Komentáře generálního tajemníka NATO podporují evropské obranné akcie

Akcie evropských obranných společností zahájily týden výrazným růstem po komentářích generálního tajemníka NATO Marka Rutteho, který uvedl, že výrobci zbraní mají stále větší problém držet krok s prudkým nárůstem objednávek.
Pro trh to byl další signál a potvrzení, že největší výzvou pro evropský průmysl není poptávka, ale schopnost odvětví dodávat vybavení včas.
Nejvíce vynikla italská společnost Fincantieri, jejíž akcie vzrostly o více než deset procent.
Zisky zaznamenaly mimo jiné také Leonardo, Saab, Hensoldt, Rheinmetall, Thales, Indra, Dassault Aviation a Safran, které rostly v rozmezí 2 až 5 %.
Technická analýza Fincantieri (FCT.IT) (D1)
Italský výrobce systémů určených pro námořní boj ztratil z maxima na konci roku 2025 více než 60 % své valuace. Dnešní růst je působivý a z pohledu poptávky velmi potřebný, pokud chce společnost znovu získat iniciativu, nemusí však stačit ke změně dlouhodobějšího trendu. Valuaci společnosti zatěžuje „death cross“ z března 2026. Investoři by měli sledovat cenu ve vztahu k Fibonacciho úrovním. Teprve pohyb nad 38,2% Fibonacciho úroveň lze považovat za významný signál, který nabízí naději na návrat k uptrendu. Zdroj: xStaion5
Reakce investorů ukazuje, že trh stále více oceňuje nejen vyšší obranné rozpočty, ale také potenciální zlepšení marží a vyjednávací síly výrobců fungujících při maximálním využití kapacit.
Rutte poukázal na to, že NATO teprve nyní přechází z fáze politických deklarací do fáze realizace objednávek. Podle údajů NATO zvýšili evropští spojenci (a Kanada) výdaje na obranu oproti roku 2024 o 20 % na více než 574 miliard USD. Zároveň mají podle nového cíle spojenci do roku 2035 dosáhnout výdajů na obranu a bezpečnost souvisejících s obranou ve výši 5 % HDP.
Rutte také uvedl, že omezení se týkají jak průmyslových kapacit, tak schopnosti nabírat a cvičit vojenský personál. Podle jeho komentářů již objednávky v hodnotě přibližně 300 miliard USD směřovaly k americkým výrobcům zbraní, což dále ilustruje rozsah poptávky generované zeměmi NATO.
Z pohledu evropských obranných společností jde o nejednoznačný, ale pro trh pozitivní signál. Na jedné straně omezená výrobní kapacita znamená riziko zpoždění, tlak na dodavatelské řetězce a potřebu vynakládat vysoké kapitálové výdaje.
Na druhé straně, pokud je poptávka strukturální a dlouhodobá, mohou výrobci počítat s delšími backlogy objednávek, zlepšenou kvalitou tržeb a potenciálně lepšími smluvními podmínkami.
Dalším katalyzátorem je nadcházející summit NATO v Ankaře, naplánovaný na 7. až 8. července. Setkání se má zaměřit na výdaje na obranu, transferové a logistické schopnosti a další podporu Ukrajiny. Obzvlášť slibnou oblastí pro dodatečné výdaje mohou být drony a protidronové systémy.
Z pohledu sektorového sentimentu je naprosto zásadní, že tyto zisky přicházejí v kontextu komentářů Donalda Trumpa, že „Putin cítí tlak“ a že „konec války je blíže, než si všichni myslí“. V minulosti by taková prohlášení výrazně tlačila na valuace obranných společností. Dnes však trh vidí pro valuace sektoru více příležitostí než rizik, což je důležité po několika měsících hlubokých poklesů z maxim.
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