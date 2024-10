Testovací účet u XTB? Procvičte si obchodování zdarma!

Doba čtení: 7 minut(y)

Doporučujeme vytvoření testovacího účtu každému, kdo uvažuje o investování. Obchodní testovací účet je určen především lidem, kteří si chtějí vyzkoušet, jak fungují finanční trhy a burzy, aniž by riskovali ztrátu vlastních prostředků. Přístup k bezplatnému zkušebnímu účtu vám potenciálně umožní vyhnout se chybám a otestovat obchodní strategie bez riskování. V následujícím článku vám představíme, co je testovací účet, jaké má funkce a povíme vám, jak vám může pomoci při obchodování.

Obchodní platformy vám umožňují obchodovat odkudkoli na světe a nabízejí tisíce instrumentů. Bezplatný testovací účet vám umožní otestovat platformu tak, že k obchodování budete využívat virtuální peníze a můžete si vyzkoušet investice na několika tisících instrumentů. Je to ideální příležitost, jak se naučit používat investiční platformu XTB (xStation5) a seznámit se s funkcemi, které nabízí.

Co je to testovací účet u XTB?

Testovací účet je virtuální účet, který vám umožní začít obchodovat na investiční platformě, jako je xStation5, za virtuální peníze. Účet je vytvořen tak, aby co nejlépe odrážel možnosti skutečného investičního účtu. Demo účty mají vzdělávací charakter a lze je použít k:

Kontrola rozhraní a možností platformy

Testování obchodních a investičních strategií

Technické seznámení s otevíráním pozic a zadáváním příkazů

Vzdělávání se v oblasti fungování finančních trhů

Na testovacím účtu můžete začít obchodovat na webové platformě xStation5, stáhnout její desktopovou verzi nebo dokonce z mobilní aplikace xStation, která je dostupná pro iOS a Android.

Více informací o platformě xStation si můžete přečíst zde:

https://www.xtb.com/cz/nabidka/obchodni-platformy/xstation

S využitím testovacího účtu se můžete seznámit s nabídkou v xStation, která zahrnuje tisíce instrumentů, a začít s nimi virtuálně obchodovat. Některé instrumenty jsou k dispozici k obchodování výhradně s pákovým efektem (CFD), zatímco jiné jsou k dispozici v tradiční verzi bez pákového efektu (akcie a ETF). Nabídka ve verzi CFD zahrnuje: indexy, forex, komodity, drahé kovy, kryptoměny, akcie CFD a ETF CFD. Verze bez CFD zahrnují akcie a ETF bez pákového efektu.

Kompletní seznam instrumentů naleznete zde:

https://www.xtb.com/cz/nabidka/informace-o-uctech/specifikace-instrumentu

Více informací o obchodování s CFD si můžete přečíst v našem článku zde:

https://www.xtb.com/cz/vzdelavani/co-je-to-obchodovani-cfd

Pokud ovšem neznáte všechny pojmy anebo s investováním nebo obchodováním teprve začínáte, máme pro vás na webu sekci vzdělávání, kde si můžete všechny potřebné informace doplnit a rozšířit si tak své znalosti.

Kompletní sekci naleznete zde: https://www.xtb.com/cz/vzdelavani

Proč potřebujete testovací účet?

Testovací účet zdarma je pro vás velmi užitečný z hlediska toho, že finanční trhy jsou místem, kde investujete své reálné peníze, takže než se do toho pustíte po hlavě, bude lepší nejprve získat nějaké zkušenosti s obchodní platformou, kterou budete používat a využít možnosti virtuálních peněz.

Naučit se technickou stránku obchodování je vždy velmi důležité, i když jste dlouhodobý investor. Proto jsme si dali záležet na tom, aby naše platforma xStation5 byla co nejintutivnější, a přitom si zachovala tisíce funkcí ve své nabídce. Patří mezi ně například pokročilé nástroje pro úpravu grafů a indikátory.

Pro úplný začátek, by se vám mohl hodit článek na prvotní nastavení xStation zde:

https://www.xtb.com/cz/vzdelavani/zakladni-nasteveni-xstation-5

Testovací účet xStation5 – výhody a funkce

Vytvoření testovacího účtu je zcela zdarma a vytvoříte si ho bez jakýchkoli dalších závazků. Níže vám řekneme, co založení účtu obnáší a jaké má výhody.

