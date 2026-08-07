Graf dne: Co bude určovat vývoj amerického akciového trhu? (07.08.2026)

Index Nasdaq 100 od začátku srpna zaznamenává výrazné oživení.
🌍 Ceny ropy
Úterní růst o 3,2 % patřil k nejsilnějším letošního roku. Index podpořil pokles cen ropy po vyjádření amerického ministra financí Scotta Bessenta. V rozhovoru pro CNBC uvedl, že již dnes nebo zítra by mohlo dojít k dosažení dohody o otevření Hormuzského průlivu a k dalším krokům vedoucím k normalizaci situace v regionu.
Tento scénář se však nenaplnil.
Ceny ropy nyní opět rostou, což vytváří tlak na klíčový americký technologický index.
- Cena americké ropy WTI se pohybuje těsně pod 78 USD za barel, což představuje růst přibližně o 4,5 % oproti středečním minimům.
- Takzvaný crack spread, tedy rozdíl mezi cenou ropy a cenami ropných produktů, jako jsou benzín nebo nafta, zůstává na velmi vysokých úrovních.
Obrázek 1: Cena a crack spread ropy WTI (2025–2026)
Zdroj: XTB Research, 07.08.2026
Za současným růstem cen stojí především nové zprávy z Blízkého východu.
Írán a Omán se přibližují dohodě o obnovení lodní dopravy v Hormuzském průlivu. Podle dostupných informací nyní dohoda čeká na schválení íránským parlamentem. Zatím však nic nenasvědčuje tomu, že by měla reálnou šanci získat podporu Spojených států.
Teherán podle dostupných informací požaduje:
- úplný zákaz průjezdu amerických a izraelských lodí,
- zavedení nového systému poplatků zahrnujícího mimo jiné pojištění a environmentální náklady,
- zvláštní kompenzační platby od nepřátelských států výměnou za obnovení práva na plavbu.
📈 Výsledková sezóna
V první polovině týdne podporovaly index Nasdaq také výsledky velkých technologických společností. Po zveřejnění výsledků za 2. čtvrtletí vzrostly akcie společnosti Palantir přibližně o 30 %, protože její produkty již nejsou pouze úzce zaměřeným řešením pro vládní zakázky, ale stále více se prosazují jako významný nástroj i pro soukromý sektor.
- Tržby vzrostly na 1,94 miliardy USD, což představuje meziroční růst o 94 %. Pro 3. čtvrtletí společnost očekává tržby kolem 2,16 miliardy USD.
- Zisk na akcii (EPS) dosáhl 0,41 USD, což znamená meziroční růst o 256 %.
Obrázek 2: Dashboard společnosti Palantir (07.08.2026)
Zdroj: XTB Research, 07.08.2026
Ke zlepšení sentimentu přispěl také sektor polovodičů, jehož akcie se mírně odrazily od lokálních minim. Podporu získaly především od hyperscalerů, jejichž výsledky za uplynulé čtvrtletí potvrdily, že kapitálové výdaje zůstávají na velmi vysokých úrovních. V případě společnosti Alphabet by měly CAPEX v roce 2026 dosáhnout až 200 miliard USD.
Rozsah červencové korekce byl však natolik výrazný, že index SOX, sdružující 30 největších amerických společností působících v oblasti návrhu, výroby, distribuce a prodeje polovodičů, se stále nachází přibližně 17 % pod svým historickým maximem.
Nepomohly ani výsledky společnosti AMD, které se – jak jsme psali ve středu – ukázaly být „pouze“ dobré.
- Společnost překonala tržní očekávání jak v oblasti tržeb, tak zisku na akcii (EPS). Zároveň představila lepší než očekávaný výhled pro příští čtvrtletí.
- Přesto její akcie ztratily více než 10 %, což ukazuje, jak vysoká jsou očekávání investorů a jak mimořádně silné výsledky musí firmy z tohoto sektoru přinášet, aby dokázaly udržet současné valuace.
