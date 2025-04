📉 Kakao klesá o 4 %

📌 Futures na kakao oslabují kvůli předpovědím dešťů a slabým údajům naznačujícím problémy s poptávkou

Futures na kakao obchodované na ICE (COCOA) dnes klesají o téměř 4 %, a to kvůli předpovědím dešťů v Brazílii a Asii a slabým údajům o zpracování bobů, které vyvolaly obavy z poklesu poptávky na trhu. Propad zpracování kakaa v Malajsii o 15 % v 1. čtvrtletí 2025 (dle údajů Malaysian Cocoa Board a Cocoa Manufacturers Group) a v Brazílii o 13 % (AIPC) naznačuje slábnoucí poptávku po loňském prudkém růstu cen. V roce 2024 se ceny kakaa ztrojnásobily, což se nyní projevuje globálním poklesem poptávky po „drahé“ čokoládě a jejích vedlejších produktech.

V důsledku prudkého růstu cen kakaa je pro výrobce čokolády a zpracovatele extrémně nákladné doplňovat zásoby. Nedostatek dodávek z Pobřeží slonoviny a Ghany — dvou největších producentů na světě — zkomplikoval výhled trhu pro stovky společností v tomto odvětví.

Akcie amerického výrobce čokolády Hershey (HSY.US) se stále snaží zotavit ze čtyřletých minim.

Minulý týden největší výrobce čokolády na světě, švýcarský Barry Callebaut (BARN.CHN), oznámil pokles objemu prodejů a snížil svůj výhled tržeb, přičemž jako důvod uvedl dopad vysokých cen kakaa. Po oznámení klesly jeho akcie na nejnižší úroveň za posledních 14 let.

Obavy o dodávky přetrvávají, přestože dodávky do přístavů v Pobřeží slonoviny překonávají loňské úrovně a zásoby kakaa ve skladech monitorovaných burzou vzrostly na nejvyšší hodnoty za více než pět měsíců. Navíc předpovědi počasí nyní naznačují návrat dešťů v Ghaně a Pobřeží slonoviny.

Obavy o dodávky přetrvávají, přestože dodávky do přístavů v Pobřeží slonoviny překonávají loňské úrovně a zásoby kakaa ve skladech monitorovaných burzou vzrostly na nejvyšší hodnoty za více než pět měsíců. Navíc předpovědi počasí nyní naznačují návrat dešťů v Ghaně a Pobřeží slonoviny. Tento vývoj by mohl zmírnit obavy z obtížné, suché sezóny v západní Africe. Podle údajů agentury Bloomberg se očekává, že deště přinesou tolik potřebnou vlhkost do klíčových oblastí pěstování kakaa, zatímco sezónní srážky ve východoafrických kakaových oblastech podporují růst stromů. Silnější deště v současnosti probíhají také v kakaových oblastech Indonésie a Malajsie, což zvyšuje očekávání zlepšení budoucí nabídky.

COCOA (D1)

Futures na kakao dnes klesají o 4,3 % na 7 879 USD a pokles pod 7 600 USD by mohl otevřít cestu k otestování lokálních minim z podzimu 2024 poblíž úrovně 6 295 USD. Podle metodiky price action se další významná rezistence — podpořená 71,6% Fibonacciho retracementem růstu v roce 2024 — nachází v oblasti okolo 8 200 USD.

Zdroj: xStation5