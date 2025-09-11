Micron roste o 10 % díky silnějšímu výhledu 🚀

Akcie Micron dnes posilují o 10 % na 153 USD za akcii poté, co banka Citi zvýšila cílovou cenu na 175 USD (z předchozích 150 USD).
Uptrend na trhu s paměťovými čipy zůstává zachován díky vysokým bariérám vstupu, tedy omezené nabídce, a zároveň silnější, než se čekalo, poptávce – zejména ze strany datových center a AI. Společnost Micron zveřejní výsledky za 4. fiskální čtvrtletí dne 23. září. Citi očekává výsledky přibližně v souladu s konsensem (~2,62 USD EPS při tržbách 11,2 mld. USD), avšak výhled výrazně nad očekáváním, a to díky vyšším objemům a cenám u DRAM a NAND. Odhad EPS Citi pro fiskální rok 2026 je o 26 % nad konsensem.
Micron financial dashboard
Podle odhadů Morgan Stanley by mohla poptávka po NAND související s AI do roku 2029 dosáhnout až 34 % globálního trhu, čímž by se TAM (total addressable market) rozšířil o zhruba 29 miliard USD. Jako jeden z předních dodavatelů NAND má společnost Micron příležitost stát se lídrem v segmentu enterprise SSD.
Tržní momentum Micronu bylo v posledních čtvrtletích výrazně silnější, i když v absolutních číslech stále daleko zaostává za Nvidií. Výhledy pro rok 2026 se však pro společnost jeví jako optimistické.
Také ocenění nevypadá přehnaně. Forward P/E pro příští rok se pohybuje okolo 11, ve srovnání se současným P/E nad 25.
Akcie Micronu dnes rostou o 10 % a od začátku roku už posílily o více než 60 % – což je srovnatelné s ostatními výrobci polovodičů a jasně nadprůměrné vůči indexům US500 a US100.