Jak si otevřít Testovací účet?

Pro otevření testovacího účtu stačí vyplnit e-mailovou adresu a nastavit si heslo k účtu. Formulář je zcela základní a nevyžaduje žádnou dokumentaci.

Vše provedete na našich webových stránkách https://xtb.com/cz.

Po úspěšné registraci se budete moci přihlásit do obchodní platformy xStation5 v prohlížeči na stránce www.xtb.com -> Přihlášení -> platforma xStation5.

Platformu xStation5 si můžete také stáhnout do počítače a používat ji ve verzi pro stolní počítače nebo mobilní telefon z této stránky:

xStation 5 aplikace pro desktop a mobilní telefon

S otevřeným testovacím účtem se budete moci seznámit s platformou, jejími možnostmi, několika tisíci instrumenty a začít obchodovat mimo jiné s cenami populárních aktiv, jako je ropa, US500, zlato a stříbro nebo akcie jako Apple nebo Microsoft – to vše za virtuální peníze bez jakéhokoli rizika:

Testovací účet se po 30 dnech stává neaktivním.

Můžete si vytvořit další testovací účet se stejnou e-mailovou adresou.

Platnost účtu lze prodloužit kontaktováním obchodního oddělení nebo přiděleného account managera účtu.

Reálný účet je možné otevřít kdykoli zdarma.

U otevřeného reálného účtu může klient z Profilu investora změnit výši vkladu virtuálních prostředků na testovacím účtu.

Klient může mít platný testovací (DEMO) účet po neomezenou dobu.

DEMO (testovací účet) má přístup k funkcím skutečného účtu: indikátory, data, grafy.

S testovacím účtem u xStation5 získáte také přístup k analýzám trhu, které připravuje tým analytiků.

V platformě zpřístupňujeme záložku „Vzdělávání", na jejíž úrovni vám ukážeme, jak platformu používat v praxi, a představíme vám fungování trhů a analytické metody.

Testovací účet například na Forex CFD se vzhledem k technologickým omezením a specifikům obchodování liší od toho reálného jen minimálně:

Dividendy, práva na úpis a další podnikové akce se na testovacích účtech nevyplácejí.

Obchodování s akciemi a ETF ve verzi CFD probíhá s 15minutovým zpožděním.

Provádění příkazů v testovací platformě nezohledňuje tzv. hloubku trhu, což znamená, že provádění probíhá vždy za aktuální ceny v režimu „Market execution“ a není ovlivněno velikostí transakce.

Výhody

Otevřen testovacího účtu má mnoho výhod a my se je pokusíme vyjmenovat níže. Koneckonců neexistuje lepší tréninkové prostředí než platforma, která vám umožní obchodovat bez rizika ztráty finančních prostředků:

Bezplatný účet bez závazků;

Obchodování bez rizika;

Tisíce dostupných nástrojů;

Test funkčnosti obchodní platformy xStation5;

Praktický test příležitostí a rizik vyplývajících z použití pákového efektu (CFD);

Možnost seznámit se s grafickým rozhraním platformy;

Nejlepší příležitost otestovat investiční strategie a desítky indikátorů;

Stovky indikátorů a nástrojů pro úpravu grafů;

Nástroje pro technickou a fundamentální analýzu;

Přístup do sekcí Zprávy z trhů a Vzdělávání.

Zprávy z trhů a novinky publikované analytiky XTB naleznete na hlavní stránce zde:

https://www.xtb.com/cz/trzni-analyzy/zpravy-z-trhu

Jaké instrumenty můžete obchodovat na svém testovacím účtu?

Stejně jako na reálném účtu můžete obchodovat s několika tisíci instrumenty. Představíme si rozdělení do hlavních skupin instrumentů a jak s nimi obchodovat.

Indexy CFD

Akciové indexy odrážejí situaci na akciovém trhu v jednotlivých zemích nebo odvětvích. Například index S&P500 se skládá z 500 největších amerických společností, které splňují přísné požadavky agentury Standard & Poor's. Index NASDAQ odráží ocenění především v technologickém sektoru. Index VIX vychází z volatility indexu S&P 500 a je známý jako index strachu. Na platformě xStation5 umožňujeme obchodovat s futures, pákovými kontrakty CFD na všechny hlavní indexy z USA, Evropy a Číny.

