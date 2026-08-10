Meta přináší AI přímo do počítačů. Nový model zvládne běžet na jediné grafické kartě 🤖

Společnost Meta Platforms představila nový model umělé inteligence Muse Glimmer, který je dostatečně úsporný na to, aby mohl běžet na jediném počítači s jednou grafickou kartou. Firma tak pokračuje ve snaze zpřístupnit pokročilé AI nástroje širšímu okruhu uživatelů a vývojářů a současně posílit svou pozici v globálním závodě o umělou inteligenci.
Muse Glimmer je zmenšenou a optimalizovanou verzí modelu Muse Spark 1.2. Má přibližně 30 miliard parametrů a byl navržen s důrazem na nižší nároky na výpočetní výkon.
Model se má soustředit především na takzvané agentní úlohy, tedy činnosti, při kterých AI samostatně vykonává konkrétní kroky. Může jít například o správu kalendáře, organizaci souborů nebo další automatizované úkoly na osobním počítači.
Meta zpřístupní parametry modelu
Důležitým krokem je rozhodnutí společnosti zveřejnit parametry modelu na platformě Hugging Face. Uživatelé a vývojáři tak budou moci Muse Glimmer stáhnout, upravovat a přizpůsobovat vlastním potřebám.
Meta zároveň plánuje uvolnit parametry také pro jednu z výkonnějších verzí modelu Muse Spark.
Tento přístup odpovídá rostoucí konkurenci z Číny, kde společnosti jako DeepSeek, Moonshot nebo Alibaba využívají otevřenější distribuci AI modelů jako způsob, jak rychle získat vývojáře, uživatele a širší ekosystém.
Pro Meta je důležité, aby se její technologie dostaly k co největšímu počtu lidí. Čím více vývojářů na jejích modelech staví vlastní aplikace, tím větší je šance, že se její AI infrastruktura stane dlouhodobým standardem.
AI nemusí běžet jen v datových centrech
Muse Glimmer zároveň ukazuje širší trend směrem k menším a efektivnějším modelům. Zatímco nejvýkonnější AI systémy stále vyžadují rozsáhlá datová centra a tisíce specializovaných čipů, část úloh lze přesouvat přímo na zařízení uživatele.
To může přinést nižší provozní náklady, rychlejší odezvu a v některých případech také lepší ochranu soukromí, protože data nemusí opouštět lokální zařízení.
Pro spotřebitele může být atraktivní především možnost spouštět přizpůsobené AI nástroje bez nutnosti neustálého připojení ke vzdálenému cloudovému serveru.
Meta dál masivně investuje do AI
Představení nového modelu přichází v době, kdy Meta společně s dalšími technologickými giganty výrazně navyšuje investice do datových center, čipů a AI infrastruktury.
Meta, Amazon, Alphabet a Microsoft se v souhrnu zavázaly investovat více než 2 biliony USD do rozšiřování svých schopností v oblasti umělé inteligence a cloudových služeb.
Meta zároveň připravuje vlastní cloudový byznys, který by měl prodávat přístup k výpočetní kapacitě i AI modelům podobně jako Amazon Web Services. To by firmě umožnilo lépe monetizovat infrastrukturu, kterou nyní buduje primárně pro vlastní potřeby.
Firma chce zmírnit odpor vůči datovým centrům
Meta současně oznámila vznik fondu ve výši 1 miliardy USD, který bude investovat do amerických komunit, kde společnost vlastní nebo provozuje datová centra.
Rozšiřování AI infrastruktury totiž v řadě regionů naráží na odpor místních obyvatel. Velká datová centra mají vysokou spotřebu elektřiny, vody a dalších zdrojů a mohou zvyšovat tlak na místní energetické sítě.
Nový fond má pomoci zmírnit část těchto obav a zvýšit podporu pro další výstavbu.
Pro investory je klíčové, zda Meta dokáže obrovské investice do infrastruktury postupně přetavit do nových příjmů. Muse Glimmer představuje jeden z kroků, jak rozšířit využití AI mimo samotná datová centra a dostat technologii blíže k běžným uživatelům.
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