amsterdam (NED25) a Londýn (UK100) rostou o 1 % a 0,9 %, zatímco rozvíjející se trhy, jako je Polsko (W20: +0,2 %), nadále zaostávají.
- Sektorové zaměření: Ropní giganti zůstávají dominantní, když se Brent drží nad 100 USD za barel (Shell +1,3 %, BP +0,6 %). Rostou také banky a realitní společnosti, které podporuje vyhlídka na zvyšování úrokových sazeb v eurozóně.
- UniCredit vs. Commerzbank: UniCredit oznámila záměr získat 100 % Commerzbank (oproti současnému podílu 30 %), což by vyvolalo výraznou konsolidaci evropského bankovního sektoru. Představenstvo Commerzbank však nabídku kritizovalo s tím, že postrádá akviziční prémii i dostatečné podmínky, přičemž generální ředitelka Bettina Orloppová znovu potvrdila svůj závazek k nezávislé strategii.
- Zvýšené doporučení pro Bayer: Akcie Bayer vyskočily téměř o 5 % po zvýšení doporučení od UBS na „Buy“. Analytici jsou optimističtí ohledně možného urovnání sporů kolem glyfosátu a silného výkonu léků jako Nubeqa a Kerendia.
- Komodity a FX: Počáteční tlak na ropu během ranní seance polevil, přičemž Brent a WTI klesly na 102 USD (-1,4 %), respektive 95 USD (-3,5 %). Dollar Index (USDIDX) je pod tlakem (-0,35 %), což signalizuje návrat rizikového apetitu. AUD a NZD rostou vůči dolaru přibližně o 0,9 %, zatímco EURUSD posílil o 0,4 % na 1,148.
Volatilita společností indexu Stoxx 600. Zdroj: Bloomberg Finance LP
Ekonomika a geopolitika
- Inflace v Polsku: V únoru 2026 zpomalila jádrová inflace (bez potravin a energií) na 2,5 % meziročně, zatímco celkový CPI dosáhl 2,1 %. Tato data NBP sice ukazují slábnoucí cenové tlaky v klíčových segmentech, zatím však ještě nezohledňují nejnovější šok v cenách energií.
- Koalice pro Hormuzský průliv: Donald Trump zvyšuje tlak na spojence v NATO i na Čínu, aby pomohli zajistit Hormuzský průliv, a varuje, že budoucnost NATO je v sázce, pokud členové zůstanou nečinní. USA plánují oznámit vznik mnohonárodní eskortní koalice už během tohoto týdne.
- Postoj Íránu: Íránský ministr zahraničí Abbás Arakčí upřesnil, že z pohledu Teheránu je průliv „otevřený“, avšak striktně uzavřený pro USA, Izrael a jejich „spojence“, kteří se podle něj dopustili „nespravedlivé agrese“.
- Obchodní jednání: Čínský vyjednavač Li označil nedávná jednání s USA za produktivní, přičemž se soustředila na možné prodloužení pozastavení cel.
- Kanada zpomaluje: Kanadská inflace v únoru zpomalila na 1,8 %. Přestože ke snížení celkového čísla pomohl efekt srovnávací základny, měsíční náklady na paliva přesto vzrostly o 3,6 % kvůli konfliktu na Blízkém východě.
Dolar během dnešního obchodování oslaboval společně s ropou. Zdroj: xStation5
