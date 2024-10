Může blokáda Hormuzského průlivu vyhnat ceny ropy nad 100 dolarů?

Konflikt na Blízkém východě je v posledních dnech nejdůležitějším tématem po eskalaci minulého úterý, kdy Írán v reakci na izraelskou invazi do Libanonu odpálil rakety na Tel Aviv. Situace je nyní napjatá a čeká se na izraelskou odpověď. Zdá se, že Netanyahu čelí silnému tlaku k útoku na klíčové body íránské ekonomiky a nelze vyloučit, že se rozhodne v nejbližších hodinách.

V tomto scénáři je jedním z hlavních bodů pozornosti ropa, kterou ovlivňuje rostoucí napětí v oblasti. V posledních měsících cena barelu klesala kvůli neshodám mezi členy OPEC, poklesu globální poptávky a možnému vítězství Donalda Trumpa v nadcházejících volbách. Nestabilita na Blízkém východě však opět zvýšila cenu ropy: po íránském útoku v úterý cena ropy vzrostla o více než 4 %, trend pokračoval následující den s dalším růstem o 2 %.

Za těmito nárůsty stojí obava z možné blokády Hormuzského průlivu, jednoho z nejdůležitějších ropných dopravních uzlů na světě. Jakou roli tento průliv hraje a jak může ovlivnit cenu ropy?

Ceny ropy Brent vzrostly o více než 6 % od začátku současného konfliktu mezi Izraelem a Íránem. Historicky byl dopad takových událostí omezený kvůli nedostatku eskalace. Nelze však vyloučit možnost izraelských odvetných akcí tento víkend, což by mohlo vést k většímu šoku na finančních trzích. Zdroj: Bloomberg Finance LP, XTB

Co je to Hormuzský průliv?

Hormuzský průliv je jednou z nejdůležitějších a strategických námořních cest na světě, klíčový pro globální přepravu ropy. Nachází se mezi Ománem a Íránem a je široký jen tři kilometry. Spojuje země Perského zálivu (Írán, Kuvajt, Saúdská Arábie, Bahrajn, Katar a Spojené arabské emiráty) s Arabským mořem a dalšími regiony. Slouží jako spojnice mezi blízkovýchodními producenty ropy a klíčovými trhy v Asii, Evropě a Severní Americe.

Írán produkuje asi 3 miliony barelů denně a exportuje 1,7 milionu barelů denně. Klíčovou otázkou je, zda bude Hormuzský průliv, přes který prochází 20 % světové nabídky ropy, zablokován. Zdroj: Bloomberg Finance LP, XTB

Proč je Hormuzský průliv tak důležitý pro ropu?

Je to jedna z hlavních námořních obchodních tras na světě. Odhaduje se, že přes průliv prochází asi 11,1 % světového námořního obchodu. U ropy je tento vliv ještě větší. Podle Mezinárodní energetické agentury (IEA) prochází touto oblastí přibližně 30 % celosvětového obchodu s ropou; mezi lednem a říjnem 2023 toto číslo vzrostlo na téměř 40 %.

Podle Americké energetické informační správy (EIA) prošlo v roce 2022 Hormuzským průlivem asi 21 milionů barelů ropy denně, což je 21 % globální spotřeby. Mezi roky 2022 a první polovinou roku 2023 tvořila ropa z tohoto průlivu více než čtvrtinu celosvětového námořního obchodu s ropou. Pokud se sečtou objemy ropy a kondenzátu mezi lety 2020 a 2022, dosáhne číslo více než 2,4 miliardy barelů denně, což zdůrazňuje význam průlivu.

Hormuzský průliv je hlavní exportní trasou pro Írán, Saúdskou Arábii, Irák, Spojené arabské emiráty, Kuvajt a Katar. Exporty směřují hlavně do Asie—Číny, Japonska a Indie. Po válce na Ukrajině a sankcích proti Rusku získal průliv na významu i pro Evropu: asi 5 % ropy procházející průlivem míří do Evropy, což je přibližně 900 000 barelů denně. Před konfliktem to bylo asi 700 000 barelů denně, takže Evropa zvýšila dovoz o 25 %.

Průliv je důležitý i pro přepravu dalších surovin, jako je propan nebo zemní plyn. U propanu prochází oblastí asi 31 % světového obchodu, u zemního plynu kolem 20 %. Blokáda by tedy měla vážné dopady nejen na ropu, ale i na další suroviny.

Co by se stalo při blokádě Hormuzského průlivu?

Írán hrozil blokádou průlivu několikrát—v letech 2011, 2012 a 2016. Dosud k významné blokádě nedošlo, kromě roku 1984 během íránsko-irácké války.

Blokáda by měla velké dopady na globální obchod. Odhaduje se, že cena ropy by mohla dosáhnout 150 až 200 dolarů za barel.

V tomto scénáři je však těžké předpovědět, jak se bude vyvíjet cena ropy: vše závisí na reakci Izraele na útok Íránu. V tuto chvíli věříme, že možnost zmírnění konfliktu je omezená, ačkoli jsme to již viděli v dubnu a před rokem v říjnu: reakce z obou stran byla omezená, což snížilo počáteční nárůsty zaznamenané u ropy.

Aktuálně je cena ropy kolem 75 dolarů za barel po nedávných nárůstech. Je možné, že klesne na 60 dolarů díky vyšší produkci OPEC nebo růstu elektromobilů v Číně. Hormuzský průliv bude hrát klíčovou roli v následujících dnech.

Riziko výrazně vyšších cen je vzhledem k současné situaci nízké. Blokáda by však vše změnila. Nelze vyloučit překvapení o víkendu. Aktuálně je otevřeno jen 8 kontraktů na opci WTI za 100 dolarů/barel v říjnu, ale ceny těchto opcí vzrostly na nejvyšší úroveň od poloviny srpna. Zdroj: Bloomberg Finance LP