Káva je nejdražší za posledních 13 let. Budeme si ji moci dovolit?

Káva znamená závislost pro mnoho lidí na celém světě. V Itálii je cena tohoto nápoje dokonce regulována, a to částečně kvůli přílivu turistů, kteří nejsou obeznámeni s odpovídající cenou průměrného espressa. Při pohledu na grafy cen kávy by však někdo mohl nabýt dojmu, že by se tato komodita mohla brzy stát luxusním zbožím. Půjde káva cestou kakaa, které ještě před pár měsíci dosahovalo absolutních rekordních cen? Pocítíme to v peněžence, i když cena finálního produktu v obchodě či kavárně nezávisí pouze na ceně suroviny?

Existuje celosvětový nedostatek kávy?

Brazílie nepochybně zůstává největším světovým producentem kávy, proslulá produkcí Arabiky v regionu Minas Gerais a Robusty v Espirito Santo. Brazílie je na prvním místě v celkové produkci kávy a konkrétně Arabiky a na druhém místě v produkci Robusty. Vietnam vede v produkci Robusty, primárně používané pro výrobu instantní kávy. Významné výzvy v produkci Robusty v posledních letech vyhnaly její cenu na historická maxima. Vyvíjí se nyní situace stejně u Arabiky?

Očekává se, že Brazílie vyrovná svůj předchozí produkční rekord v sezóně 2024/2025. Obavy z možných revizí těchto prognóz však tlačí ceny na nejvyšší úrovně od roku 2011. Zdroj: Bloomberg Finance LP, XTB

Očekává se, že produkce Arabiky dosáhne téměř 100 milionů 60kg pytlů, což znamená výrazný nárůst ve srovnání s předchozími třemi sezónami. Současně se očekává, že výroba Robusty vzroste na 76 000 pytlů. To by vedlo k celkové výrobě asi 176 milionů pytlů, což by vyrovnalo rekord ze sezóny 2020/2021. Předpokládá se, že spotřeba dosáhne rekordních téměř 171 milionů pytlů, což je mírně pod úrovní produkce. Je však třeba poznamenat, že zásoby kávy byly vyčerpány na nejnižší úroveň od roku 2001, přičemž burzovní zásoby ICE klesly na nejnižší bod od roku 1999 na přelomu let 2023/2024.

Skutečnost, že zásoby kávy nelze držet donekonečna kvůli degradaci chuti, je kritickým faktorem. Nedávné nepříznivé počasí navíc zhoršilo kvalitu zrn. Trh je nyní svědkem silné poptávky po vysoce kvalitní kávě pocházející především z Jižní Ameriky a některých afrických zemí. Mnoho plantáží v těchto regionech bylo opuštěno v důsledku výrazného poklesu cen pod 100 centů za libru před několika lety (nízká spotřeba během pandemie). Aktuální cena přes 260 centů za libru podtrhuje oživení trhu a dopad dynamiky nabídky a poptávky na ceny kávy.

V letošní sezóně se očekává převis nabídky, ačkoli nepříznivé počasí by mohlo výrazně ovlivnit sklizeň v Brazílii a Vietnamu. Zdroj: Bloomberg Finance LP, XTB.

Zásoby ICE se poněkud zotavily, ale zůstávají historicky nízké, pod úrovněmi z roku 2011, kdy ceny dosáhly historických maxim nad úrovní 300 centů za libru. Zdroj: Bloomberg Finance LP, XTB.

Proč rostou ceny kávy?

Počasí hraje zásadní roli ve zdražování kávy. Zatímco poptávka po kávě meziročně mírně roste, nepříznivé povětrnostní podmínky mohou snížit roční produkci o 10–20 %. Podobná situace vedla v posledních měsících k několikasetprocentnímu nárůstu cen kakaa. V současnosti cena jedné tuny kávy přesahuje 5 000 dolarů, zatímco kakao dosáhlo na svém vrcholu téměř 12 000 dolarů.

