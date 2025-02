Mercedes vyvíjí nový motor V8

Mercedes-Benz Group AG mění strategii a vyvíjí novou generaci spalovacího motoru V8. Automobilka tak reaguje na slabé prodeje elektromobilů a zpomaluje svůj původní přechod na plně elektrická vozidla.

Návrat k V8 s elektrickou podporou

Divize AMG pracuje na novém motoru V8, který bude doplněn o malou baterii a elektromotor pro dodatečný výkon. Tento krok přichází poté, co odstranění starého motoru V8 z nabídky vedlo ke ztrátě tržního podílu ve prospěch BMW M.

Změna strategie v celém odvětví

Mercedes není jedinou automobilkou, která zpomaluje elektrifikaci. Například Porsche AG na začátku tohoto měsíce uvedlo, že letos utrpí ztrátu ve výši 800 milionů eur (831 milionů dolarů) v souvislosti s přidáním více modelů se spalovacím motorem a plug-in hybridů po neuspokojivých prodejích elektromobilů.

Mercedes posunul svůj elektrifikační cíl o pět let, přičemž nyní očekává, že do roku 2030 budou hybridy a elektromobily tvořit pouze polovinu prodejů. Původně firma plánovala téměř kompletní elektrifikaci do roku 2025.

Důvod obratu

Hlavním faktorem zpomalení přechodu na EV jsou nízké prodeje a slabší poptávka po elektromobilech, což vede automobilky k dalším investicím do spalovacích motorů. Mercedes tak mění přístup a volí postupnější přechod k elektrifikaci.

