Micron Technology posiluje svou pozici díky investicím a technologickým inovacím

Micron Technology, Inc. (NASDAQ: MU) je přední americká polovodičová společnost specializující se na paměťová a úložná řešení, včetně DRAM, NAND a NOR flash pamětí.

Nedávné události:

1. Financování z programu CHIPS Act:

Ministerstvo obchodu USA přiznalo Micronu financování až 6,165 miliardy USD v rámci zákona CHIPS and Science Act z roku 2022. Tato podpora podpoří plány Micronu investovat 50 miliard USD do roku 2030 do nových výrobních zařízení polovodičů ve státech New York a Idaho. Očekává se vytvoření 20 000 pracovních míst.

2. Výhled na výsledky hospodaření:

Micron brzy zveřejní výsledky za první čtvrtletí fiskálního roku 2025. Analytici předpovídají tržby ve výši 8,72 miliardy USD, což představuje meziroční nárůst o 84 %. Zisk se očekává kolem 1,84 miliardy USD (1,58 USD na akcii), což znamená významný obrat oproti předchozím ztrátám. Cílová cena akcií Micronu je odhadována na 142 USD, což signalizuje optimismus ohledně budoucího růstu.

3. Technologický pokrok:

Micron zahájil objemovou výrobu své nové High Bandwidth Memory 3E (HBM3E), která je navržena pro podporu růstu umělé inteligence (AI). Tato paměťová technologie nabízí špičkový výkon a energetickou účinnost, čímž Micron posiluje svou pozici lídra v oblasti AI hardwaru.

4. Nábory talentů:

Micron aktivně rekrutuje talenty z Jižní Koreje a nabízí atraktivní benefity studentům tamních univerzit. Tato strategie má za cíl posílit konkurenční pozici Micronu na globálním trhu polovodičů, zejména proti konkurentům jako Samsung a SK hynix.



Tržní postavení:

Micron, jako jediný výrobce paměťových čipů v USA, hraje klíčovou roli v domácím polovodičovém průmyslu. Jeho produkty jsou zásadní pro odvětví výpočetní techniky, automobilového průmyslu, průmyslových aplikací a AI.

Díky federální podpoře a strategickým investicím je Micron v silné pozici, aby pokračoval v technologickém vedení a podpoře ekonomické odolnosti USA.





Akcie Micron Technology (MU.US) prudce vzrostly nad 108 USD, poháněny silným nákupním tlakem. Indikátor RSI dosahuje hodnoty 89,4, což naznačuje překoupený trh, zatímco EMA (14) potvrzuje rostoucí trend. Zdroj: xStation5