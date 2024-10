Komoditní shrnutí - ropa, stříbro, plyn, kakao (10/09/2024)

Ropa:

OPEC+ se rozhodl odložit růst produkce o dva měsíce. To znamená, že nabídka kartelu se teoreticky zvýší o 180 tis. barelů denně namísto 540 tis. barelů denně.

Průzkum společnosti Platts ukazuje, že produkce ropy v rámci kartelu OPEC+ klesla o 300 tisíc barelů denně, a to především v důsledku poklesu produkce v Libyi. Libye nadále pozastavuje vývoz ze svých přístavů. Nadprodukce ze zemí s limity dosáhla 327 tisíc barelů denně. Nadprodukci má na svědomí především Irák (+0,4 mil. barelů denně).

Analytik společnosti Kpler uvádí, že libyjskou ropu lze snadno nahradit ropou WTI z USA, která má velmi podobné parametry. V nadcházejících týdnech proto nelze vyloučit zvýšení poptávky po americké ropě.

V samotném srpnu se dovoz ropy WTI zvýšil na téměř 1,5 mil. barelů/d, což je v meziměsíčním srovnání téměř 25% nárůst

Při pohledu na křivku futures, konkrétně na rozdíl nejbližších kontraktů, vidíme potenciální signál nadměrného přeprodávání ropy Brent. Rozdíl klesl na 0,4 USD, což v posledních týdnech dvakrát generovalo signál přeprodanosti

Stále je však daleko od signálů z roku 2022 nebo 2023, kdy rozdíl mezi kontrakty (backwardation) klesl na 0,1-0,3 USD.

V případě ropy WTI činí rozdíl mezi kontrakty 0,7 USD a přeprodaný signál byl generován především kolem 0,2-0,3 USD.

Chování spreadu mezi kontrakty na cracky a ropu WTI zase může naznačovat, že se ceny ropy přizpůsobily klesajícím maržím. Signálem oživení by mohlo být i odražení se spreadu cracku od úrovně kolem 15-16 USD.

Můžeme pozorovat signál přeprodanosti ropy Brent, což může znamenat, že podpora se nachází v rozmezí 70-72 USD. Zdroj: Bloomberg Finance LP, XTB

Ropa WTI se přizpůsobila rozpětí cen cracku. Díky mírně nižším cenám ropy mohou nyní zpracovatelé získat o něco vyšší marže, což je může v nadcházejících týdnech povzbudit k většímu nákupu ropy. Zdroj: Bloomberg Finance LP, XTB

Zásoby ropných produktů klesly přibližně na pětileté minimum a loňskou úroveň. Pokud v příštích týdnech uvidíme pokračování poklesu, může to znamenat, že trh s pohonnými hmotami v USA je stále deficitní, což může naznačovat příliš nízké ceny. Zdroj: Bloomberg Finance LP, XTB

Ropa Brent klesla do velmi důležitého poptávkového pásma v rozmezí 69-73 USD za barel. V současné době jsou testována lokální minima z března 2022. Proražení těchto úrovní by mohlo vyvolat pokles k 66 USD a retracement 61,8 celého růstového trendu z let 2020 až 2022. V současné době však existují fundamentální náznaky, že ropa již byla přeprodána. Zdroj: xStation5

Stříbro:

Nejnovější zpráva Silver Institute ukazuje, že deficit byl v posledních letech mnohem větší, než se původně myslelo. Také pro letošní rok se očekává poměrně značný deficit, který má činit více než 6 tun.

Stříbro zažívá ve srovnání se zlatem mnohem větší volatilitu, což může stále souviset s omezenou investiční poptávkou po stříbře. Od posledního vrcholu ztratilo stříbro přibližně 8 % své hodnoty, zatímco v případě zlata ztratila cena méně než 2 % své hodnoty

Čisté spekulativní pozice ve stříbře zůstávají na relativně vysoké úrovni, přibližně na maximech z let 2020 a 2021. Stojí však za povšimnutí, že dochází ke snižování jak krátkých, tak dlouhých pozic, což růstu ceny neprospívá. Zcela jiná situace je na trhu zlata, kde jsou dlouhé pozice stále velmi vysoké.

V poslední době pozorujeme mnohem silnější korelaci mezi stříbrem a mědí, což samozřejmě souvisí s více než 50% využitím stříbra v průmyslu a s tím, že stříbro se těží společně s mědí. Je však třeba připomenout, že na trhu se stříbrem pozorujeme deficit, zatímco v případě mědi to tak jednoznačné není (pozorujeme deficit rudy, ale samotné rafinované mědi je hodně, což je důsledek velké těžby)

Pokud se podpora pro měď nachází v rozmezí 8500-8600, znamená to, že ceny stříbra by se neměly ponořit pod 26,5 USD/oz, pokud se nezmění fundamenty nebo situace na trhu.

