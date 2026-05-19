Makroekonomický kalendář: Nezaměstnanost ve Spojeném království roste – jak zareaguje Bank of England? (19. 5. 2026)

Nejdůležitější data naplánovaná na dnešek jsou již zveřejněna.
Růst HDP Japonska za 1. čtvrtletí překvapil pozitivně a dosáhl 2,1 % y/y. Deflátor HDP (3,4 %) však také překonal očekávání, což posiluje obavy z inflační situace v zemi. Trhy nyní oceňují červnové zvýšení sazeb s pravděpodobností téměř 80 %. Navzdory intervenci BoJ však jen zůstává pod tlakem. Pár USD/JPY dnes ráno znovu překonal hranici 159.
Graf 1: USDJPY (13. 5. – 19. 5.)
Zdroj: xStation, 19. 5. 2026
Data z britského trhu práce byla smíšená. Ukázala další nárůst míry nezaměstnanosti na 5 % a největší pokles počtu zaměstnanců v systému PAYE od pandemie COVID. Mzdy však vzrostly více, než se očekávalo, a to o 4,1 %. Tato kombinace vyžaduje opatrnost ze strany Bank of England. Tržní očekávání ohledně zvýšení úrokových sazeb klesla. Investoři očekávají, že politici v červnu ponechají sazby beze změny a zváží jejich zvýšení na červencovém zasedání.
Graf 2: Měsíční změna počtu zaměstnanců v systému UK PAYE (2014–2026)
Zdroj: ONS via Bloomberg, 19. 5. 2026
Makroekonomický kalendář
19. května
- Japonsko – předběžný HDP za 1. čtvrtletí (01:50)*
- Austrálie – spotřebitelská důvěra za květen (02:30)*
- Austrálie – zápis ze zasedání RBA za květen (03:30)*
- Spojené království – růst mezd za březen (08:00)*
- Spojené království – míra nezaměstnanosti za březen (08:00)*
- Eurozóna – obchodní bilance za březen (11:00)
- USA – týdenní data ADP z trhu práce (14:15)
- USA – rozjednané prodeje domů za duben (16:00)
* – již zveřejněno
20. května
Ranní hodiny
- Čína – rozhodnutí o 1leté a 5leté sazbě LPR (03:00)
- Německo – inflace PPI za duben (08:00)
- Spojené království – inflace CPI za duben (08:00)
- Spojené království – inflace PPI za duben (08:00)
Tržby
19. května
- Home Depot před otevřením americké burzy
- MakeMyTrip před otevřením americké burzy
- Keysight Technologies po uzavření americké burzy
