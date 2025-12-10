Pšenice a kukuřice oslabují po zprávě USDA WASDE

Včera v 18:00 zveřejnilo americké ministerstvo zemědělství (USDA) zprávu WASDE, která zvýšila volatilitu na trzích se zemědělskými komoditami. Navzdory krátkému růstu cen kukuřice futures byly zisky rychle smazány, zatímco futures na pšenici pokračovaly v poklesu. USDA sice snížila konečné zásoby kukuřice v USA výrazněji, než čekal trh, ale hodnota zůstala v rámci odhadovaného rozmezí Dow Jones. Nešlo o překvapení, ale značí mírné zlepšení po roce dominovaném medvědím tlakem na straně nabídky. Zásoby sóji a pšenice v USA zůstaly beze změny, přičemž USDA ponechalo obě bilance stabilní směrem ke konci roku.
Shrnutí WASDE
-
Globální zásoby kukuřice byly rovněž sníženy více, než trh očekával, což potvrzuje trend utahování fundamentů jak globálně, tak v USA. To představuje mírně pozitivní signál pro poptávkovou stranu.
-
Zásoby pšenice ve světě vzrostly o přibližně 3 miliony tun, což odráží vyšší produkci v Argentině, Kanadě a Evropské unii. Trh s pšenicí zůstává pod přetrvávajícím tlakem nabídky.
-
USDA zvýšilo odhad vývozu kukuřice z USA o 125 milionů bušlů – jeden z klíčových bodů zprávy. Inspekční data ukazují výjimečně silnou zahraniční poptávku a objemy expedic od září do listopadu mohou přesáhnout 800 milionů bušlů, což by znamenalo nejrychlejší tempo od roku 2007.
-
Konečné zásoby kukuřice v USA byly sníženy na 2,0 miliardy bušlů kvůli vyšší domácí spotřebě. Produkce zůstala beze změny, což značí klasické utažení bilance na základě poptávky.
-
USDA neupravilo výnosy ani produkci kukuřice či sóji v USA, což odpovídá typickému vzoru pro poslední vydání WASDE v roce, kdy jsou revize produkce vzácné.
-
Bilance sóji a pšenice v USA zůstaly stabilní. Na globální úrovni zásoby sóji mírně vzrostly, zatímco zásoby pšenice zaznamenaly výraznější nárůst.
- Tržní reakce byly umírněné. Účastníci poznamenali, že zpráva nepřinesla žádná zásadní překvapení, což je v aktuálním prostředí často vnímáno pozitivně ze strany producentů i obchodníků.
- Pozornost se nyní přesouvá k lednovým revizím, přičemž očekávání se stále více přiklání ke snížení produkce v USA pro sezónu 2025. Pokud se to potvrdí, mohlo by to podpořit ceny „staré“ sklizně.
- Počasí v Jižní Americe zůstává klíčovým faktorem, protože tradičně hraje zásadní roli ve směrování trhu. Trh také sleduje možné nové nákupy ze strany Číny, zejména u sóji.
- Futures na sóju zůstávají pod technickým tlakem, a směřují k dokončení formace hlava a ramena. Nižší ceny však zvyšují pravděpodobnost oportunistických nákupů.
- Kukuřice a pšenice zůstávají slabé, přičemž čekají na další tržní impuls, který může přijít s lednovými daty nebo změnou počasí v klíčových pěstitelských regionech.
Zdroj: xStation5
Zdroj: xStation5
