Náhled zisků Tesla (TSLA) za 4. čtvrtletí 2024: Zaměřeno na pokroky umělé inteligence a produkční výzvy

Když se Tesla po středečním uzavření trhu ve středu 29. ledna 2024 připravuje vykázat své zisky za čtvrté čtvrtletí, investoři se intenzivně zaměřují na strategické priority společnosti uprostřed měnící se dynamiky trhu. Akcie tohoto výrobce elektrických vozidel prokázaly v uplynulém roce pozoruhodný výkon, když navzdory nedávné volatilitě získaly přibližně 120 %, přičemž akcie za posledních šest obchodních seancí klesly o téměř 7 %. Trhem implikovaný jednodenní pohyb na základě historických průměrů je 8,49 %.

Odhady výdělků

Za čtvrté čtvrtletí analytici očekávají, že Tesla oznámí:

Tržby ve výši 27,21 miliardy USD, což představuje 8,1% meziroční nárůst

Upravený zisk na akcii ve výši 0,75 USD ve srovnání s 0,71 USD v předchozím roce

Provozní příjem ve výši 2,68 miliardy USD, což je nárůst z 2,1 miliardy USD meziročně

Volný peněžní tok ve výši 1,75 miliardy dolarů

Hrubá marže 18,9 %

Kapitálové výdaje ve výši 2,72 miliardy $

Výdělky vs odhady. Zdroj: Bloomberg

AI a pokrok v autonomním řízení

Nedávný vývoj schopností autonomního řízení Tesly se dostal do centra pozornosti, přičemž společnost oznámila průlom v autonomní navigaci od továrny až po nakládací dok. Generální ředitel Elon Musk učinil odvážné předpovědi o společnosti Full Self-Driving (FSD) technology, suggesting it will surpass human driving safety by Q2 2025. Významné investice společnosti do počítačové infrastruktury AI, včetně datového centra „Cortex“ v Austinu v Texasu, ji jedinečně umisťují do prostoru autonomního řízení.

Zaměření na vývoj FSD přichází v rozhodující době, kdy NHTSA nedávno otevřela a probe into approximately 2.6 million Tesla vehicles vybavenou technologií. Investory bude zajímat zejména reakce managementu na tyto regulační výzvy a jakékoli aktualizace o plánovaném spuštění služby robotaxi na konci roku 2025. Rozsáhlé investice společnosti do výpočetní techniky AI, včetně značných nákupů GPU Nvidia H100, podtrhují její odhodlání rozvíjet schopnosti autonomního řízení.

Výroba a nové modely

Ve čtvrtém čtvrtletí Tesla dodala přibližně 496 000 vozů, oproti 485 000 ve 4. čtvrtletí 2023. Investoři se zaměří především na časový plán uvedení levnějšího „Modelu 2“ očekávaného na začátku roku 2025, což by mohlo být klíčové pro dosažení předpokládaných plánů společnosti. 20-30% nárůst dodávek v roce 2025. Výkon nedávno obnoveného Modelu Y na trzích v USA a Číně bude také pečlivě sledován, spolu s aktualizacemi o výrobě Cybertruck uprostřed zpráv o propouštění pracovníků v závodě Giga Austin. Trh je této zprávě o výdělcích obzvláště pozorný vzhledem k nedávnému oznámení společnosti Tesla o jejím prvním ročním poklesu dodávek za více než deset let, přičemž dodávky v roce 2024 dosáhly 1,79 milionu vozů, což je mírně pod úrovní roku 2023.

Prodaná vozidla Odhady vs. Skutečnost. Zdroj: Bloomberg

Energetická divize

Obchod společnosti Tesla s ukládáním energie se ukázal jako světlý bod, přičemž nasazení ve čtvrtém čtvrtletí dosáhlo rekordních 11,0 gigawatthodin ve srovnání s 3,2 gigawatthodinami ve 4. čtvrtletí 2023. Tento pozoruhodný růst v energetickém segmentu dokládá úspěšnou diverzifikaci společnosti mimo prodej automobilů a může poskytnout důležité podpora celkových marží.

Politické a regulační prostředí

Vztah společnosti s Trumpovou administrativou se ukázal jako významný faktor pro investory. Potenciální změny předpisů pro autonomní řízení, budoucnost federálního daňového kreditu EV ve výši 7 500 USD a možné úpravy tarifů, to vše by mohlo významně ovlivnit obchodní model společnosti Tesla. Někteří analytici, včetně Dana Ivese z Wedbush, naznačují, že AI a autonomní iniciativy Tesly by mohly těžit z urychleného regulačního schválení pod Trumpovou administrativou, i když jiní varují, že státní a místní regulace mohou zůstat významnou překážkou.

Výhled trhu a perspektivy analytiků

Wall Street zůstává rozdělená, pokud jde o vyhlídky Tesly v blízké budoucnosti. Morgan Stanley si udržuje nadhodnocený rating s cílovou cenou 430 USD s odkazem na potenciál společnosti AI a výrobní možnosti. Barclays zastává opatrnější postoj k rovnováze s cílem 325 USD, přičemž si všímá obav z poptávky a konkurence. Nadcházející výzva k výdělkům, naplánovaná na 17:30 ET, se pravděpodobně bude zabývat kritickými oblastmi včetně efektivity výroby, iniciativ na snižování nákladů a plánů mezinárodní expanze.

Tesla (D1 Interval)

Tesla se aktuálně obchoduje poblíž 50denního SMA, který dříve fungoval jako podpora pro býky. Aby cena znovu nabyla vzestupné dynamiky, měla by zůstat nad 23,6% úrovní Fibonacciho retracementu, která nedávno sloužila jako klíčový inflexní bod. Medvědi se pokusí prolomit pod 38,2% úroveň Fibonacciho retracementu s pravděpodobným cílem na úrovni 50% Fibonacciho retracementu, což byla v listopadu konsolidační zóna. RSI začal vykazovat medvědí divergenci, zatímco MACD také signalizuje opatrnost. Zdroj: xStation