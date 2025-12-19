UnitedHealth odhaluje nedostatky v auditech, slibuje reformy a větší transparentnost

-
UnitedHealth zveřejnil nezávislé posudky, které upozorňují na přetrvávající problémy v auditech a správě péče.
-
Společnost plánuje zhruba 20 nápravných opatření, včetně revize klinických auditů a centrální správy pravidel.
-
Firma čelí tlaku regulátorů a právním problémům, včetně šetření ze strany FTC a Ministerstva spravedlnosti.
-
CEO Hemsley slíbil další kroky k transparentnosti, včetně publikace nových přehledů v příštím roce.
-
UnitedHealth zveřejnil nezávislé posudky, které upozorňují na přetrvávající problémy v auditech a správě péče.
-
Společnost plánuje zhruba 20 nápravných opatření, včetně revize klinických auditů a centrální správy pravidel.
-
Firma čelí tlaku regulátorů a právním problémům, včetně šetření ze strany FTC a Ministerstva spravedlnosti.
-
CEO Hemsley slíbil další kroky k transparentnosti, včetně publikace nových přehledů v příštím roce.
Americký zdravotnický gigant UnitedHealth Group zveřejnil první nezávislé posudky svých obchodních praktik, které popisují vnitřní politiky firmy jako „robustní“, ale zároveň upozorňují na přetrvávající problémy, zejména v oblastech, které dlouhodobě přitahují pozornost regulátorů a veřejnosti.
Zprávy vypracované FTI Consulting a Analysis Group byly prezentovány jako první krok k vyšší transparentnosti, kterou firma slíbila po prudkém propadu zisku a ceny akcií – ty jsou v roce 2025 nižší o 35 %. Předseda představenstva Stephen Hemsley, který se letos vrátil i do pozice CEO, přislíbil zpracování těchto posudků již na červnovém valném shromáždění jako součást snahy „získat zpět důvěru akcionářů“.
Zprávy přináší konkrétní poznatky, přestože jsou psané v technickém jazyce konzultantů a nejsou právními audity. UnitedHealth však uvedl, že na jejich základě podniká téměř dvě desítky konkrétních kroků, včetně aktualizace a centralizace interních politik.
FTI Consulting ve své analýze zjistil, že pojišťovací divize UnitedHealthcare měla v některých případech opakované nedostatky a nevyřešené problémy v rámci regulačních auditů, zejména v oblasti schvalování péče (prior authorization), která bývá častým zdrojem frustrace pro lékaře i pacienty. UnitedHealth v reakci slíbil přezkoumání všech klinických auditních zjištění a dostatečnou nápravu.
Další posudky se zaměřily na oblast rizikového hodnocení pacientů v programu Medicare, které přímo ovlivňuje výši státních plateb firmě, a také na fungování divize Optum Rx, která spravuje slevy a rabaty od farmaceutických firem.
Společnost je zároveň pod tlakem Federální obchodní komise (FTC), která spolu s dalšími dvěma konkurenty vyšetřuje praktiky v oblasti lékárenských benefitů, a čelí také trestnímu i civilnímu šetření ze strany Ministerstva spravedlnosti USA.
Ačkoli recenze nejsou právními audity, UnitedHealth tvrdí, že je v otázce transparentnosti otevřenější než konkurence. CEO Hemsley oznámil, že další posudky budou zveřejněny v roce 2026.
Graf UNH.US (D1)
Akcie společnosti UnitedHealth Group se aktuálně obchodují na úrovni 328,10 USD, přičemž se cena drží mezi klouzavými průměry SMA 100 (325,23 USD) a EMA 50 (332,43 USD). Tento vývoj odráží nejistotu trhu. RSI se pohybuje těsně pod neutrální úrovní 50, což značí mírnou převahu prodejního tlaku, ale bez známek přeprodanosti. Proražení nad EMA 50 by mohlo otevřít cestu k růstu směrem k 340–350 USD. Naopak pokles pod SMA 100 by znovu potvrdil slabost a možnost retestu listopadových minim pod 310 USD.
Zdroj: xStation5
Zaujalo Vás toto téma? U XTB můžete obchodovat více než 2000 CFD na akcie!
- Konkurenční spready
- Nízké swapové body, díky kterým můžete držet pozice déle
- Minimální velikost transakce již od 0 EUR
Kromě široké nabídky instrumentů od nás získáte také vzdělávací materiály – články, e-booky a kurzy zdarma:
Lam Research akcie rostou poté, co noví analytici zvýšili doporučení!
Oracle roste díky pokroku v jednání o dohodě s TikTokem
US Open: Wall Street uzavírá týden silným růstem
Francie zpřísňuje podmínky pro výrobu minerální vody Perrier od Nestlé
Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 71 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků. Investování je rizikové. Investujte zodpovědně. Tento materiál je marketingovou komunikací ve smyslu čl. 24 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů, kterou se mění směrnice 2002/92/ES a směrnice 2011/61/EU (MiFID II). Marketingová komunikace není investiční doporučení ani informace doporučující či navrhující investiční strategii ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/958 ze dne 9. března 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o regulační technické normy pro technická ujednání pro objektivní předkládání investičních doporučení nebo jiných informací doporučujících nebo navrhujících investiční strategie a pro zveřejnění konkrétních zájmů nebo náznaků střetu zájmů nebo jakékoli jiné rady, a to i v oblasti investičního poradenství, ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Marketingová komunikace je připravena s nejvyšší pečlivostí, objektivitou, prezentuje fakta známé autorovi k datu přípravy a neobsahuje žádné hodnotící prvky. Marketingová komunikace je připravena bez zohlednění potřeb klienta, jeho individuální finanční situace a nijak nepředstavuje investiční strategii. Marketingová komunikace nepředstavuje nabídku k prodeji, nabídku, předplatné, výzvu na nákup, reklamu nebo propagaci jakýchkoliv finančních nástrojů. Společnost XTB S.A., organizační složka nenese odpovědnost za jakékoli jednání nebo opomenutí klienta, zejména za získání nebo zcizení finančních nástrojů, na základě informací obsažených v této marketingové komunikaci. V případě, že marketingová komunikace obsahuje jakékoli informace o jakýchkoli výsledcích týkajících se finančních nástrojů v nich uvedených, nepředstavují žádnou záruku ani předpověď ohledně budoucích výsledků. Minulá výkonnost nemusí nutně vypovídat o budoucích výsledcích a každá osoba jednající na základě těchto informací tak činí zcela na vlastní riziko.