Doporučujeme vám, se seznámit s edukačními materiály přibližujícími tyto indexy:

Komodity CFD

Komodity na CFD dostupné na xStation5 jsou rozděleny do následujících sektorů:

Zemědělství (např. sója, káva, cukr, kakao, pšenice)

Energetika (např. ropa, zemní plyn, plyn)

Průmyslové kovy (např. zinek, hliník)

Drahé kovy (např. zlato, stříbro)

a mnoho dalších (např. emise)

Pokud vás zajímá třeba obchodování se zlatem, tento článek vám pomůže:

Obchodování zlata pro začátečníky

Komodity (27) Instrument Poptávka Nabídka Spread Pohyb GOLD SILVER OIL OIL.WTI NATGAS COCOA COFFEE SUGAR CORN SOYBEAN WHEAT BUND10Y

Forex CFD

Trh s měnami se nazývá Forex. Nabízíme desítky CFD na měnové páry z hlavních (EURUSD, GBPUSD), vedlejších (NZDCAD, CHFJPY) i rozvíjejících se (USDPLN, USDTRY) trhů. Trh FX je známý nejvyšší dostupnou finanční pákou, která umožňuje vysokou volatilitu investice i při relativně malých cenových pohybech.

Článek zaměřený přímo na Forex si můžete přečíst zde:

Jak investovat do EUR/USD měny

Kryptoměny CFD

Kryptoměny jsou známé svou vysokou volatilitou a díky zájmu institucí a technologii blockchain přitahují pozornost investorů. Nabízíme CFD na všechny nejoblíbenější kryptoměny, jako je Bitcoin, Ethereum, Cardano, Polkadot nebo Chainlink a mnoho dalších.

Pokud se chcete o kryptoměnách dozvědět více, tento článek vám pomůže:

Kryptoměny pro začátečníky

Akcie a ETF

Akcie a Exchange Traded Funds (ETF) jsou jednou z nejtradičnějších tříd aktiv s historií trvající stovky let. Nabízíme několik tisíc akcií kótovaných na evropských a amerických burzách a neustále doplňujeme naše portfolio. Zajímají vás nové technologie? Možná stojí za váš zájem podniky provozované společnostmi Meta Platforms nebo Apple? Nebo možná čtete o komoditním trhu a předpovídáte růst cen ropy? Možná je čas podívat se na kotace společností Chevron nebo Total? A co bankovní sektor? Deutsche Bank, Santander, JP Morgan a Bank of America – ty všechny najdete na jednom místě. Vždy se můžete podívat po ETF např. na index S&P500 předpovídající růst amerického akciového trhu a pokusit se snížit volatilitu a začít pasivně investovat s nižším rizikem.

Akcie a ETF CFD

Některé akcie společností, které vlastníme v běžné verzi, vlastníme také ve verzi CFD (Contract for difference). S akciemi a ETF CFD budete moci zaujímat pozice s pákovým efektem a také budete moci zaujímat krátké pozice, abyste profitovali z klesajících cen.

Kompletní článek o obchodování s pákou naleznete zde:

https://www.xtb.com/cz/vzdelavani/investovani-s-pakovym-efektem

Jak otevřít svou první pozici na testovacím účtu na Forexu CFD?

Otevření pozice je totéž jako investice do aktiva. Před investováním si můžete nastavit vlastní časový horizont a velikost pozice a nastavit vhodné defenzivní příkazy, které vás ochrání v případě dynamického poklesu nebo vám umožní vymazat zisky, i když nejste přítomni v platformě.

Důvodů, proč chcete investovat, může být mnoho a záleží jen na vás. Může to být například spatření velké příležitosti v určitém odvětví, předpověď úspěšné finanční zprávy nebo růst odvětví, ve kterém se společnost nachází.

Tyto důvody se mohou lišit v závislosti na třídě nástrojů, do kterých investujete. Jiné důvody pro předpovědi cen stojí za Bitcoinem, jiné za ropou a ještě jiné za cenou akcií Microsoftu, ale všechny mají jedno společné – předpověď kolem zvýšené poptávky.

Jak nakoupit na xStation5 v bodech: