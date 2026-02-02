Medvědí začátek nového týdne – Ranní shrnutí (02.02.2026)📉

- Trhy zahajují nový obchodní týden výraznými výprodeji.
- Největší pozornost investorů opět přitahují drahé kovy. Aktuálně SILVER oslabuje o 11,3 % a GOLD o 7,5 %.
- Negativní sentiment je patrný i u NATGAS a OIL.WTI, které ztrácejí 17,1 % a 6,37 %.
- OPEC+ ponechal březnovou produkci beze změny a neposkytl žádný výhled pro období po prvním čtvrtletí.
- Situaci na všech výše zmíněných instrumentech nepomohla ani absence větší vojenské intervence v Íránu, kterou část trhu o víkendu očekávala.
- Zapsané společnosti i kryptoměny kopírují prudký pokles cen komodit.
- Pokles Bitcoinu k úrovni 75 200 USD zvýšil průměrnou nákupní cenu kryptoměn společnosti Strategy nad aktuální tržní cenu. Z tohoto důvodu je možné, že na začátku seance uvidíme výrazné poklesy cen akcií v krypto sektoru i samotné Strategy. V tuto chvíli, před otevřením trhu, akcie firmy klesají o 9 %.
- Burzy v oblasti Asie a Pacifiku zahájily seanci v červených číslech.
- Japonský Nikkei 225 ztrácí 0,48 %, Hang Seng v Hongkongu propadl o 2,4 %, Shanghai Composite klesá o 1,3 % a australský S&P/ASX 200 odepisuje 1 %. Investoři prodávají akcie a pozornost trhu se soustředí na rozhodnutí australské centrální banky o sazbách, které bude oznámeno v úterý ráno (očekává se jejich zvýšení).
- V Indii způsobil prudký pokles cen akcií návrh zvýšení daní na derivátové obchody.
- V Jižní Koreji došlo k prudkým výkyvům, úřady pozastavily obchodování na burze KOSPI na pět minut poté, co futures spadly o 5 %.
- Akciové trhy v Asii a Pacifiku zaznamenaly všeobecný pokles v důsledku negativních událostí, jako jsou částečné uzavření americké vlády, nečekaný pokles čínských indexů PMI a následky prudkého propadu cen drahých kovů.
- Další ránu způsobil slabý výkon technologického sektoru po zprávách, že Nvidia pozastavila plánovanou investici 100 miliard liber do OpenAI.
- V Austrálii vzrostl lednový výrobní PMI na pětiměsíční maximum a inflační index Melbournského institutu stoupl o 0,2 % m/m (předchozí 1,0 %), meziročně o 3,6 % y/y, což podporuje obavy z inflace a spekulace o možném zvýšení sazeb RBA dne 3. února.
- Na širokém měnovém trhu se aktuálně nejlépe daří japonskému jenu a americkému dolaru.
- Výrazné ztráty zaznamenávají australský a kanadský dolar (dopad poklesu cen drahých kovů).
- Zajímavostí je, že jen zpočátku oslabil po víkendových komentářích premiérky Takaichiové o výhodách slabé měny pro exportéry.
Zdroj: xStation5
BREAKING: Americké námořnictvo sestřelilo íránský dron, který se přiblížil k letadlové lodi USS Abraham Lincon🗽OIL reaguje
🚨Bitcoin a Ethereum ztrácejí na hodnotě v důsledku oslabení sentimentu na Wall Street
Zlato a stříbro opět prudce rostou 📈Vrátí se býčí trh?
US Open: US100 klesá o 0,5 % pod tlakem IT sektoru 📉ServiceNow oslabuje o 6 %
Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 75 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků. Investování je rizikové. Investujte zodpovědně. Tento materiál je marketingovou komunikací ve smyslu čl. 24 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů, kterou se mění směrnice 2002/92/ES a směrnice 2011/61/EU (MiFID II). Marketingová komunikace není investiční doporučení ani informace doporučující či navrhující investiční strategii ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/958 ze dne 9. března 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o regulační technické normy pro technická ujednání pro objektivní předkládání investičních doporučení nebo jiných informací doporučujících nebo navrhujících investiční strategie a pro zveřejnění konkrétních zájmů nebo náznaků střetu zájmů nebo jakékoli jiné rady, a to i v oblasti investičního poradenství, ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Marketingová komunikace je připravena s nejvyšší pečlivostí, objektivitou, prezentuje fakta známé autorovi k datu přípravy a neobsahuje žádné hodnotící prvky. Marketingová komunikace je připravena bez zohlednění potřeb klienta, jeho individuální finanční situace a nijak nepředstavuje investiční strategii. Marketingová komunikace nepředstavuje nabídku k prodeji, nabídku, předplatné, výzvu na nákup, reklamu nebo propagaci jakýchkoliv finančních nástrojů. Společnost XTB S.A., organizační složka nenese odpovědnost za jakékoli jednání nebo opomenutí klienta, zejména za získání nebo zcizení finančních nástrojů, na základě informací obsažených v této marketingové komunikaci. V případě, že marketingová komunikace obsahuje jakékoli informace o jakýchkoli výsledcích týkajících se finančních nástrojů v nich uvedených, nepředstavují žádnou záruku ani předpověď ohledně budoucích výsledků. Minulá výkonnost nemusí nutně vypovídat o budoucích výsledcích a každá osoba jednající na základě těchto informací tak činí zcela na vlastní riziko.