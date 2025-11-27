Morgan Stanley dostal pokutu 101 milionů eur v Nizozemsku za daňové úniky z dividend

-
Morgan Stanley dostal pokutu 101 milionů eur od nizozemských úřadů za daňové úniky z dividend.
Používal Cum-Cum transakce mezi lety 2007–2012, čímž uplatnil 124 milionů eur na dani, na které neměl nárok.
Banka již zaplatila příslušné daně a uvedla, že je „ráda za uzavření této historické záležitosti“.
V Evropě probíhá širší vyšetřování Cum-Cum obchodů, které zasahuje i další banky a potenciálně i americké finanční instituce.
Americká investiční banka Morgan Stanley čelí pokutě ve výši 101 milionů eur od nizozemského státního zastupitelství za účast na tzv. Cum-Cum obchodních praktikách, které měly umožnit nelegální vyhýbání se srážkové dani z dividend. Podle úřadů banka záměrně podávala nesprávná daňová přiznání a vytvořila sofistikovanou strukturu, která umožňovala neoprávněné čerpání daňových úlev.
Vyšetřování se týká dvou entit Morgan Stanley se sídlem v Londýně a Amsterdamu, které měly v letech 2007 až 2012 krátkodobě vlastnit akcie kolem výplat dividend. Tímto způsobem obdržely během těchto období dividendy v celkové výši 830 milionů eur. Banka pak uplatnila odpočet daně z dividend ve výši 124 milionů eur v pěti firemních daňových přiznáních mezi roky 2009 a 2013, přestože na tyto úlevy neměla dle nizozemských zákonů nárok.
Cum-Cum transakce fungují tak, že zahraniční investor dočasně převede akcie na domácí subjekt, který má nárok na daňové úlevy – například lokální banku –, čímž se vyhne srážkové dani z dividend. Po výplatě dividend jsou akcie opět převedeny zpět. Nizozemsko umožňuje domácím subjektům odpočet daně, pokud jsou konečnými vlastníky dividend, což v tomto případě nebylo splněno.
Morgan Stanley již uhradil příslušné daňové nedoplatky na konci roku 2024 a nyní uvedl, že je „rád, že došlo k uzavření této historické záležitosti, která se týká daňových přiznání z doby před více než 12 lety“.
Evropské úřady v posledních letech intenzivně zasahují proti Cum-Cum obchodům, které umožnily bankám získat stovky milionů eur na dividendách, jež jsou nyní považovány za nelegální. Ve Francii byly zahájeny trestní řízení proti BNP Paribas, HSBC France, Société Générale a Natixis, zatímco daňová správa požaduje zpět minimálně 4,5 miliardy eur a rozšiřuje audity i na americké banky, včetně Goldman Sachs a Bank of America.
Zatímco banky čelí přímým dopadům, institucionální investoři (jako hedge fondy nebo správci aktiv), kteří se transakcí účastnili z druhé strany, jsou zatím šetření ušetřeni.
