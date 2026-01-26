Kosmický růst drahých kovů, jen v turbo režimu! 🚀

- Obchodní seance za oceánem probíhá v pozitivní náladě – nejdůležitější indexy na Wall Street zahajují týden silným růstem. Index S&P 500 přidává 0,5 %, Nasdaq roste zhruba o 0,6 % a Dow Jones přidává 0,4 %.
- Podobná byla situace i na Starém kontinentu, s několika výjimkami. Francouzský CAC 40 nakonec zakončil den mírným poklesem. Britský FTSE 100 zaznamenal symbolický růst, zatímco německý DAX si vedl výrazně lépe a přidal 0,2 %, stejně jako španělský IBEX 35, který zakončil seanci růstem o 0,8 %.
- Napětí mezi USA a Kanadou roste po oznámení prezidenta Donalda Trumpa o zavedení 100% cel na kanadské zboží.
- V lednu vzrostl index průmyslové aktivity Dallas Fedu z -10,9 na -1,2, což ukazuje na jasné zlepšení v průmyslovém sektoru daného regionu, ačkoli se průmysl stále nachází ve fázi mírné kontrakce.
- Lednová Ifo data pro Německo, která byla mírně pod očekáváním, potvrzují ekonomickou stagnaci. Nízká poptávka a opatrnost firem omezují investice a nepodporují rychlé zvyšování sazeb ze strany ECB.
- Na měnovém trhu dochází k prudkému zhodnocení japonského jenu, což je důsledkem koordinovaného postupu USA a Japonska za účelem zastavení jeho dalšího oslabování.
- Trh s drahými kovy pokračuje v euforii. Zlato roste o více než 2 % a testuje hladinu 5 100 USD za unci, zatímco stříbro výrazně posiluje o téměř 12 %, a konečně prorazilo hranici 114 USD za unci. Palladium přidává téměř 5 % a prorazilo hladinu 2 110 USD za unci, zatímco platina si připisuje mírných 1,7 % a testuje úroveň 2 820 USD za unci.
- Na ropném trhu je patrná mírná korekce. WTI klesá přibližně o 0,9 %, zatímco Brent ztrácí 0,6 %.
- Pozitivní nálada panuje také na trhu kryptoměn. Bitcoin roste o 2 % a proráží úroveň 88 000 USD, zatímco Ethereum přidává více než 4 % a pohybuje se kolem 2 920 USD.
