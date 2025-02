Kukuřice klesá nejvíce za 4 měsíce kvůli vyšší výsadbě v USA a zlepšení počasí v Jižní Americe 📉

Futures na kukuřici (CORN) na CBOT dnes klesají téměř o 1 % a prodlužují spekulativní výprodej po nedávném přerolování kontraktů.

Pokles přichází po měsících rekordních zisků, během nichž se futures na kukuřici dostaly na úrovně naposledy zaznamenané v srpnu 2023. Oslabení cen kukuřice zároveň ovlivňuje i pozice v kontraktech na pšenici (WHEAT) a sóju (SOYBEAN).

Dynamika kukuřice se zmírňuje

Příznivé ceny nutí trhy, aby zvýšily své prognózy osázené plochy v USA v této sezóně, což by mohlo zvýšit nabídku. CoBank odhaduje, že výsadba kukuřice v USA by mohla být až o 4 % vyšší a dosáhla více než 94,5 milionů akrů půdy.

Slábnoucí dolar a klesající zásoby v USA dříve podporovaly růst cen, ale trh se nyní obává, že Trumpova obnovená hrozba cla na Mexiko a Kanadu by mohla posílit dolar. Předpovědi silných dešťů v Argentině a Brazílii navíc přispívají k sestupnému trendu u futures na kukuřici, když se obavy ze setí zmírňují.

Údaje CBOT ukazují, že velké fondy byly čistými prodejci kukuřice jak v pátek, tak během včerejší seance v Chicagu. Velcí spekulanti stále drží významnou dlouhou pozici v CBOT futures na kukuřici, podle údajů CoT.

V pátek USDA zveřejní své projekce sklizně pšenice během Agricultural Outlook Forum. Případná revize odhadů nabídky směrem nahoru by mohla vytvořit tlak na kukuřici.

Po poklesu kukuřice zažívá ztráty i pšenice, a to navzdory předpovědím ruských státních úřadů, že nepříznivé počasí v jižních oblastech pravděpodobně nebude mít významný negativní dopad na nabídku.

Společnost AgRural mezitím mírně snížila předpověď sklizně sóji v Brazílii na 168,2 milionů metrických tun z dříve plánovaných 171 milionů. Přesto se stále očekává, že nadcházející sklizeň bude největší v historii.

CORN (D1 Interval)



Zdroj: xStatio5