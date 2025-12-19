US Open: Wall Street uzavírá týden silným růstem

Páteční otevření trhů před svátky probíhá ve velmi pozitivní atmosféře, přičemž hlavní indexy Wall Street vykazují výrazné zisky. S&P 500 se pohybuje kolem úrovně 6800 bodů, se ziskem přibližně 0,7 %, zatímco Nasdaq roste o 1 %, což odráží postupný návrat rizikového apetitu po nedávné volatilitě trhů. Zisky jsou široce rozprostřené, bez známek paniky nebo prudkých obratů, což naznačuje, že investoři čím dál více akceptují nové „post-Fed“ prostředí úrokových sazeb a inflace a pomalu si zvykají na aktuální tržní volatilitu.
Prach po nedávném zasedání Fedu a sérii makroekonomických údajů – včetně nižší než očekávané inflace – se pomalu usazuje. Tyto události posílily očekávání možného snižování sazeb v roce 2026, a pozornost trhu se nyní opět přesouvá od měnové politiky ke korporátním fundamentům a výhledům tržeb. Zároveň volatilita spojená s dnešní rekordní expirací derivátů zůstává pod kontrolou, což dále podporuje stabilní a klidné obchodování a posiluje pocit jistoty investorů před sváteční přestávkou.
Zdroj: xStation5
Futures na S&P 500 (US500) prudce rostou po dynamickém průrazu po několika dnech konsolidace a předchozí korekci, což naznačuje návrat kupců na trh. Ceny se posunuly nad klouzavé průměry EMA s periodami 25, 50 a 100, které začínají mířit vzhůru a poskytují pevnou podporu pro aktuální růstový pohyb, čímž posilují pozici kupujících. RSI roste směrem k vyšším úrovním, ale stále zůstává pod klasickou překoupenou zónou, což naznačuje, že trh má prostor pro další růst bez známek přehřátí. Po sérii lokálních minim trh vytváří postupně vyšší minima, a průraz nad nedávná lokální maxima otevírá prostor k testu dalších rezistencí v oblasti týdenních maxim.
Zdroj: xStation5
Firemní zprávy
-
Akcie CoreWeave (CRWV.US) rostou o více než 10 % po obnovení doporučení „kupovat“ od Citi, která sice snížila cílovou cenu na 135 USD (z více než 190 USD), ale zdůraznila velmi silnou poptávku a dobrou viditelnost dostupné výpočetní kapacity. Kapacita je fakticky vyprodána až do roku 2026, přičemž klientská jednání už směřují k roku 2027. Banka věří, že krátkodobá zpoždění nemění pozitivní výhled a růst firmy by měl v roce 2026 zrychlit.
-
Akcie Palo Alto Networks (PANW.US) rostou poté, co společnost oznámila rozšíření partnerství s Google Cloud v reakci na rostoucí počet kybernetických útoků zaměřených na AI systémy a cloudovou infrastrukturu. Podle poslední zprávy společnosti téměř všechny oslovené firmy zažily útok na AI prostředí během posledního roku a více než čtyři z deseti zaznamenaly nárůst útoků na API rozhraní. Nové partnerství má zajistit komplexní zabezpečení AI řešení ve všech fázích – od vývoje po provoz v Google Cloudu.
-
Akcie Nike (NKE.US) dnes klesají o přibližně 10 %, přestože společnost překonala odhady tržeb i zisku za druhé fiskální čtvrtletí. Reakce investorů ukazuje, že krátkodobé výsledkové překvapení ztrácí význam, zatímco pozornost se soustředí na klesající marže, slabost v Číně a absenci věrohodného plánu obratu. Prodeje byly udrženy hlavně návratem k velkoobchodu, ovšem na úkor ziskovosti – hrubá marže výrazně klesla na 40,6 % vlivem cel a agresivních promoakcí zaměřených na snížení zásob. Výsledky v Číně byly obzvlášť slabé, s dvouciferným poklesem tržeb a pokračujícím tlakem na marže.
-
Akcie NANO Nuclear Energy (NNE.US) dnes přidávají přibližně 2 % po oznámení výsledků a plánu urychlit práce na reaktoru KRONOS MMR. Společnost má silnou hotovostní pozici a vedení plánuje brzy podat žádost o stavební povolení, zatímco nadále pokračuje v licenčním řízení.
Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 71 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků. Investování je rizikové. Investujte zodpovědně. Tento materiál je marketingovou komunikací ve smyslu čl. 24 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů, kterou se mění směrnice 2002/92/ES a směrnice 2011/61/EU (MiFID II). Marketingová komunikace není investiční doporučení ani informace doporučující či navrhující investiční strategii ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/958 ze dne 9. března 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o regulační technické normy pro technická ujednání pro objektivní předkládání investičních doporučení nebo jiných informací doporučujících nebo navrhujících investiční strategie a pro zveřejnění konkrétních zájmů nebo náznaků střetu zájmů nebo jakékoli jiné rady, a to i v oblasti investičního poradenství, ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Marketingová komunikace je připravena s nejvyšší pečlivostí, objektivitou, prezentuje fakta známé autorovi k datu přípravy a neobsahuje žádné hodnotící prvky. Marketingová komunikace je připravena bez zohlednění potřeb klienta, jeho individuální finanční situace a nijak nepředstavuje investiční strategii. Marketingová komunikace nepředstavuje nabídku k prodeji, nabídku, předplatné, výzvu na nákup, reklamu nebo propagaci jakýchkoliv finančních nástrojů. Společnost XTB S.A., organizační složka nenese odpovědnost za jakékoli jednání nebo opomenutí klienta, zejména za získání nebo zcizení finančních nástrojů, na základě informací obsažených v této marketingové komunikaci. V případě, že marketingová komunikace obsahuje jakékoli informace o jakýchkoli výsledcích týkajících se finančních nástrojů v nich uvedených, nepředstavují žádnou záruku ani předpověď ohledně budoucích výsledků. Minulá výkonnost nemusí nutně vypovídat o budoucích výsledcích a každá osoba jednající na základě těchto informací tak činí zcela na vlastní riziko.