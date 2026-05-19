Německo zahajuje privatizaci energetického giganta ⚡

- Německo zahájilo proces privatizace společnosti Uniper SE.
- Ve hře je IPO, přímý prodej nebo jiná transakční struktura.
- Mezi potenciálními zájemci se zmiňují Equinor, EPH a Brookfield Asset Management.
- Podle pravidel EU musí Německo snížit svůj podíl v Uniperu na maximálně 25 % plus jednu akcii do konce roku 2028.
Německá vláda zahájila privatizaci energetické společnosti Uniper SE, čímž otevřela cestu k transakci, která by se mohla stát jedním z největších evropských obchodů v sektoru utilit v letošním roce. Berlín podle oznámení zveřejněného ve Financial Times zvažuje několik možností, včetně vstupu firmy na burzu nebo přímého prodeje strategickému investorovi.
Uniper se dostal pod kontrolu státu během evropské energetické krize, kdy Rusko omezilo dodávky plynu do Evropy. Společnost, která byla největším německým dovozcem plynu, tehdy čelila obrovským ztrátám, protože musela nakupovat náhradní dodávky za výrazně vyšší ceny. Stát firmu zachránil znárodněním, aby zabránil širším problémům v německém energetickém systému.
Nyní se situace mění a Berlín připravuje návrat Uniperu do soukromého vlastnictví. Vláda už loni naznačila, že preferovanou variantou je IPO, zároveň ale ponechává otevřené i další možnosti. Mezi nimi je například přímý prodej části podílu nebo širší transakce se strategickým partnerem. Zatím nebylo rozhodnuto o rozsahu, načasování ani konkrétní struktuře případného obchodu.
O Uniper už podle dostupných informací projevili předběžný zájem někteří významní hráči. Mezi potenciálními zájemci se zmiňuje norský Equinor, energetická skupina EPH českého miliardáře Daniela Křetínského a také Brookfield Asset Management. Zájem těchto investorů ukazuje, že Uniper zůstává atraktivním aktivem, zejména díky své pozici v evropské energetické infrastruktuře.
Ve hře byla také možnost spojení Uniperu se společností Securing Energy for Europe, známou jako SEFE. I tato firma byla během energetické krize znárodněna a podobně jako Uniper má být v budoucnu postupně vrácena do soukromých rukou. Případná kombinace obou firem by mohla vytvořit silnější energetickou skupinu s významným postavením na evropském trhu.
Privatizace Uniperu není pouze politickým rozhodnutím, ale také závazkem vůči Evropské unii. Podle pravidel EU musí Německo snížit svůj podíl ve společnosti na maximálně 25 % plus jednu akcii do konce roku 2028. To vytváří jasný časový rámec, ve kterém musí Berlín najít vhodné řešení. Podobný proces se očekává také u SEFE.
Z pohledu investorů jde o důležitý signál, že evropský energetický sektor se postupně vrací z krizového režimu do běžnějšího tržního prostředí. Pokud se Uniper dostane na burzu, může přilákat investory hledající expozici na energetickou infrastrukturu, obchodování s komoditami a stabilnější utilitní sektor. Přímý prodej by naopak mohl být zajímavý pro strategické hráče, kteří chtějí posílit pozici v Evropě.
Zároveň však zůstávají rizika. Energetický trh je stále citlivý na ceny plynu, geopolitický vývoj a regulaci. Uniper sice přežil nejhorší fázi krize, ale jeho budoucí hodnota bude záviset na tom, jak stabilní budou evropské dodávky energií a jak se firma přizpůsobí přechodu k nízkoemisní energetice.
Privatizace Uniperu tak může být pro Německo symbolem uzavírání jedné z nejdramatičtějších kapitol evropské energetické krize. Pro investory půjde o příležitost sledovat, zda se z někdejší státem zachraňované firmy stane znovu atraktivní veřejně obchodovaná společnost nebo cíl pro velkého strategického kupce.
