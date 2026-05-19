OpenAI vítězí nad Elonem Muskem a otevírá si cestu k IPO ⚖️

- Porota rozhodla ve prospěch OpenAI a uvedla, že Musk podal žalobu příliš pozdě.
- Verdikt odstraňuje významnou překážku pro možné IPO s valuací až 1 bilion USD.
- Musk oznámil, že se proti rozhodnutí odvolá a nadále obviňuje vedení OpenAI z odklonu od původní mise.
- Přestože OpenAI soudně zvítězila, proces otevřel otázky kolem reputace Sama Altmana a komerčního směřování AI.
- Porota rozhodla ve prospěch OpenAI a uvedla, že Musk podal žalobu příliš pozdě.
- Verdikt odstraňuje významnou překážku pro možné IPO s valuací až 1 bilion USD.
- Musk oznámil, že se proti rozhodnutí odvolá a nadále obviňuje vedení OpenAI z odklonu od původní mise.
- Přestože OpenAI soudně zvítězila, proces otevřel otázky kolem reputace Sama Altmana a komerčního směřování AI.
Americká porota rozhodla ve prospěch společnosti OpenAI ve sporu, který proti ní vedl Elon Musk. Porota v kalifornském Oaklandu jednomyslně uvedla, že Musk podal žalobu příliš pozdě, a OpenAI tak nenese odpovědnost za údajné odklonění od původního poslání, kterým mělo být budování umělé inteligence ve prospěch lidstva.
Verdikt přišel po třítýdenním procesu a porota se podle dostupných informací radila méně než dvě hodiny. Spor byl vnímán jako jeden z klíčových momentů nejen pro samotnou OpenAI, ale i pro širší debatu o tom, kdo má z rozvoje umělé inteligence těžit a jak by měla být tato technologie spravována. Výsledek zároveň zjednodušuje cestu k možnému vstupu OpenAI na burzu, který by firmu mohl ocenit až na 1 bilion USD.
Musk v žalobě tvrdil, že OpenAI, její šéf Sam Altman a prezident Greg Brockman ho zmanipulovali k investici ve výši 38 milionů USD. Podle Muska se firma následně odklonila od neziskového poslání, vytvořila ziskovou strukturu a přijala desítky miliard dolarů od Microsoftu a dalších investorů. OpenAI tato tvrzení odmítla a argumentovala, že Musk o jejích růstových plánech věděl už roky před podáním žaloby.
Klíčovým bodem sporu se nakonec nestala jen samotná mise OpenAI, ale především otázka promlčecí lhůty. Podle právníků OpenAI měl Musk na podání žaloby tři roky, přičemž jeho žaloba z roku 2024 přišla příliš pozdě. Soudkyně Yvonne Gonzalez Rogers po verdiktu uvedla, že Musk může mít při odvolání obtížnou pozici, protože existuje významné množství důkazů podporujících závěr poroty.
Musk se s výsledkem nehodlá smířit a oznámil, že se odvolá. Nadále tvrdí, že Altman a Brockman využili OpenAI jako cestu k osobnímu obohacení. Jeho právní tým varoval, že verdikt může vytvořit nebezpečný precedent pro startupy, které začnou jako neziskové organizace, ale následně vytvoří ziskové entity a umožní manažerům a investorům výrazně vydělat.
OpenAI naopak označila Muskův postup za pokus poškodit konkurenta. Firma připomíná, že Musk v roce 2018 opustil její správní radu a později založil vlastní AI společnost xAI. Právě tato skutečnost dodává celému sporu i konkurenční rozměr, protože obě firmy dnes usilují o významné postavení v rychle rostoucím trhu umělé inteligence.
Výhra OpenAI je důležitá také pro Microsoft, který čelil obvinění z napomáhání údajnému porušení povinností. Během procesu zaznělo, že Microsoft do partnerství s OpenAI investoval více než 100 miliard USD. Pro technologického giganta je proto rozhodnutí poroty pozitivním signálem, protože snižuje právní nejistotu kolem jedné z jeho nejdůležitějších strategických investic.