Obrázek 3: Dashboard společnosti AMD (07.08.2026)
Zdroj: XTB Research, 07.08.2026
Tento týden již žádné další výsledky technologických gigantů zveřejněny nebudou. Největší pozornost se dnes pravděpodobně zaměří na výsledky společností Take-Two Interactive, Wendy’s a Under Armour. V příštím týdnu budou investoři sledovat mimo jiné výsledky společností Plug Power (v pondělí) a Super Micro Computer (v úterý), které však pravděpodobně nebudou mít výraznější potenciál ovlivnit širší trh.
📈 Zpráva NFP
Dnešní den přinese bezpochyby nejočekávanější makroekonomickou událost tohoto týdne. Ve 14:30 budou zveřejněna data Nonfarm Payrolls (NFP), nejdůležitější ukazatel amerického trhu práce.
Po červencovém zasedání Fedu, které nepřineslo ani zvýšení úrokových sazeb, ani větší jasno ohledně dalších kroků měnového výboru, trh výrazně snížil očekávání dalšího růstu sazeb. To poskytlo akciovým trhům výraznou podporu.
Investoři stále více pochybují o tom, že jestřábí rétorika nového předsedy Fedu Kevina Warshe bude následována konkrétními kroky. Připomeňme, že téměř přesně před rokem se Warsh v rozhovoru pro FOX News otevřeně postavil na stranu Donalda Trumpa a uvedl, že prezidentova kritika tehdejší měnové politiky vedené Jeromem Powellem byla zcela oprávněná. Fed tehdy kritizoval za příliš pomalé snižování úrokových sazeb a přílišnou závislost na zpožděných ekonomických datech.
Jelikož Fed musí zajišťovat jak cenovou stabilitu, tak maximální zaměstnanost, případné známky ochlazování amerického trhu práce by mohly vést k dalšímu holubičímu přehodnocení očekávaného vývoje úrokových sazeb v USA.
Tomu do určité míry nasvědčují i tento týden zveřejněná data ADP a JOLTS, která v obou případech zaostala za očekáváními trhu. Jak už bylo zmíněno, jde však buď o sekundární ukazatele (ADP), nebo o data zveřejňovaná se značným zpožděním (JOLTS). Jejich korelace s výsledkem NFP je navíc v posledních letech poměrně nízká.
Obrázek 4: NFP a složka zaměstnanosti indexu ISM PMI (2020–2026)
Zdroj: XTB Research, 07.08.2026
Za zmínku stojí, že ekonomové měli v posledních letech tendenci podceňovat počet nově vytvořených pracovních míst mimo zemědělství. Výsledek NFP nakonec překonal očekávání ve 35 z posledních 50 měsíců.
Technická analýza
Obrázek 5: US100 [D1] (18.12.2025–07.08.2026)
Zdroj: xStation, 07.08.2026
Index se od března 2026 nachází v jasném dlouhodobém uptrendu. Po vytvoření lokálního maxima na úrovni 30,76 tisíce bodů přešel do přirozené korekční fáze a část předchozích zisků odevzdal. Aktuálně se pohybuje kolem 29,6 tisíce bodů a vykazuje výrazné známky dokončování korekce a návratu k hlavnímu trendu.
Klíčovým momentem pro kupující byla úspěšná obrana strategických oblastí podpory ve druhé polovině července. V posledních dnech se kupcům podařilo s výrazným momentem vytlačit cenu zpět nad 50periodní exponenciální klouzavý průměr (EMA 50), který se nachází přibližně na úrovni 29 077 bodů. Jde o velmi důležitý technický signál naznačující, že býci znovu získali krátkodobou kontrolu nad trhem.
Tento vývoj potvrzují také oscilátory. Indikátor RSI prorazil zdola nad neutrální hranici 50 bodů, čímž potvrdil návrat pozitivního momenta. Zároveň zůstává daleko od překoupeného pásma, takže stále existuje dostatečný prostor pro pokračování růstového pohybu.
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