Současný nárůst cen souvisí především s obavami o budoucí produkci. La Niña, jeden z nejsilnějších jevů počasí na světě, způsobuje v Brazílii sucha. Země v současnosti zažívá nejhorší sucha za poslední roky, což může v sezóně 2024/2025 omezovat produkci Arabiky, což by mohlo místo očekávaného přebytku vyústit v deficit. Tajfun Yagi ve Vietnamu navíc zničil mnoho stromů a očekávané deště v nadcházejících měsících kvůli La Niña by mohly vést k četným chorobám postihujícím kávovníky.

Regulace jsou navíc zásadní i pro budoucí cenu kávy. Výrobci před novými předpisy zvyšují své nákupy. Nová nařízení Evropské unie, která mají vstoupit v platnost na konci roku, zakážou používání zboží vyrobeného nedávno v oblastech, kde došlo k odlesňování. To vede k tomu, že obchodníci a výrobci kupují kávu nyní, protože poté, co předpisy vstoupí v platnost, budou muset prokázat, že káva, kterou nakupují, nepochází z oblastí, kde byly vymýceny lesy. Za zmínku také stojí, že zdražování na evropských trzích souvisí i s částečnou blokádou Suezského průplavu. Nákup kávy z Asie nebo některých afrických zemí znamená, že káva musí cestovat mnohem delší vzdálenost do Evropy.

Jak zvýšení cen kávových zrn ovlivňuje ceny šálků v kavárnách?

Donedávna se odhadovalo, že cena kávy v kávovém šálku byla pouze 1–2 %. Se současnými cenami kávy se začíná zvyšovat podíl nákladů na samotnou surovinu. Vezmeme-li v úvahu standardní cenu espressa v Itálii ve výši 1 eura, cena kávy použité za burzovní ceny je asi 5 eurocentů. Maloobchodní cena kávy je však minimálně 2-3x vyšší, vezmeme-li v úvahu produkty od nejoblíbenějších výrobců kávy v Itálii. To zvyšuje náklady na kávu používanou pro espresso na 10 až 15 eurocentů, což představuje 10-15 % z ceny konečného produktu.

Směřuje káva ke scénáři podobnému kakau?

Ceny Arabiky již letos vzrostly o zhruba 40 %, zatímco ceny Robusty o více než 90 %. Ceny kakaa vzrostly v dubnu až o více než 175 %, i když se tento nárůst od té doby snížil na 80 %, vezmeme-li v úvahu rolování futures kontraktů. V současnosti je těžké určit, zda čelíme scénáři podobnému trhu s kakaem. V posledních letech byl na trhu spíše přebytek než deficit, což naznačuje, že kávy je na celém světě stále dost. Na druhé straně je růst poptávky prakticky nepřetržitý a dva nebo tři náročné produkční roky by mohly vést k situaci, kdy se zásoby stanou nenapravitelnými. Ty již zůstávají na extrémně nízkých úrovních.

Cenová výkonnost kakaa, Robusty a Arabiky od začátku roku 2024. Zdroj: Bloomberg Finance LP, XTB

I když nelze vyloučit částečnou realizaci scénáře trhu s kakaem, spekulativní fondy udržují velmi velké množství dlouhých pozic na kontraktech futures na kávu. Počet čistých pozic byl nedávno na historickém maximu. Fondy nadále snižují krátké pozice, i když také mírně snižují počet dlouhých pozic. Velmi podobná situace nastala na trhu s kakaem při pohledu z pohledu let 2023 a 2024. Teoreticky takový počet čistých pozic naznačuje možné cenové vyčerpání, ale realizace nejhoršího scénáře počasí v podobě výrazného snížení v prognózované pozici může způsobit, že si prostředky udrží své pozice po mnoho měsíců. To by zase mohlo vést ke zvýšení cen na úroveň 300 centů za libru kávy Arabica, což jsou historické vrcholy dosažené v roce 2011.

Fondy drží velké množství čistých dlouhých pozic na futures na kávu. Zdroj: Bloomberg Finance LP, XTB

Výzkum XTB