Přesto nejde pro OpenAI o zcela bezproblémové vítězství. Proces přinesl nepříjemné výpovědi týkající se důvěryhodnosti Sama Altmana, kterého někteří svědci označili za lháře. Muskovi právníci se snažili přesvědčit porotu, že Altmanova kredibilita je pro celý případ zásadní. OpenAI sice soudní bitvu vyhrála, ale Altmanova reputace může zůstat pod tlakem.
Z pohledu investorů je verdikt výrazně pozitivní. Odstraňuje jednu z největších právních překážek, která mohla komplikovat přípravu případného IPO. Pokud by OpenAI skutečně vstoupila na burzu s oceněním kolem 1 bilionu USD, šlo by o jednu z největších technologických událostí posledních let. Firma by tím získala další kapitál i silnější pozici v globálním závodě o dominanci v umělé inteligenci.
Celý případ však zároveň ukazuje, jak složité je spojení neziskových ideálů, obřích investic a komerčního tlaku v oblasti umělé inteligence. Technologie, která se používá ve vzdělávání, financích, právu, medicíně i médiích, vyvolává rostoucí otázky ohledně bezpečnosti, kontroly, důvěryhodnosti a dopadu na pracovní trh. Spor mezi Muskem a OpenAI tak sice právně skončil vítězstvím OpenAI, ale širší debata o budoucnosti AI tím rozhodně nekončí.
Zjistěte o akciích, ETF i obchodování více:
- Investice do AI: Nejlepší společnosti pro investice
- ETF vs. akcie: Srovnání, výhody, nevýhody a jak si vybrat
- Investování do akcií – Co je to obchodování s akciemi?
- Jak sestavit portfolio z akcií a ETF fondů?
- Jaké jsou 4 různé typy akcií?
- Investice do vesmíru: jak najít vesmírné akcie?
- Nejlepší ETF fondy 2026 – cesta k pasivnímu investování?
Zaujalo Vás toto téma? U XTB můžete obchodovat více než 2000 CFD na akcie!
- Konkurenční spready
- Nízké swapové body, díky kterým můžete držet pozice déle
- Minimální velikost transakce již od 0 EUR
Kromě široké nabídky instrumentů od nás získáte také vzdělávací materiály – články, e-booky a kurzy zdarma:
🎥Ranní komentář: Trumpovy výhrůžky Íránu, detaily propouštění v Metě a akvizice NextEra energy
Obchodní příměří mezi EU a USA visí na vlásku 🚨
Ranní shrnutí: Trhy nevěří Trumpovým oznámením (19. 5. 2026)
🥤 Panika kvůli Coca-Cole? V Indii dochází oblíbený nápoj
Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 74 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků. Investování je rizikové. Investujte zodpovědně. Tento materiál je marketingovou komunikací ve smyslu čl. 24 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů, kterou se mění směrnice 2002/92/ES a směrnice 2011/61/EU (MiFID II). Marketingová komunikace není investiční doporučení ani informace doporučující či navrhující investiční strategii ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/958 ze dne 9. března 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o regulační technické normy pro technická ujednání pro objektivní předkládání investičních doporučení nebo jiných informací doporučujících nebo navrhujících investiční strategie a pro zveřejnění konkrétních zájmů nebo náznaků střetu zájmů nebo jakékoli jiné rady, a to i v oblasti investičního poradenství, ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Marketingová komunikace je připravena s nejvyšší pečlivostí, objektivitou, prezentuje fakta známé autorovi k datu přípravy a neobsahuje žádné hodnotící prvky. Marketingová komunikace je připravena bez zohlednění potřeb klienta, jeho individuální finanční situace a nijak nepředstavuje investiční strategii. Marketingová komunikace nepředstavuje nabídku k prodeji, nabídku, předplatné, výzvu na nákup, reklamu nebo propagaci jakýchkoliv finančních nástrojů. Společnost XTB S.A., organizační složka nenese odpovědnost za jakékoli jednání nebo opomenutí klienta, zejména za získání nebo zcizení finančních nástrojů, na základě informací obsažených v této marketingové komunikaci. V případě, že marketingová komunikace obsahuje jakékoli informace o jakýchkoli výsledcích týkajících se finančních nástrojů v nich uvedených, nepředstavují žádnou záruku ani předpověď ohledně budoucích výsledků. Minulá výkonnost nemusí nutně vypovídat o budoucích výsledcích a každá osoba jednající na základě těchto informací tak činí zcela na vlastní riziko.