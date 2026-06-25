Micron výsledky: Nestačí už ani dokonalost?

Výrobce paměťových čipů zveřejnil dlouho očekávané výsledky a navzdory velmi vysokým očekáváním je dokázal výrazně překonat. Akcie v poobchodní fázi posilují o více než 10 %.
Finanční výsledky
- Tempo i rozsah růstu doslova vyrazily analytikům i investorům dech.
- Společnost zvýšila čtvrtletní tržby z 25 mld. USD na více než 41 mld. USD, což představuje růst o 170 % – mezikvartálně, nikoliv meziročně.
- Zisk na akcii (EPS) vzrostl z 12 USD na více než 25 USD, což představuje nárůst o 200 %.
- Hrubá marže zůstává ve většině segmentů nad 80 %, pouze automobilový segment vykazuje marži 79 %.
- Růst napříč všemi segmenty podnikání se pohybuje okolo 100 %, přičemž nejrychleji roste segment datových center, následovaný segmentem pamětí.
- Po investicích ve výši 7,1 mld. USD činí volný peněžní tok (free cash flow) 18,3 mld. USD.
Výhled
- Společnost oznámila ještě lepší výhled pro 3. čtvrtletí, který překonal očekávání trhu.
- Očekávané tržby v příštím čtvrtletí mají vzrůst na 50 mld. USD.
- Marže by se měly pohybovat kolem 86 %.
- Zisk na akcii (EPS) má dosáhnout 31 USD.
Reakce trhu
Na rozdíl od očekávání mnoha investorů se silné výsledky Micronu staly pro technologický sektor spíše přítěží než podporou.
Zdroj: Bloomberg Finance
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Obrovské zisky Micronu a optimistický výhled potvrzují, že kapitálové výdaje (CAPEX) zůstávají stabilní, zároveň ale naznačují stále větší zátěž pro rozpočty společností, které již nyní musejí financovat rekordní objemy dluhu.
MU.US (D1)
Růstový trend společnosti je velmi prudký, přičemž Fibonacciho úrovně pomáhají identifikovat potenciální oblasti podpory a rezistence. Pokud by z jakéhokoli důvodu převzali iniciativu prodejci, nejvýznamnější rezistencí by s největší pravděpodobností byla (i psychologická) úroveň 1 000 USD. Pro kupce představuje další cíl široká rezistenční zóna kolem 1 300 USD.
Není všechno zlato, co se třpytí
Přestože je tempo i rozsah růstu společnosti bezprecedentní a mimořádný, žádná firma není bez rizik a slabých míst – a to platí i pro Micron (i další výrobce pamětí).
V současnosti společnost těží z bezprecedentních investic technologického sektoru do datových center. Růst tržeb je enormní, ale je poháněn náhlým a koncentrovaným nárůstem poptávky, nikoliv inovacemi samotných výrobců.
Společnosti působící ve specializovaném, dříve poměrně úzce zaměřeném segmentu výroby pamětí DRAM a NAND jsou cyklické – a není tomu bez důvodu. V obdobích silného ekonomického růstu a větších či menších spekulativních bublin v technologickém sektoru poptávka po pamětech prudce roste. Současný vývoj znamená, že buď sledujeme další vlnu mimořádně nákladných a rozsáhlých investic, které se nemusí vyplatit – tentokrát ve větším měřítku než kdykoliv předtím – nebo dochází ke změně paradigmatu a poptávka poháněná AI se stává novým „základem“ tržeb společnosti. Oba scénáře jsou obtížně ocenitelné a nesou vysokou míru rizika.
Ocenění dále komplikuje skutečnost, že výrobci pamětí se od sebe svou nabídkou příliš neliší. Vzniká tak nebezpečná kombinace koncentrované poptávky a poměrně silné konkurence, přestože samotný výrobní proces je vysoce specializovaný.
V minulosti to opakovaně vedlo ke vzniku kartelů a cenových dohod mezi výrobci pamětí RAM. Americké ministerstvo spravedlnosti prokázalo protisoutěžní jednání a cenové kartely výrobců RAM během dot-com bubliny (1998–2002); jedním z nich byl i Micron.
Takové chování by dnes bylo mimořádně rizikové, nikoliv kvůli právním či regulatorním důsledkům, ale proto, že rozpočty na CAPEX potřebné pouze na nákup pamětí jsou již dnes téměř nepředstavitelné. Podle odhadů společností SemiAnalysis a CLSA připadá v současnosti přibližně 30–40 % z celkových stovek miliard dolarů kapitálových výdajů technologických firem právě na paměťové čipy – a tento podíl by měl dále růst.
Společnosti jako Micron jsou na těchto investicích plně závislé. Pokud by samy začaly stát v cestě „AI revoluci“, mohly by ji zpomalit – a stejně rychle ztratit svou pozici, jako ji získaly.
Výhled do budoucna
„Divokou kartou“ pro celý sektor v nadcházejících čtvrtletích zůstává Čína. Čínští výrobci pamětí díky hluboké integraci se státem řízenou ekonomikou a přímému přístupu k finanční podpoře mohou velmi rychle zaplavit trh dostatečným množstvím pamětí, aby stlačili marže celého odvětví – a to i v případě, že tržby budou nadále růst.
Bez ohledu na to, zda jsou ocenění a zisky výrobců pamětí včetně Micronu „racionální“, faktem zůstává, že gigantické investiční rozpočty hyperscale společností v dohledné době nezmizí. A to jednoduše znamená, že tyto firmy by měly i nadále překvapovat trh velmi silnými výsledky.
Existuje šance, že se tyto společnosti vymaní z cyklické povahy svého podnikání? Částečně ano. I kdyby AI sektor investory nakonec zklamal a část investic se ukázala jako ztrátová, nelze očekávat, že stovky obřích datových center ze dne na den zmizí. Budou vyžadovat údržbu i modernizaci.
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