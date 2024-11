LVMH : příležitost k nákupu navzdory zhoršujícím se základním ukazatelům

Před dvěma týdny se francouzské luxusní společnosti ocitly v hledáčku investorů, když zazvonil zvonek oznamující tolik očekávanou výsledkovou sezónu. Tón udával tržní gigant LVMH, který zatížil celý sektor a cena jeho akcií se při otevření propadla na zhruba 588 eur za akcii - pokles o zhruba 6 % oproti předchozímu závěru.

Současně se do klesajícího trendu nechala strhnout společnost Hermès, která klesla o 3 %, zatímco největším poraženým se stala společnost L'Oréal, která seanci zahájila s 8% ztrátou. Přestože se část těchto poklesů od té doby podařilo odčinit, mimo jiné díky výsledkům společnosti Hermès, které byly optimističtější než výsledky jejích kolegů, přetrvává značné napětí ohledně vyhlídek lídrů CAC 40 v podmínkách zpomalení globální ekonomiky.

Nižší úrokové sazby, stimulační opatření čínských úřadů a úpravy na trhu s vínem a lihovinami - jaké vyhlídky má před sebou LVMH, která čelí zranitelnosti v segmentu ekonomiky, jenž byl kdysi považován za odolný vůči recesi?

Čína: Dvojsečný meč

Strategické rozhodnutí expandovat na čínský trh, které začalo vývozem koňaku Hennessy v roce 1859 a následovalo otevřením prvního obchodu Louis Vuitton v roce 1982, bylo pravděpodobně jedním z klíčových faktorů růstu společnosti LVMH. Asijsko-pacifický region se rychle vyvinul ze zanedbatelného podílu na jejích tržbách v 90. letech 20. století na téměř 17 % v roce 2004. O dvacet let později tento podíl vzrostl na téměř 30 %.

Zdroj: LVMH

To, co bylo jedním z nejlepších kroků společnosti, je však nyní také její největší výzvou. S čtvrtletním růstem HDP pod 1 % ve druhém i třetím čtvrtletí a s meziročním růstem maloobchodních tržeb dvakrát až třikrát nižším, než je desetiletý průměr, se Čína snaží znovu nastartovat svou ekonomiku po pádu COVID. Čínská lidová banka (People's Bank of China - PBOC) se rozhodla zasáhnout, možná povzbuzena obavami z toho, že zaostává za měnovým uvolňováním, které již provedly americké a evropské protějšky. Koncem září představila sérii opatření zaměřených na nastartování růstu, včetně snížení povinných minimálních rezerv komerčních bank a zlepšení přístupu ke kapitálu.

Po počáteční silné reakci však trhy zmírnily svá očekávání a kriticky zhodnotily přiměřenost těchto opatření. Koneckonců, může do ekonomiky, jejíž zadlužení se blíží 84 % HDP, nadále proudit likvidita?

Zdroj: National Bureau of Statistics of China

Ve Spojených státech jsou obavy poněkud méně naléhavé, neboť růst HDP ve druhém čtvrtletí se pohyboval kolem 3 %, tedy nad desetiletým průměrem, a investoři stále více věří scénáři „bez přistání“ - vyhnout se recesi včasným snížením sazeb. To je na pozadí stále křehkého trhu práce vítáno, nicméně rostoucí pětiletá zlomová míra inflace a výnosy dluhopisů naznačují, že manévrovací prostor Federálního rezervního systému může být užší, než se předpokládalo.

Na evropské straně je spotřeba rozhodně pomalá. Přestože růst mezd v prvních dvou čtvrtletích roku 2024 předstihl inflaci, zdá se, že velká část přebytečných příjmů byla nasměrována do úspor a dosáhla historické míry zhruba 15,5 %. Návrat ke spotřebitelským výdajům se může objevit, jakmile měnové podmínky dosáhnou svého minima, i když se to neočekává dříve než v září 2025.

Zklamání z prodeje ve třetím čtvrtletí

Nedávno zveřejněné čtvrtletní výsledky LVMH poskytují pouze částečný přehled, protože zahrnují pouze tržby za toto období. Čísla nicméně odrážejí dříve diskutované ekonomické trendy a ukazují, že LVMH nese hlavní tíhu zpomalení. S tržbami odhadovanými na 19,08 miliardy eur - což je 4,44% pokles oproti třetímu čtvrtletí roku 2023 - skupina zažívá první pokles devítiměsíčních výsledků od krize COVID v roce 2020.

Zdroj: LVMH

Na vině je především divize „Módní a kožené zboží“, která představuje téměř polovinu tržeb a jejíž tržby poklesly o 5 %. Nedařilo se ani segmentům „Hodinky a šperky“ a „Vína a lihoviny“, které se na tržbách skupiny podílely 12,8 %, resp. 7,5 %. Naproti tomu sektory „Selektivní maloobchod“ a „Parfémy a kosmetika“ dosáhly o něco lepších výsledků s mírou růstu kolem 2-3 %.



Za předpokladu, že se tržby ve čtvrtém čtvrtletí stabilizují a čistá zisková marže za pololetí zůstane stabilní (17,44 %), mohla by společnost LVMH v příštím roce vykázat zisk ve výši přibližně 14,7 miliardy eur, což je méně než 15,17 miliardy eur v roce 2023.

Nerovnoměrný hospodářský dopad v odvětví luxusního zboží

V současné době téměř všechny francouzské luxusní společnosti zveřejňují své čtvrtletní tržby, což umožňuje vzájemné srovnání na základě tržeb.

