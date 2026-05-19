Obchodní příměří mezi EU a USA visí na vlásku 🚨

- EU se snaží dokončit obchodní dohodu s USA před termínem 4. července, aby zabránila vyšším clům.
- Trump hrozí zvýšením cel na evropská auta z 15 % na 25 %, pokud dohoda nebude rychle zavedena.
- Evropská unie je největším zdrojem amerických dovozů s hodnotou 303 miliard USD a podílem 20,2 %.
- Pro investory je klíčové sledovat dopad na evropské exportéry, automobilky a firmy závislé na americkém trhu.
Evropská unie se snaží urychleně dokončit legislativu k obchodní dohodě se Spojenými státy, aby se vyhnula dalšímu zvýšení cel ze strany amerického prezidenta Donalda Trumpa. Evropští představitelé se mají sejít v úterý, přičemž hlavním cílem je najít finální podobu dohody ještě před termínem 4. července, který Trump stanovil jako hranici pro její zavedení.
Spor přichází v citlivém období, kdy se obchodní vztahy mezi USA a EU znovu dostávají pod tlak. Trump již dříve pohrozil, že zvýší cla na evropské automobily z 15 % na 25 %, pokud Brusel nebude postupovat dostatečně rychle. Takový krok by výrazně zasáhl evropský automobilový průmysl, který patří mezi nejdůležitější exportní sektory regionu.
Podle dohody podepsané loni v červenci měla Evropská unie odstranit cla na americké průmyslové zboží výměnou za strop ve výši 15 % na většinu evropských produktů dovážených do USA. Problémem však zůstává vzájemná důvěra. Představitelé EU tvrdí, že Washington nesplnil všechny závazky, zejména poté, co rozšířil 50% cla na evropskou ocel a hliník také na stovky dalších produktů.
Napětí navíc prohloubily i politické faktory. Evropský parlament opakovaně blokoval ratifikaci dohody poté, co americký Nejvyšší soud zrušil Trumpovo využití mimořádných pravomocí pro zavádění globálních cel. K odporu přispěly také kontroverzní výroky amerického prezidenta ohledně Grónska, které je autonomním územím Dánska, tedy členské země EU.
Zdroj: Bloomberg
Graf dovozů jasně ukazuje, proč je spor pro obě strany tak významný. Evropská unie je největším zdrojem amerických dovozů s hodnotou 303 miliard USD, což představuje 20,2 % celkového dovozu do USA. EU tak předstihuje Mexiko s 220 miliardami USD, Kanadu se 169 miliardami USD i Čínu se 149 miliardami USD. Z pohledu Washingtonu jde tedy o mimořádně důležitého obchodního partnera, na kterého mají celní změny velmi silný dopad.
Evropský parlament sice nakonec dohodu schválil, ale přidal k ní několik pozměňovacích návrhů. Mezi nimi je například podmínka, že dohoda nezačne platit, dokud USA nesplní své závazky. Dalším bodem je konec platnosti v březnu 2028, pokud se obě strany nedohodnou na prodloužení. To ukazuje, že Evropa nechce dát Washingtonu volnou ruku a snaží se do dohody vložit pojistky proti budoucím jednostranným krokům.
Možným kompromisem by mohl být pozdější termín zavedení dohody a ustanovení, která by EU umožnila reagovat protiopatřeními, pokud by se situace změnila. Finální verzi legislativy však musí schválit Evropský parlament, Evropská komise a Evropská rada, která zastupuje členské státy. Teprve poté může následovat závěrečné hlasování.
Z pohledu investorů je situace důležitá především pro evropské exportéry, automobilky, výrobce průmyslového zboží a firmy napojené na transatlantický obchod. Vyšší cla by mohla snížit jejich konkurenceschopnost na americkém trhu, zvýšit náklady a negativně zasáhnout marže. Naopak rychlá dohoda by mohla přinést částečné uklidnění a snížit riziko další obchodní eskalace.
Celý spor zároveň potvrzuje, že cla zůstávají jedním z hlavních nástrojů Trumpovy obchodní politiky. Americký prezident je opakovaně používá jako formu tlaku na obchodní partnery, aby získal výhodnější podmínky pro USA. Pro Evropskou unii to znamená, že i po případném schválení dohody bude muset počítat s vyšší nejistotou a připraveností bránit své ekonomické zájmy.
