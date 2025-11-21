MicroStrategy v problémech? Akcie propadly o 67 % z maxima ✂

Preferenční akcie společnosti MicroStrategy ztratily tento měsíc téměř 7,0 % a 13,5 % v důsledku zhoršení sentimentu na kryptoměnovém trhu. Tento pokles vyvolává otázky ohledně schopnosti společnosti nadále financovat nákupy Bitcoinu a plnit závazky spojené s výplatou dividend v hotovosti.
Prémiová přirážka společnosti, která jí historicky umožňovala získávat kapitál levněji než při přímém nákupu Bitcoinu (mNAV = EV/BTC holding), od poloviny roku 2025 stabilně klesá.
Poměr mNAV Basic (tržní kapitalizace / BTC držení) klesl pod 1, což znamená, že celková tržní hodnota společnosti je nyní nižší než hodnota Bitcoinu, který aktuálně drží. JPMorgan rovněž varovala, že by MicroStrategy mohla být vyřazena z hlavních indexů MSCI, což by mohlo vyvolat odliv kapitálu v rozmezí 2,8–8,8 miliardy USD.
Akcie MSTR klesly tento týden o 10 %, za posledních šest měsíců o 55 % a meziročně o 60 % – tedy mnohem více než samotný Bitcoin, který je z vrcholu nižší o 32 %. Akcie se obchodují poblíž 52týdenních minim za velmi vysoké volatility. Společnost nadále získává kapitál prostřednictvím nových emisí preferenčních akcií, ale rostoucí náklady na financování a riziko vyřazení z indexů zůstávají hlavními rizikovými faktory pro investory. V krátkodobém horizontu je klíčovým faktorem především zastavení poklesu ceny Bitcoinu. Společnost v tuto chvíli nečelí hrozbě likvidity – nejbližší dluhové závazky jsou splatné až v roce 2027 (a pouze v menším rozsahu) a následně v dalších letech.
