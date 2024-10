Lockheed Martin zvyšuje dividendu o 4,8 % 💵

Lockheed Martin (LMT.US) se rozhodl zvýšit dividendu na 3,30 USD. Společnost vyplácí dividendu každé čtvrtletí, což znamená roční dividendu ve výši 13,2 USD. Roční dividendová sazba pro příštích 12 měsíců tak nyní činí 2,19 %. Pro společnost je to již 22. rok v řadě, kdy navyšuje vyplácenou dividendu.

Hlavní zisk Lockheed Martin tento týden pocházel ze zhoršujícího se konfliktu na Blízkém východě. S rostoucími obavami o stabilitu geopolitické situace zaznamenaly kotace obranných společností silné zisky. V případě Lockheed cena během týdne vyskočila o 3,2 % a nastavila tak novou úroveň ATH.

Při pohledu na historické úrovně růstu dividend zůstává 4,8% nárůst pod průměrným ročním nárůstem za poslední 3 a 5 let. Dividendová sazba přitom zůstává na nejnižší úrovni za posledních 10 let.

Společnost si za posledních 10 let udržela stabilní růst dividend a nedávné zvýšení ceny společnosti stlačilo dividendovou sazbu na nejnižší úrovně za poslední desetiletí. Zdroj: Bloomberg Finance L.P.

S rostoucím geopolitickým napětím cena akcií společnosti stále více odráží naděje investorů, že Lockheed Martin bude těžit z nejisté situace a zvýšené poptávky po vojenském materiálu, což společnost zároveň tlačí od valuace založené pouze na dividendách. Nicméně při pohledu na historii společnosti a udržení nepřetržitého vyplácení dividend a růstu od počátku 21. století je vidět, že je to i nadále zajímavá nabídka pro investory, kteří hledají dividendové společnosti.

Lockheed Martin (1D interval)

Společnost byla od února 2024 ve vzestupném trendu, jehož horní hranice agresivně prolomila po konci července. Geometrie trhu by naznačovala, že opakování průlomu v říjnu by dosáhlo oblasti 665 USD/akcii. Je však třeba připomenout, že takový krok by znamenal drastické zvýšení současných fundamentálních ukazatelů, což by se vzhledem k poměrně nepružnému obchodnímu modelu společnosti v příštích 12 měsících dalo jen těžko ospravedlnit, čímž by společnost posunula výrazně nad průměr. poměrů za posledních pět let. V případě Lockheed Martin aktuální ocenění naznačuje forwardový poměr P/E 22,5x s průměrnými hodnotami za posledních 5 let na 16,2x. Další vzestupná hybnost akcie by vytvořila riziko zvýšené citlivosti akcie spolu s vyšším oceněním.

Zdroj: xStation