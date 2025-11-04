Krypto novinky: Prodej Bitcoinu pokračuje 📉 Ethereum kleslo pod důležitou podporu

Kryptoměny zůstávají do značné míry závislé na sentimentu na akciovém trhu. Podle údajů Goldman Sachs se poprvé od prosince 2024 obrátil poměr put-call v skupině Mag7 (sedm největších technologických společností), což znamená, že implikovaná volatilita call opcí (sázky na růst cen) překročila volatilitu put opcí (sázky na pokles). Tento jev je vzácný a může signalizovat, že investoři jsou potenciálně nadměrně pozicováni pro další zisky na akciovém trhu. Slabé technické podmínky (viditelné také u Etherea) a klesající zájem o přílivy do amerických spotových ETF však do jisté míry podkopávají představy o silném podzimním oživení na kryptotrhu. V důsledku toho může trh stále více odrážet scénář z roku 2021, kdy první polovina listopadu přinesla prudký pokles kryptoměn, což vyvolalo medvědí trh, který trval až do prosince 2022.
Bitcoin a Ethereum
Bitcoin (BTC)
Klíčovými úrovněmi podpory pro BTC zůstávají psychologická hranice 100 000 USD a 94 000 USD (retracement celého letošního růstu). Pokud by byly obě úrovně prolomeny, můžeme opatrně předpokládat, že vzestupný trend bitcoinu skončil. Aktuální cena je asi o 6 % nižší než průměrná pořizovací cena pro krátkodobé držitele, což naznačuje napětí a potenciální realizaci ztrát v této skupině. Na základě realizovaných cenových metrik napříč všemi skupinami investorů by se potenciální dno medvědího trhu pravděpodobně vytvořilo v rozmezí 50 000–55 000 USD. Naopak, pokud bitcoin najde pevnou podporu a obnoví svůj růst, průlom nad 110 000 USD by mohl otevřít cestu k novým historickým maximům nad 126 000 USD.
Zdroj: xStation5
Ethereum (ETH)
Ethereum je v současné době pod tlakem, ale na základě historických cenových impulsů můžeme opatrně předpokládat, že geometrie trhu podporuje alespoň konsolidační fázi po nedávném poklesu. Historicky však poklesy pod 200denní EMA téměř vždy vedly k hlubším výprodejům ETH než ten současný. K udržení býčího trendu by bylo nutné rychlé oživení nad 3 700 USD. V opačném případě by obnovený tlak mohl cenu vrátit zpět k 2 500 USD a vymazat tak letní vzestupný pohyb.
Zdroj: xStation5
Zdroj: xStation5
Bloomberg Finance L.P. , XTB Research
Zdroj: Bloomberg Finane L.P. , XTB Research
BREAKING: Německá průmyslová výroba mnohem nižší, než se očekávalo
Denní shrnutí trhu – Zlomový bod na Wall Street
⏫US100 roste o 1 %
US OPEN: Je toto obrat po korekci?
Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 71 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků. Investování je rizikové. Investujte zodpovědně. Tento materiál je marketingovou komunikací ve smyslu čl. 24 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů, kterou se mění směrnice 2002/92/ES a směrnice 2011/61/EU (MiFID II). Marketingová komunikace není investiční doporučení ani informace doporučující či navrhující investiční strategii ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/958 ze dne 9. března 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o regulační technické normy pro technická ujednání pro objektivní předkládání investičních doporučení nebo jiných informací doporučujících nebo navrhujících investiční strategie a pro zveřejnění konkrétních zájmů nebo náznaků střetu zájmů nebo jakékoli jiné rady, a to i v oblasti investičního poradenství, ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Marketingová komunikace je připravena s nejvyšší pečlivostí, objektivitou, prezentuje fakta známé autorovi k datu přípravy a neobsahuje žádné hodnotící prvky. Marketingová komunikace je připravena bez zohlednění potřeb klienta, jeho individuální finanční situace a nijak nepředstavuje investiční strategii. Marketingová komunikace nepředstavuje nabídku k prodeji, nabídku, předplatné, výzvu na nákup, reklamu nebo propagaci jakýchkoliv finančních nástrojů. Společnost XTB S.A., organizační složka nenese odpovědnost za jakékoli jednání nebo opomenutí klienta, zejména za získání nebo zcizení finančních nástrojů, na základě informací obsažených v této marketingové komunikaci. V případě, že marketingová komunikace obsahuje jakékoli informace o jakýchkoli výsledcích týkajících se finančních nástrojů v nich uvedených, nepředstavují žádnou záruku ani předpověď ohledně budoucích výsledků. Minulá výkonnost nemusí nutně vypovídat o budoucích výsledcích a každá osoba jednající na základě těchto informací tak činí zcela na vlastní riziko.