Figure LVMH Hermès L’Oréal Kering Revenue 60,75 M€ 11,21 M€ 32,41 M€ 12,8 M€ Market share growth -2,11% +11,7% +6,24% -12,12% P/S ratio 5,21 19,95 5,91 2,3

Zdroj: XTB Research

Toto srovnání poukazuje na rozdíly mezi těmito společnostmi a ukazuje, že ne všechny jsou stejně postiženy hospodářskými výkyvy. Společnost LVMH se z hlediska získávání tržního podílu řadí na třetí nejhorší místo, což je částečně způsobeno vysokým objemem prodeje, který ji přibližuje kritické velikosti. Kromě toho se zdá, že značky v jejím portfoliu jsou méně odolné vůči hospodářskému zpomalení kvůli větší závislosti na klientele s mírnými příjmy.

Chuť riskovat, která vedla ke konsolidaci

Od svého historického maxima téměř 905 eur v dubnu 2023 prošly akcie LVMH výraznou korekcí a v současnosti se pohybují kolem 630 eur. Počáteční konsolidace a povzbudivé výsledky vyvolaly silný odraz, ale v březnu 2024 začal opětovný pokles, a to právě v době, kdy americké indexy zažívaly boom.

Zdroj: XTB Research

Tyto trendy naznačují, že sestupná trajektorie společnosti LVMH probíhala ve dvou fázích. První fáze byla důsledkem rostoucí averze investorů k riziku v roce 2023, která dosáhla vrcholu v říjnu, kdy akcie zažily první konsolidaci. Do března 2024 však pokračující pokles nebyl způsoben zvýšenou averzí k riziku ani očekávanou volatilitou, neboť obě proměnné stagnovaly. Horší výkonnost společnosti LVMH ve srovnání s indexem S&P 500 lze pravděpodobně vysvětlit její silnou expozicí vůči čínské ekonomice.

Zajímavé je, že křivky rizikové averze a volatility se na přelomu srpna a září protnuly, což odpovídá současné fázi konsolidace. To naznačuje, že očekávané tržní riziko je vyšší, ale investoři jsou ochotnější ho přijmout kvůli potenciálu vyšších výnosů. Ocenění opcí dále podtrhuje, že riziková prémie LVMH je přibližně o 70 % vyšší než u indexu S&P 500.

Zdroj: XTB Research

Při výnosu francouzských státních dluhopisů 3,017 % a koeficientu averze k riziku kolem 18,07 % by krátkodobí investoři měli při investici do akcií LVMH očekávat výnos kolem 9 %, zatímco dlouhodobí investoři mají cíl 7,7 %.

Dlouhodobý růst plně zohledněn

Nedávné prognózy růstu MMF poskytují další náhled na dlouhodobá očekávání trhu. Tyto prognózy byly revidovány směrem nahoru pro Asii, Evropu a Japonsko. Je však nezbytné upravit tuto reálnou míru růstu zohledněním očekávané inflace v příštím desetiletí a vážením těchto prognóz na základě příslušné expozice aktivit LVMH v jednotlivých regionech.

Region % of revenue Real GDP growth Breakeven inflation rate Nominal GDP growth Asia 30% 4,5% 1,0% 5,5% USA 25% 2,1% 2,3% 4,4% Europe 24% 1,5% 2,0% 3,5% Japan 9% 0,5% 1,2% 1,7% Other 12% 3,1% 3,4% 6,5%

Zdroj: IMF

Očekávaný dlouhodobý růst zisků LVMH se tak odhaduje na 4,523 %. Po zahrnutí krátkodobé rizikové prémie do Gordonova růstového modelu (který předpokládá, že míra růstu je rozdílem mezi rizikovou prémií a mírou návratnosti) a při čistém výnosu za posledních dvanáct měsíců ve výši přibližně 4,48 % se zdá, že trh tuto míru plně integroval do současné ceny akcií a nyní se snaží ocenit krátkodobější výsledky, jakmile budou k dispozici nové údaje.

Potenciální vstupní signály pro akcie LVMH

Současná cena LVMH je ovlivněna převažující úrovní očekávané volatility trhu a rostoucími výnosy dluhopisů v důsledku obav z možného návratu inflace. S klesajícími úrokovými sazbami a zvýšeným pokrytím ze strany správců fondů v době vrcholící výsledkové sezóny se však mohou subjekty brzy vrátit k pružnějším předpokladům ocenění, zahrnujícím dlouhodobě očekávanou volatilitu ve výši 26 %. V takovém případě a za předpokladu stabilních výnosů z dluhopisů (kolem 3 %), averze k riziku (18,07 %) a očekávání růstu (4,523 %) by akcie mohly dosáhnout svých historických maxim nad 900 EUR.

Z technického hlediska se cena v současné době nachází pod padesátitýdenním klouzavým průměrem upraveným o jednu směrodatnou odchylku, což je úroveň, kterou operátoři obecně upřednostňují jako statistické podhodnocení a vstupní signál do dlouhodobého trendu. Index RSI našel podporu kolem 30 % a vykázal růstový impuls, zatímco cena akcií současně pokračovala v oslabování. To naznačuje, že současná cena by mohla představovat potenciální vstupní příležitost před postupným přehodnocením související volatility akcií.

Zdroj: xStation5

Maxime Raturat, XTB Research France