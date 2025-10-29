Nadcházející výsledky společnosti Meta: Přijme trh transformační posun směrem k AI pozitivně? 🔎

Meta Platforms (META.US) dnes zveřejní výsledky hospodaření za 3. čtvrtletí fiskálního roku 2025. Akcie mají za sebou dvoutýdenní růst o více než 6 %, i když dnes se obchodují beze změny. Od začátku roku posílily akcie firmy o 27,41 % a od dubnových minim dokonce o 54,80 %.
Reklamní byznys společnosti zůstává hlavním tahounem růstu. Trh očekává dvouciferný nárůst jak objemu, tak výnosů z reklamy. Konsenzus podle agentur FactSet a Bloomberg odhaduje čtvrtletní tržby na 49,5 miliardy USD. Investoři budou také pozorně sledovat kapitálové výdaje (capex). Meta tradičně v Q3 aktualizuje výhled capexu a tentokrát trh očekává přibližně 40% nárůst investic pro příští rok, především kvůli vysokým výdajům na datová centra a AI infrastrukturu.
Klíčová finanční očekávání
- Tržby (Q3): 49,5 mld. USD, +22 % meziročně – nejrychlejší tempo růstu letos.
- Zisk na akcii (EPS): 6,72 USD, +11 % meziročně.
- Zobrazení reklam: +10,8 %; průměrná cena za reklamu: +10,5 %.
- Provozní marže: odhad 39 %.
- Capex 2025: přibližně 69 mld. USD; očekávaný výhled pro rok 2026: 97–103 mld. USD.
- Denní aktivní uživatelé v rámci celého ekosystému Meta: 3,48 miliardy.
Investice do AI pod drobnohledem
Probíhající transformace společnosti Meta směrem k umělé inteligenci má stále větší dopad na její rozvahu. Letos činí kapitálové výdaje přibližně 70 miliard USD, a spolu se soukromým financováním ve výši 27–30 miliard USD od Blue Owl Capital a PIMCO to podtrhuje rozsah ambicí společnosti. Prostředky podpoří rozšíření datových center Hyperion a dlouhodobé AI projekty. Na rozdíl od Microsoftu nebo Amazonu buduje Meta výpočetní kapacitu výhradně pro svůj vlastní ekosystém, což činí tyto investice strategickými, ale zároveň rizikovějšími v případě zpomalení růstu příjmů z reklamy.
Na co se trh zaměřuje
Investoři v tuto chvíli přijímají rostoucí kapitálové výdaje a považují je za opodstatněné potenciálními přínosy v podobě vyššího zapojení uživatelů a efektivity reklamy. Výhled na rok 2026 však může tento optimismus prověřit. Analytici očekávají kapitálové výdaje ve výši přibližně 72 miliard USD v roce 2025 a potenciálně přes 100 miliard USD v roce 2026.
Výhled
Výsledky společnosti Meta pravděpodobně potvrdí silný peněžní tok poháněný reklamou, ale klíčová bude rovnováha mezi agresivními investicemi do AI a růstem ziskovosti. Pokud firma naznačí příliš vysoké výdaje v roce 2026 nebo zpomalující růst reklamních příjmů, může po nedávných ziscích následovat korekce akcií. Naopak, pokrok v AI projektech nebo růst zapojení uživatelů by mohly posílit tržní pozici společnosti a ospravedlnit její zvýšené ocenění.
