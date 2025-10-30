Eli Lilly po tržbách: Vysoká očekávání, ještě lepší výsledky

Eli Lilly je americká farmaceutická společnost s více než stoletou historií, zaměřená na léčbu metabolických onemocnění, onkologie a imunologie. V posledních letech se však stala globálním lídrem v oblasti léčby obezity a diabetu.
Základem růstu Lilly je poptávka po inkretinových lécích a rychlá expanze výrobních kapacit, která umožňuje přeměnit poptávku na tržby – a ta je obrovská v době, kdy většina zemí čelí zásadním problémům s obezitou. Dalším motorem růstu jsou nové molekuly, včetně perorálního agonisty GLP1 orforglipronu, který dosáhl pozitivních výsledků ve třetí fázi klinických studií a bude směřovat k registraci pro léčbu diabetu a obezity. V praxi to znamená rozšíření portfolia, dostupnosti a indikací, což podpoří udržení vysokého růstu tržeb v následujících letech.
Trh očekával silné čtvrtletí, ale společnost výsledky překonala konsenzus. Upravený zisk na akcii překonal očekávání analytiků a zároveň Lilly zvýšila celoroční výhled tržeb i zisku.
-
Tržby ve třetím čtvrtletí vzrostly o 54 % na 17,60 miliardy USD
-
Zisk na akcii činí 6,21 USD, upravený EPS: 7,02 USD
-
Prodeje Mounjaro vzrostly o 109 % na 6,52 miliardy USD
-
Prodeje Zepbound vzrostly o 185 % na 3,59 miliardy USD
-
Výhled pro celý rok 2025 po navýšení činí více než 63,0 miliardy USD a EPS přes 23 USD
Čtvrtletní data a zvýšený výhled vycházejí z firemního prohlášení a jasné překonání očekávání spolu s detailním rozpisem prodejů klíčových léčiv potvrzují optimismus analytiků ohledně kondice firmy.
Zároveň hlavní konkurent Novo Nordisk prochází obtížnějším obdobím. Společnost vydala profit warning, oznámila změnu CEO, a také programy úspor a omezení zaměstnanosti. Výsledkem je prudký pokles ceny akcií, což ostře kontrastuje s relativně stabilní reakcí trhu na výsledky Lilly a její zvýšené plány.
Rozdíl ve výnosech je především otázkou důvěryhodnosti při plnění očekávání a vedení příběhu. Lilly zvyšuje výhledy a vykazuje velmi silný růst prodejů klíčových přípravků, což snižuje rizikovou přirážku a podporuje ocenění i přes náročné násobky.
Novo Nordisk zároveň čelí provoznímu tlaku a změnám v managementu i struktuře, což zvyšuje nejistotu a zatěžuje valuaci. Investoři preferují společnost, která reálně navyšuje objemy a potvrzuje marže. Podle tiskových zpráv americké listingy Novo letos klesly přibližně o třetinu, zatímco Lilly po zveřejnění lepších výsledků a vyšších výhledů pokračuje v růstu a aktuálně zaznamenává meziroční nárůst o 10 %.
Eli Lilly má dnes jasný růstový příběh, postavený na rychle rostoucí poptávce po inkretinových lécích a rozšiřování nabídky včetně perorální formy. Výsledky za třetí čtvrtletí a zvýšený výhled potvrzují možnost udržet vysokou dynamiku, za předpokladu, že společnost nadále zvládne škálovat dodávky a bránit ceny. Novo Nordisk má i nadále silné produkty a globální dosah, ale v krátkodobém horizontu zaostává.
LLY.US (D1)
Zdroj: xStation5
Zaujalo Vás toto téma? U XTB můžete obchodovat více než 2000 CFD na akcie!
- Konkurenční spready
- Nízké swapové body, díky kterým můžete držet pozice déle
- Minimální velikost transakce již od 0 EUR
Kromě široké nabídky instrumentů od nás získáte také vzdělávací materiály – články, e-booky a kurzy zdarma:
UBS poprvé po rozhodnutí o AT1 dluhu prodává nové dluhopisy
Coeur Mining kupuje New Gold za 7 miliard USD, reaguje na rekordní růst cen zlata
Kimberly-Clark kupuje Kenvue za 48,7 miliardy USD, vznikne nový gigant spotřebního zdraví
Heineken plánuje do roku 2030 úspory a růst, investoři však žádají konkrétní výsledky
Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 71 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků. Investování je rizikové. Investujte zodpovědně. Tento materiál je marketingovou komunikací ve smyslu čl. 24 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů, kterou se mění směrnice 2002/92/ES a směrnice 2011/61/EU (MiFID II). Marketingová komunikace není investiční doporučení ani informace doporučující či navrhující investiční strategii ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/958 ze dne 9. března 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o regulační technické normy pro technická ujednání pro objektivní předkládání investičních doporučení nebo jiných informací doporučujících nebo navrhujících investiční strategie a pro zveřejnění konkrétních zájmů nebo náznaků střetu zájmů nebo jakékoli jiné rady, a to i v oblasti investičního poradenství, ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Marketingová komunikace je připravena s nejvyšší pečlivostí, objektivitou, prezentuje fakta známé autorovi k datu přípravy a neobsahuje žádné hodnotící prvky. Marketingová komunikace je připravena bez zohlednění potřeb klienta, jeho individuální finanční situace a nijak nepředstavuje investiční strategii. Marketingová komunikace nepředstavuje nabídku k prodeji, nabídku, předplatné, výzvu na nákup, reklamu nebo propagaci jakýchkoliv finančních nástrojů. Společnost XTB S.A., organizační složka nenese odpovědnost za jakékoli jednání nebo opomenutí klienta, zejména za získání nebo zcizení finančních nástrojů, na základě informací obsažených v této marketingové komunikaci. V případě, že marketingová komunikace obsahuje jakékoli informace o jakýchkoli výsledcích týkajících se finančních nástrojů v nich uvedených, nepředstavují žádnou záruku ani předpověď ohledně budoucích výsledků. Minulá výkonnost nemusí nutně vypovídat o budoucích výsledcích a každá osoba jednající na základě těchto informací tak činí zcela na vlastní riziko.