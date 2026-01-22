Inflace a příjmy v USA mohou dnes zamíchat trhy

Dnes ve čtvrtek v 16:00 budou zveřejněna data o PCE inflaci a vývoji příjmů a výdajů amerických domácností za říjen a listopad. Živý komentář našich analytiků ke zveřejnění dat a tržní reakci lze sledovat zde: https://youtube.com/live/gNj2rjyPT-Y?feature=share
Tato data jsou velmi důležitá a mají velký potenciál pohnout s trhy. Důvodů je několik. Prvním je nedostatek kvalitních dat, který byl způsoben vládní výlukou v USA. Data sice byla následně zveřejňována, ale kvůli výluce byl sběr dat omezený. Statistické úřady tak pracovaly s odhady a dopočty, které mohly výsledky ovlivnit.
Druhým důvodem je možné pokračování trendu ochlazování jádrové PCE inflace, kterou bedlivě sleduje americká centrální banka při nastavování úrokových sazeb. Poslední čísla CPI inflace vyšla mírně pod očekávání. Trhy proto netrpělivě vyhlíží výsledky PCE inflace, protože mohou napovědět o dalším směřování úrokových sazeb v USA. Ochlazení inflace i přes průsak celních sazeb do cen by otevřelo dveře k dřívějšímu popř. razantnějšímu snižování úrokových sazeb v letošním roce.
Pár pozitivních měření inflace samo o sobě směřování měnové politiky nezmění. Zvýší ale pravděpodobnost vyššího počtu snížení sazeb. Nižší sazby jsou obecně dobrým signálem pro akciové trhy. Obzvláště v současné době, kdy největší hráči na trhu masivně investují. Nižší sazby respektive i očekávání nižších sazeb může zlevnit financování těchto investic a pozitivně ovlivnit hospodářské výsledky s dopadem na valuace a zájem investorů.
Třetím důvodem je dokreslení situace okolo amerického spotřebitele, který je klíčový pro další směřování tamní ekonomiky. Spotřeba je dominantní složkou HDP. Sentiment a vnímání vlastní ekonomické situace ale bylo v posledním roce jako na houpačce. Pokud data ukáží, že se spotřebitel nebojí utrácet a nad očekávání rostou jeho příjmy, tak je to pozitivní zpráva pro ekonomický růst, který by opět mohl tlačit na růst cen akcií. V opačném případě by se mohl stupňovat tlak na pokles.
