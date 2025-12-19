Lam Research akcie rostou poté, co noví analytici zvýšili doporučení!

Lam Research pokračuje ve svém silném růstovém trendu a vstupuje do roku 2026 ve velmi dobré kondici. V uplynulých týdnech akcie společnosti dosáhly historických maxim a od začátku roku vzrostly o více než 130 %, což odráží silný zájem trhu o polovodičový sektor, poháněný umělou inteligencí.
Dnes akcie Lam Research posilují o více než 4 % v reakci na další vlnu zvýšení cílových cen od analytiků, protože výhledy pro LRCX jsou rychle navyšovány. Tato zvýšená hodnocení podpořila tržní sentiment a přiměla mnoho investorů navýšit své pozice ve společnosti, což vedlo k znatelnému nárůstu objemu obchodování. Silná poptávka po vybavení pro výrobu polovodičů, zejména v oblasti pokročilé paměti a infrastruktury pro umělou inteligenci, podporuje fundamenty společnosti a vytváří solidní vyhlídky na další růst v nadcházejících měsících.
Navzdory možné volatilitě trhu a krátkodobým výkyvům je společnost dobře připravena těžit z rostoucích investic do polovodičového sektoru, které v kombinaci s pozitivním tržním sentimentem mohou podpořit pokračování růstového trendu akcií.
Lam Research se nachází v centru klíčových technologických trendů a dnešní růst akcií ukazuje, že trhy reagují pozitivně na aktualizované cílové ceny a výhled společnosti, což by mohlo podpořit další pokračování růstového trendu v nadcházejících měsících.
Zaujalo Vás toto téma? U XTB můžete obchodovat více než 2000 CFD na akcie!
- Konkurenční spready
- Nízké swapové body, díky kterým můžete držet pozice déle
- Minimální velikost transakce již od 0 EUR
Kromě široké nabídky instrumentů od nás získáte také vzdělávací materiály – články, e-booky a kurzy zdarma:
Oracle roste díky pokroku v jednání o dohodě s TikTokem
US Open: Wall Street uzavírá týden silným růstem
UnitedHealth odhaluje nedostatky v auditech, slibuje reformy a větší transparentnost
Francie zpřísňuje podmínky pro výrobu minerální vody Perrier od Nestlé
Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 71 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků. Investování je rizikové. Investujte zodpovědně. Tento materiál je marketingovou komunikací ve smyslu čl. 24 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů, kterou se mění směrnice 2002/92/ES a směrnice 2011/61/EU (MiFID II). Marketingová komunikace není investiční doporučení ani informace doporučující či navrhující investiční strategii ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/958 ze dne 9. března 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o regulační technické normy pro technická ujednání pro objektivní předkládání investičních doporučení nebo jiných informací doporučujících nebo navrhujících investiční strategie a pro zveřejnění konkrétních zájmů nebo náznaků střetu zájmů nebo jakékoli jiné rady, a to i v oblasti investičního poradenství, ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Marketingová komunikace je připravena s nejvyšší pečlivostí, objektivitou, prezentuje fakta známé autorovi k datu přípravy a neobsahuje žádné hodnotící prvky. Marketingová komunikace je připravena bez zohlednění potřeb klienta, jeho individuální finanční situace a nijak nepředstavuje investiční strategii. Marketingová komunikace nepředstavuje nabídku k prodeji, nabídku, předplatné, výzvu na nákup, reklamu nebo propagaci jakýchkoliv finančních nástrojů. Společnost XTB S.A., organizační složka nenese odpovědnost za jakékoli jednání nebo opomenutí klienta, zejména za získání nebo zcizení finančních nástrojů, na základě informací obsažených v této marketingové komunikaci. V případě, že marketingová komunikace obsahuje jakékoli informace o jakýchkoli výsledcích týkajících se finančních nástrojů v nich uvedených, nepředstavují žádnou záruku ani předpověď ohledně budoucích výsledků. Minulá výkonnost nemusí nutně vypovídat o budoucích výsledcích a každá osoba jednající na základě těchto informací tak činí zcela na vlastní riziko.