Institut stříbra ukazuje, že v předchozích letech byl deficit na trhu větší než původní odhady. Přitom v roce 2024 má deficit činit téměř 7 tisíc tun, což souvisí s rostoucí poptávkou ze strany průmyslu. Investiční poptávka zůstává poněkud utlumená, při pohledu na silný rok 2022. Zdroj: Bloomberg Finance LP, XTB

ETF začaly nakupovat stříbro v červenci, ale v poslední době zůstávají spíše pasivní. Nicméně zahájení snižování úrokových sazeb ze strany Fedu může tuto situaci změnit, stejně jako tomu bylo v roce 2020. Zdroj: Bloomberg Finance LP, XTB

V současné době nepozorujeme na trhu se stříbrem tlak spekulantů na růst. Pokles otevřeného zájmu obvykle není pro daný instrument pozitivní. Zdroj: Bloomberg Finance LP, XTB



Sezónnost na stříbře naznačuje možný další pokles v příštích 2 týdnech. Zároveň pozorujeme mnohem větší korelaci mezi cenou stříbra a mědi než s cenou zlata. Pokud stříbro a zlato v blízké budoucnosti v souladu se sezónností klesnou, mohou se nižší úrovně zdát atraktivní vzhledem k dlouhodobému chování cen stříbra po předchozím snížení úrokových sazeb ze strany Fedu. Zdroj: xStation5

NATGAS

Cena plynu v závěru minulého týdne velmi výrazně vzrostla a dosáhla téměř 3,3 USD/MMBTU, čímž uzavřela na nejvyšší úrovni od první poloviny července. Nicméně na začátku nového týdne se cena otevírá s jasnou mezerou směrem dolů.

Za růstem ceny v minulém týdnu stojí mimo jiné další nízký nárůst zásob, který způsobuje pokles srovnatelných zásob

Navzdory všemu zůstává úroveň zásob na velmi vysoké úrovni, zřetelně nad pětiletým průměrem

Úroveň naplněnosti zásobníků v Evropě se pohybuje nad 90 %, i když v poslední době pozorujeme zvýšený tlak na růst cen plynu TTF. Tyto ceny však zůstávají pod hranicí 40 EUR/MWh. V loňském roce, v období červenec-říjen, se ceny tohoto plynu zvýšily z cca 20 EUR na 50 EUR/MWh, což podpořilo i mírný růst na americkém trhu s plynem

Zásoby v USA již zřetelně klesají pod pětileté maximum, ale stále jsou nad pětiletým průměrem a nad loňskou úrovní. Ačkoli se úroveň zásob v Evropě a USA před zimní sezónou zdá být bezpečná, nelze vyloučit výrazné zvýšení volatility v případě anomálií počasí v podzimně-zimním období. Zdroj: Bloomberg Finance LP, XTB

Čisté pozice v plynu se odrazily od dlouhodobého průměru. Pozorujeme stabilizaci počtu krátkých pozic, ale dlouhé pozice se v poslední době snížily. Zdroj: Bloomberg Finance LP, XTB

Ceny plynu zůstávají v rostoucím trendu a ve hře je stále potenciální formace obrácené hlavy a ramen s linií krku kolem 2,82 USD/MMBTU. V blízké budoucnosti může dojít k překonání 50 SMA. Dříve, když jsme takovou situaci zažili, byla cena 3 týdny v konsolidaci, než došlo k velmi silnému proražení směrem vzhůru.Je však třeba mít na paměti, že nadcházející rollover v příštím týdnu bude minimálně kolem 10 %. Zdroj: xStation5

Kakao

Cena kakaa minulý týden jednoznačně ztratila a za poslední 3 měsíce již ztratila 25 % (s přihlédnutím k rolování futures kontraktů).

Cena hájí důležitou úroveň podpory 7 000 USD za tunu

V nadcházejících týdnech začne v zemích západní Afriky tzv. řádná sezóna sklizně kakaa. Údaje z prvních dodávek ukáží, jak vypadá situace ve srovnání s předchozím rokem, a umožní posoudit míru potenciálního deficitu či přebytku nabídky v sezóně 2024/2025.

Analytici společnosti BMI, která je spojena s trhem zemědělských komodit, poukazují na zlepšení počasí v západoafrických zemích, které by mělo mít vliv na dobré výsledky sklizně. To může znamenat pokračování klesajícího trendu. Je však třeba připomenout, že forwardová křivka naznačuje další pokles směrem k 5 000-6 000 USD za tunu v příštím roce.

Dlouhodobá sezónnost související se začátkem sklizně naznačuje pokles cen v nadcházejících týdnech a oživení na samém konci roku. Zdroj: Bloomberg Finance LP, XTB

Cena se odráží od důležitého supportu kolem 7 000 USD za tunu, ale máme před sebou klesající trendovou linii a retracement 50,0, při kterém by se potenciálně mohly realizovat zisky z posledního odrazu. Zdroj: xStation5