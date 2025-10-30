US OPEN: Powell, MAG7 a Trump míchají náladou na trzích

- MAG7 a FOMC hýbou trhy
- Powell varoval trhy, že prosincové snížení sazeb není jisté, i přes zhoršující se ekonomickou situaci
- Meta zaznamenala dvouciferný propad navzdory překonání očekávání, kvůli neočekávané ztrátě
- Microsoft přinesl dobré výsledky, ale příliš investuje
- Alphabet překonal růst ve většině oblastí
Nálada na hlavních amerických indexech je dnes smíšená. Investoři vstřebávají rozhodnutí Fedu a čerstvé výsledky technologických firem, zatímco vyčkávají na výsledky Applu a Amazonu po uzavření obchodování. Pozitivně působí i prodloužení celní příměří mezi USA a Čínou během návštěvy Donalda Trumpa v Asii. Nejvíce ztrácí technologický index – US100 klesá o 0,4 %, zatímco US500 se drží kolem otevírací hodnoty. Indexy US30 a US2000 posilují o 0,3 %, resp. 0,8 %.
Tržní situace je složitá – FOMC a skupina MAG7 vytvářejí nevyrovnané obchodování na Wall Street. Alphabet zveřejnil lepší tržby i zisk za třetí čtvrtletí, což vedlo k silnému růstu v poobchodní fázi. Microsoft představil dobré výsledky, ale výhled tržeb na další kvartál vyvolal chladnou reakci. Meta sice zlepšila výsledky a zvýšila plán investičních výdajů, ale akcie se po zveřejnění propadly. Trh stále čeká na zbytek technologických výsledků.
Makroekonomická data
Komentáře předsedy Fedu Jeroma Powella po včerejším rozhodnutí tlumí očekávání ohledně snížení sazeb v prosinci. Uvedl, že inflace zůstává mírně zvýšená a zpomalování cenových tlaků ve službách stále pokračuje. Upozornil také na jasné oslabení poptávky po pracovní síle – sice nízké propouštění, ale i slabé nábory. Dodal, že přerušení činnosti vlády brzdí ekonomickou aktivitu, ale tento efekt by měl být po ukončení dočasný. Dolar po projevu výrazně posílil a akciové indexy oslabily, což dnes přispívá k opatrnější náladě a větší citlivosti na přicházející výsledky.
Zveřejněna byla také data o zásobách plynu v USA – činila 74 miliard kubických stop, oproti očekávaným 71 Bcf, i tak však pokles oproti předchozím 87 Bcf.
US100 (D1)
Zdroj: xStation5
Cena na grafu se odrazila od horní hranice rostoucího kanálu a klesla směrem k 26 060 USD. Základním scénářem je návrat k oblasti 25 300 USD, kde se nachází zóna podpory vyznačená vrcholy poslední konsolidace. Po normalizaci RSI může index obnovit růstový trend, pokud neklesne pod úroveň 25 100.
Firemní zprávy
-
Meta (META.US) – Společnost překonala očekávání analytiků, ale investory zasáhla jednorázová daňová ztráta přes 15 miliard USD. Akcie se v poobchodní fázi propadly o 9 % a při otevření ztrácí až 12 %.
-
Microsoft (MSFT.US) – Výsledky překonaly očekávání jak na úrovni tržeb, tak zisku na akcii. Segment cloudu rostl o 40 %. Firma ale oznámila další zvýšení kapitálových výdajů na infrastrukturu, což investory znepokojilo. Akcie ztrácejí přes 2 %.
-
Alphabet (GOOGL.US) – Tržby dosáhly 120,3 mld. USD vs. oček. 99,6 mld., zisk na akcii 2,87 USD vs. 2,33 USD. Společnost překonala očekávání ve všech segmentech, výrazně zejména v cloudu. Akcie při otevření rostou o více než 4 %.
-
Chipotle Mexican Grill (CMG.US) – Pokles o více než 18 % po třetím snížení výhledu tržeb za celý rok.
-
eBay (EBAY.US) – Akcie klesají o více než 15 % poté, co společnost oznámila výhled upraveného zisku na akcii pod konsenzem 5,46 USD.
-
FMC Corp (FMC.US) – Výrobce hnojiv ztrácí až 38 % po snížení odhadu zisku na akcii za celý rok na 2,92 USD z předchozích 3,26 USD, hluboko pod konsenzem 3,47 USD.
