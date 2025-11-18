Klarna uzavřela dohodu o odkupu půjček za 6,5 miliardy USD s cílem urychlit expanzi v USA

-
Klarna prodá až 6,5 miliardy USD nově poskytnutých úvěrů fondům řízeným Elliottem.
Společnost si ponechá správu úvěrů a posuzování bonity, čímž zachová zákaznickou kontrolu.
Rizika zahrnují kvalitu úvěrů, regulatorní prostředí a vývoj spotřebitelského financování.
Úspěch závisí na schopnosti přeměnit růst na udržitelnou ziskovost a řídit kreditní rizika.
Švédská fintech společnost Klarna Bank AB oznámila dohodu s fondy spravovanými Elliott Investment Management, podle níž během dvou let prodá nově vzniklé úvěry v hodnotě až 6,5 miliardy amerických dolarů. Cílem je podpořit expanzi na americkém trhu, především v rámci produktu „Fair Financing“ pro nákupy na splátky (BNPL – Buy Now, Pay Later).
Strategický rámec a odůvodnění
Dohoda poskytuje Klarna kapitálově efektivní způsob růstu – místo financování z vlastního rozvahy bude firma odprodávat nově poskytnuté úvěry do fondů řízených Elliottem v rámci tzv. forward flow struktury. Jakmile jsou půjčky splaceny, mohou být do fondu přidány nové, až do celkového objemu 6,5 miliardy USD. Klarna si ponechá kontrolu nad posuzováním úvěruschopnosti, správou úvěrů a zákaznickým rozhraním. Produkt „Fair Financing“ vykázal v USA meziroční růst hrubého objemu zboží (GMV) o 244 %, zatímco globálně činil růst 139 %.
Dohoda přichází v době rostoucí konkurence na trhu BNPL a zvýšené pozornosti k úvěrovému riziku. Klarna usiluje o rychlou expanzi bez nadměrného zatížení vlastního kapitálu.
Důsledky a úvahy
Zrychlení expanze v USA – Díky přístupu k externímu kapitálu může Klarna zvýšit objem poskytovaných úvěrů a získat podíl na konkurenčním trhu.
Model přenosu rizika – Klarna přenáší část úvěrového rizika mimo svou rozvahu, což zvyšuje efektivitu, ale zároveň přináší větší tlak na kvalitu úvěrového portfolia.
Konkurenční a regulatorní prostředí – Trh BNPL v USA čelí zpřísněným požadavkům na transparentnost, ověřování bonity a ochranu spotřebitele. Klarna musí udržet vysokou kvalitu služeb, aby se vyhnula regulatorním zásahům.
Riziko hospodářského cyklu – Expanze v oblasti spotřebitelských půjček je citlivá na makroekonomické podmínky – vyšší úrokové sazby nebo zpomalení výdajů mohou zvýšit riziko nesplácení.
Výhled
Při správném provedení může tato transakce zásadně posílit přítomnost Klarny v USA a zároveň jí umožnit růst bez nadměrného kapitálového zatížení. Klíčové bude sledovat kvalitu portfolia (delikvence, defaulty), růst partnerství s obchodníky, podíl na trhu a dosaženou ziskovost. Neúspěchy v oblasti rizikového řízení nebo souladu s regulacemi by však mohly mít výrazné dopady.
