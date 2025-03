Jak ovlivní cla USA na dovoz automobilů slovenskou ekonomiku?

Donald Trump oficiálně zavedl 25% cla na dovoz všech automobilů, které nejsou vyrobeny ve Spojených státech. Tato cla budou platit navíc ke všem již zavedeným clům. To znamená, že pokud by se Trump 2. dubna rozhodl zavést 20 % cla na Evropskou unii, celková cla na automobily by dosáhla 45 %. Nová cla na automobily vstoupí v platnost 3. dubna, což ponechává prostor pro vyjednávání. Do tohoto opatření jsou zahrnuta také cla na dovoz převodovek, motorů, elektrických systémů a dalších automobilových komponentů, která vstoupí v platnost 3. května. Zatím však není jasné, zda se cla dotknou také automobilů vyrobených v Mexiku a Kanadě, které jsou součástí dohody o volném obchodu USMCA, neboť Trump nedávno zavedení cel pro tyto země o měsíc odložil.

Vývoz automobilů a automobilových součástek představuje významnou část celkového dovozu, a to přibližně 10 %. V loňském roce činil objem dovozu osobních a lehkých nákladních automobilů do Spojených států 240 miliard USD, což představuje přibližně 0,81 % celkového HDP. Nejvýznamnějšími dovozci byly Mexiko, které dovezlo přibližně 3 miliony automobilů v hodnotě 78 miliard USD, Japonsko s 1,4 milionu automobilů v hodnotě 40 miliard USD a Jižní Korea, která dovezla 1,5 milionu automobilů v hodnotě 37 miliard USD. Významnými dovozci byly také Kanada a Německo. Slovensko se na dovozu automobilů do Spojených států podílelo přibližně 2,6 %, když dovezlo 96 000 automobilů v hodnotě 6,25 miliardy dolarů.

Společnosti s největším podílem prodeje dovážených automobilů na celkovém prodeji ve Spojených státech, jako jsou Volkswagen, Hyundai-Kia, Mercedes-Benz, Renault a BMW, čelí na burze problémům. Nejvíce byla zasažena společnost Stellantis, jejíž akcie se za poslední dva dny propadly o 6,48 %. Podobné ztráty zaznamenaly i další automobilky: BMW kleslo o 5,81 %, Mercedes-Benz o 5,74 %, Volkswagen o 5 % a Ferrari o 4,68 %. Tato čísla poukazují na negativní dopad zavedení cel na akciové trhy a finanční výsledky těchto automobilových gigantů.

Co na to říká slovenská ekonomika ?



Z nedávné analýzy Národní banky Slovenska vyplývá, že případné zavedení cel v Evropské unii by mělo za následek snížení slovenského HDP o 0,18 procentního bodu (p.b.) v letošním roce a o 0,95 p.b. a 0,71 p.b. v následujících dvou letech. Kumulativně by to znamenalo snížení hospodářského růstu až o 1,85 p.b. Tato cla by rovněž mohla snížit zaměstnanost o 0,05 p.b. v letošním roce a o 0,29 p.b. a 0,21 p.b. v následujících dvou letech.

Zdroj: NBS - Ekonomický a menový vývoj jar 2025

Ačkoli na výrobky z Evropské unie nebyla dosud uvalena žádná cla, vývoz automobilů do Spojených států představuje téměř veškerý slovenský vývoz do této země. Konkrétně 76,4 % celkového vývozu do USA tvořily hotové automobily, dalších 1,6 % automobilové díly a 3,64 % vývoz pneumatik. Náš vývoz do této země je tak výrazně ovlivněn a má hodnotu přibližně 6,5 miliardy USD (6,03 miliardy EUR), tj. 4,6 % slovenského HDP.

Prozatím je však obtížné předvídat reakci amerického spotřebitele. Vzhledem k tomu, že Slovensko vyváží především luxusnější automobily, může být cenová citlivost amerického spotřebitele v těchto případech nižší. Nicméně 25% příplatek by mohl být pro mnoho spotřebitelů nepřijatelný.

Reakce Evropské unie a hlavních partnerů

Evropská unie tento krok ostře kritizovala a předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová uvedla, že bude hájit hospodářské zájmy bloku a zároveň hledat diplomatické řešení situace. Podobné reakce přišly i z Kanady, jejíž premiér prohlásil, že taková cla jsou porušením dohody o volném obchodu. Japonsko zvažuje odvetná opatření, zatímco Jižní Korea v reakci na nová cla přijímá mimořádná opatření na podporu svého automobilového průmyslu.