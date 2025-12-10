- Explozivní růst: Kakao od 25. listopadu posílilo o více než 25 %, prorazilo hranici 6 000 USD a testuje 75denní klouzavý průměr (poblíž 6 350 USD) v reakci na drasticky snížené odhady globálního přebytku.
- Explozivní růst: Kakao od 25. listopadu posílilo o více než 25 %, prorazilo hranici 6 000 USD a testuje 75denní klouzavý průměr (poblíž 6 350 USD) v reakci na drasticky snížené odhady globálního přebytku.
- Zásadní fundamentální posun: Klíčové instituce jako ICCO a Rabobank výrazně snížily odhady přebytku pro roky 2024/25 a 2025/26, což signalizuje trvale napjatou bilanci a podporuje agresivní růst cen.
- Nový kapitálový impuls: Očekávané zařazení kakaových futures z NY burzy do indexu Bloomberg Commodity Index (BCOM) v lednu může spustit až 2 miliardy USD pasivních nákupů ze strany fondů, a to v kombinaci s nízkými zásobami v USA a slabšími dodávkami do přístavů v Pobřeží slonoviny.
Kakao prodlužuje svůj silný dvoutýdenní růst – dnes přidává přes 6 % a celkový zisk od 25. listopadu již přesahuje 25 %. Cena nedávno otestovala hladinu 5 000 USD a nyní se výrazně drží nad 6 000 USD. Aktuálně testuje 75denní klouzavý průměr poblíž 6 350 USD, což je nejvyšší úroveň za přibližně čtyři týdny. Včera cena překonala rozsah největší korekce v rámci klesajícího trendu, který začal začátkem srpna.
Revidované odhady oživují trh
Nedávné revize od klíčových organizací naznačují, že globální přebytek kakaa bude výrazně menší, než se původně očekávalo:
-
ICCO (International Cocoa Organization) dne 28. listopadu snížila svou prognózu globálního přebytku kakaa pro sezónu 2024/25 na pouhých 49 000 tun (předchozí odhad: 142 000 tun).
-
Zároveň snížila odhad produkce na 4,69 milionu tun z předchozích 4,84 milionu tun.
-
Rabobank rovněž snížila odhad přebytku pro sezónu 2025/26 na 250 000 tun (listopadový odhad: 328 000 tun).
-
ING odhaduje přebytek v roce 2025/26 pouze na 175 000 tun, což je výrazně méně než upravený odhad Rabobank.
Technická a fundamentální podpora
Kromě revizí prognóz získávají newyorské futures na kakao podporu z několika specifických tržních faktorů:
-
Index BCOM: Futures na kakao (NY cocoa) budou od ledna zařazeny do indexu Bloomberg Commodity Index (BCOM).
Podle odhadů Citigroup by tato změna mohla přilákat až 2 miliardy USD pasivních nákupů ze strany fondů, které index sledují, což by dále podpořilo ceny.
-
Klesající zásoby: Zásoby kakaa monitorované burzou ICE v amerických přístavech klesly v úterý na nejnižší úroveň za téměř devět měsíců (1 672 131 pytlů).
-
Pokles dodávek z Pobřeží slonoviny: Snížené dodávky kakaa do přístavů v Pobřeží slonoviny – největšího světového producenta – také působí jako podpůrný faktor.
Vládní data z pondělí ukázala, že dodávky do 7. prosince dosáhly 804 288 tun, což představuje pokles o 1,8 % meziročně.
Je však třeba poznamenat, že týdenní tempo dodávek v poslední době bylo výrazně vyšší než v předchozích letech.
