Denní shrnutí: ECB, FOMC a MAG7 – smíšené signály a averze k riziku

- Obchodování na americkém trhu začalo ve čtvrtek smíšeným sentimentem, ale jak se seance vyvíjela, nálada se jasně zhoršila. Výsledky společností ze skupiny MAG7 ukazují na drasticky odlišný sentiment a podmínky u firem se srovnatelnými charakteristikami. Alphabet překonal všechna očekávání, Microsoft přinesl smíšené výsledky, zatímco Meta klesla o více než 8 %, a to i přes solidní výsledky. Investoři stále čekají na zveřejnění výsledků Apple a Amazonu po uzavření trhu.
- Včerejší projev Jeroma Powella vystrašil část investorů. FOMC rozhodl o snížení sazeb, ale Powell jasně varoval, že prosincové snížení není zaručeno, i přes stále napjatější situaci v americké ekonomice.
- Podobná dynamika byla patrná také v Evropě. Evropští investoři dnes spíše vyčkávali, snažili se zohlednit dnešní konferenci ECB, dopady nových obchodních jednání USA-Čína, výsledky firem a bohatou dávku makrodat. Tahounem poklesů byl index CAC40, který oslabil o 0,5 %. Menší poklesy zaznamenaly DAX a WIG20, kolem 0,2 %. FTSE 100 si vedl lépe a přidal přibližně 0,2 %.
- Dnes vystoupili zástupci ECB. Pod vedením prezidentky Christine Lagardeové deklarovali udržení reaktivní politiky a jasně se distancovali od svých amerických protějšků, kteří jsou pod tlakem na neustálé snižování sazeb. ECB ujistila, že navzdory slabému růstu si ekonomika i trh práce vedou dobře a rizika pro růst a finanční systém Evropy klesají, a to i přes bouřlivé globální prostředí. Investice do infrastruktury a masivní zbrojení mají pozitivní dopad na ekonomiku EU, ale široce chápaný průmysl zůstává pod tlakem.
- Den byl katastrofální pro mnohé investory do kryptoměn. Bitcoin ztratil přes 3,5 %, Ethereum přes 5 %. Menší tokeny vykazují dvouciferné poklesy. Ztrácí i firmy spojené s obchodováním s kryptoměnami.
- Zlato dnes zastavilo poklesy, cena roste o 1,7 %. Podobné růsty jsou vidět i u dalších drahých kovů.
- Na ropném trhu nedošlo k větším pohybům. NATGAS kontrakty ale vzrostly o 4 % po zprávách o snížených zásobách této suroviny v USA.
- Jen výrazně oslabuje po komentářích prezidenta Bank of Japan, které byly trhem vnímány jako velmi holubičí. Japonská měna ztrácí téměř 1 % vůči dolaru a 0,6 % vůči euru.
- Euro dnes také oslabuje – zajímavé je, že společná měna začala ztrácet už před rozhodnutím o sazbách a vystoupením ECB.
- Setkání Trump–Si skončilo prodloužením obchodního příměří o jeden rok. Čína plánuje omezit omezení na vývoz vzácných kovů a obnovit nákupy sóji z USA. USA výměnou sníží některá cla; situace kolem AI čipů, na které se Čína zaměřuje, však zatím zůstává nejasná.
