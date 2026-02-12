Microsoft posiluje nezávislost v oblasti AI, vyvíjí vlastní modely a infrastrukturu

-
Microsoft směřuje k větší AI soběstačnosti vývojem vlastních modelů a infrastruktury.
-
Společnost investuje do vlastních AI čipů při zachování spolupráce s Nvidia a AMD.
-
Partnerství s OpenAI pokračuje, ale s větší strategickou flexibilitou.
-
Integrace AI do cloudových a podnikových řešení posiluje dlouhodobou konkurenceschopnost firmy.
-
Společnost Microsoft realizuje významný strategický posun směrem k větší nezávislosti v oblasti umělé inteligence. Firma vyvíjí vlastní AI modely, buduje výpočetní infrastrukturu a investuje do specializovaného hardwaru s cílem snížit závislost na externích partnerech, včetně OpenAI. Tento krok přichází v době, kdy Microsoft rozšiřuje své AI produkty a posiluje svou pozici na trhu podnikového softwaru a cloudových služeb.
Strategický posun směrem k AI soběstačnosti
Microsoft dosud integroval do svých produktů modely třetích stran, zejména prostřednictvím partnerství s OpenAI, které poskytovalo technologii pro nástroje Copilot. Revidovaná dohoda umožňuje OpenAI větší flexibilitu při hledání dalších investorů a partnerů, zatímco Microsoft si ponechává přístup ke klíčovým technologiím až do roku 2032.
Podle dostupných informací vedení divize AI, které vede Mustafa Suleyman, usiluje o „skutečnou soběstačnost“. Strategie zahrnuje vývoj vlastních základních modelů schopných obsluhovat podnikové zákazníky a zároveň budování infrastruktury potřebné pro jejich provoz ve velkém měřítku.
Investice do vlastních AI čipů a infrastruktury
Tento směr odpovídá širšímu trendu v technologickém sektoru, kde velké společnosti vyvíjejí vlastní AI čipy i modely. Microsoft pracuje na vlastních AI čipech optimalizovaných pro trénování a provoz velkých jazykových modelů, přičemž současně pokračuje v nákupu GPU od společností Nvidia a AMD, aby pokryl aktuální výpočetní potřeby.
Cílem je zlepšit efektivitu, snížit dlouhodobé náklady a získat větší kontrolu nad výkonem i bezpečností AI řešení.
Rozvoj partnerského ekosystému
Strategie však neznamená odklon od partnerství. Microsoft uzavřel cloudovou smlouvu v hodnotě 750 milionů dolarů s AI firmou Perplexity, jejíž modely budou provozovány na platformě Microsoft Foundry AI. Společnost tak kombinuje interní vývoj s budováním širšího AI ekosystému.
Dopad na tržní pozici
Navzdory obavám části trhu ohledně vysokých kapitálových výdajů na AI infrastrukturu zůstává důvěra investorů podpořena silnou pozicí Microsoftu v oblasti podnikových řešení a cloudových služeb. Integrace AI do Azure, Microsoft 365 a dalších podnikových aplikací má za cíl prohloubit konkurenceschopnost společnosti a vytvořit technologickou diferenciaci.
