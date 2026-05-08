Microsoft: Hedgeový fond výrazně snižuje pozici a varuje před riziky AI

Microsoft oslabuje o více než 1 % po zprávách, že hedgeový fond TCI Fund Management výrazně snížil svou pozici ve společnosti a do konce března omezil svůj podíl z přibližně 10 % portfolia na zhruba 1 %. Samotný tento krok je výrazný, ještě důležitější je však jeho zdůvodnění. Podle zpráv se zakladatel TCI Christopher Hohn domnívá, že rychlý rozvoj AI by mohl představovat dlouhodobou hrozbu pro klíčové produkty Microsoftu, zejména Office a do určité míry také Azure.
TCI podle dostupných informací prodal téměř celou svou pozici, která měla dříve hodnotu kolem 8 miliard USD, a zároveň zvýšil svou expozici vůči Alphabetu. To naznačuje rotaci kapitálu směrem ke společnosti, kterou fond považuje za lépe připravenou na vyvíjející se souboj v oblasti AI. Trh to nečetl jako běžnou úpravu portfolia, ale jako jasný signál, že vnímání konkurenčních rizik v softwaru a AI se začíná měnit.
Hlavní obavou je, že AI modely a AI agenti by mohli zásadně změnit způsob, jakým uživatelé pracují se softwarem. Microsoft historicky dominoval proto, že pracovní procesy byly soustředěny kolem Wordu, Excelu, Outlooku a širšího ekosystému Windows. Pokud se ale více úkolů začne přesouvat přímo do rozhraní řízených AI, tradiční aplikace mohou postupně ztrácet svou centrální roli. V takovém scénáři by AI Microsoft nejen posilovala, ale zároveň by mohla narušovat část jeho historické konkurenční výhody.
Investoři už začali více sledovat pomalejší než očekávané přijetí Copilotu, masivní výdaje na AI infrastrukturu a rizika spojená s rozšiřováním datových center a růstem nákladů na výpočetní výkon. Microsoft investuje do AI desítky miliard dolarů a klíčovou otázkou je, zda se návratnost těchto investic dostaví dostatečně rychle, aby udržela současné tempo růstu a ziskové marže.
To zároveň neznamená, že fundamenty Microsoftu jsou slabé. Právě naopak, společnost je stále vnímána jako jeden z největších příjemců boomu AI a cloud computingu, podpořená obrovskou firemní zákaznickou základnou a silnou infrastrukturní pozicí prostřednictvím Azure. Problém se týká spíše valuace a očekávání. Při tak rychle rostoucích výdajích jsou investoři mnohem náročnější a chtějí vidět rychlejší a jasnější monetizaci AI.
