Krypto novinky: Bitcoin se snaží znovu nabrat na síle 📈 Ethereum se stabilizuje po odlivu ETF

Kryptoměny začínají nový týden klidně, ale pozitivně, s bitcoiny obchodovanými nad 111 000 USD a ethereem pohybujícím se kolem 4300 USD. Poklesy z minulého týdne na Wall Street se zmírnily, indexové futures posilují a americký dolar oslabuje. Největším „bolavým místem“ pro trh s kryptoměnami zůstává pokračující výprodej BTC z velkých peněženek. Jejich průměrné držení BTC na adresu kleslo pod 500 BTC – nejnižší úroveň od roku 2018.
- Bitcoin a Ethereum se obchodují asi o 10 % pod svými historickými maximy, zatímco sentiment vůči altcoinům zůstává utlumený. Poté, co se BTC odrazil z přibližně 108 000 USD na více než 111 000 USD, trh čeká na jasný signál momentum. Velryby prodaly v srpnu asi 115 000 BTC v hodnotě 12,7 miliardy USD – největší odliv od roku 2022.
- 7denní indikátor změny pro největší BTC adresy stanovil nový rekord od března 2021. Prodej velryb pomalu ztrácí na síle: týdenní změny nabídky BTC klesly z 95 000 BTC v týdnu končícím 3. září na 38 000 BTC mezi 3. a 6. zářím.
- Trhy nyní čekají na čtvrteční údaje o inflaci CPI v USA – hodnota pod prognózami by mohla působit jako silný býčí katalyzátor pro kryptoměny. MicroStrategy (MSTR.US) zatím zůstává vyloučeno z indexu S&P 500 – jeho akcie v předobchodním obchodování klesly o více než 2,5 %.
- Nové předpisy Nasdaq se zaměřují na „treasury“ společnosti, které nakoupily kryptoměny prostřednictvím emise dluhopisů (dluhů). Tyto předpisy takové praktiky nezakazují, ale vyžadují souhlas akcionářů a prodlužují proces.
- Obtížnost těžby bitcoinů dosáhla nového rekordu nad 136 bilionů, což je pátý po sobě jdoucí nárůst od června. Příjmy těžařů klesly na nejnižší úroveň od června, což zvyšuje tlak na ziskovost těžby BTC.
Indikátor LTH NUPL pro ETH spolu s dvouměsíčním maximem v metrice Coin Days Destroyed naznačuje realizaci zisků ze strany investorů. ETF založené na ethereu zaznamenaly pět po sobě jdoucích dnů čistých odtoků, což signalizuje posun sentimentu investorů směrem k riziku a širšímu kryptotrhu. Klíčová otázka: bude tento posun trvalý?
Bitcoin a Ethereum (interval D1)
Při pohledu na BTC vidíme, že se cena pohybuje v krátkodobém klesajícím kanálu. Od února 2025 BTC opakovaně prorazil nahoru. Průlom nad 115 000 USD by mohl posunout bitcoin k novým maximům, zatímco pokles pod 107 000 USD by mohl cenu vrátit zpět do zóny 95 000–100 000 USD, kde byly pozorovány předchozí reakce. Důležité je, že cena se nedávno odrazila od klíčové on-chain STH realizované ceny kolem 109 000 USD, což naznačuje, že krátkodobí držitelé opět vykazují „mírné“ nerealizované zisky. Návrat pod 108 000 USD by však mohl vyvolat „kapitulaci“ této skupiny.
Zdroj: xStation5
Pohyb nad 4 400 USD by mohl vést ETH k opětovnému testování svého ATH – tentokrát poblíž 5 000 USD za token.
Zdroj: xStation5
Peněžní zásoba M2 v rozvahách hlavních centrálních bank roste, což podporuje zlato a s určitým zpožděním by mělo podporovat i BTC.
Zdroj: XTB Research, Bloomberg Finance L.P.
Oslabení přílivu ETF
Situace v oblasti bitcoinových ETF naznačuje určitý prodej, i když objemy zůstávají relativně malé. Celková aktivita v této skupině se zpomalila a v současné době nemá rozhodující vliv na ceny. Na druhou stranu by silný nárůst čistého přílivu mohl pomoci Bitcoinu vystoupat na nové ATH. Prozatím není nabídka velkých investorů dostatečně „absorbována“.
Zdroj: XTB Research, Bloomberg Finance L.P.
Při pohledu na Ethereum vidíme pět po sobě jdoucích dnů čistého odlivu. To by nemělo být překvapivé, vzhledem k rozsahu akumulace ETF v posledních týdnech. Jen ETF společnosti BlackRock prodalo ETH v hodnotě přes 300 milionů dolarů. Stále to však není spolehlivý prediktor ceny – kolem 20. srpna jsme viděli podobnou situaci, po které následoval nárůst čistých přílivů v následujících seancích. To vše naznačuje, že současná fáze ochlazení je přirozená a neznamená strategický odliv kapitálu z kryptoměn.
Zdroj: XTB Research, Bloomberg Finance L.P.
