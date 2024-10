⏬NATGAS klesá o 2,5 %

Vysoké teploty v USA připomínají loňský teplý podzim a zimu, které snížily spotřebu plynu v topné sezóně

Zemní plyn pokračuje ve svých silných poklesech (dnes -2,5 %). Včera pokus o odraz selhal, i když ještě dnes vidíme testy průměrů za 50 a 100 období poblíž úrovně 2,45 USD. O něco níže je podpora v podobě Fibo retracementu 38,2 a vzestupné trendové linie na úrovni 2,37 $/MMBTU. Stojí za zmínku, že před posledními 3 rollovery byl tlak na snižování ceny. Současné převedení z listopadové smlouvy do prosincové smlouvy bude předposledním zvýšením. Od lednového kontraktu po letní kontrakty uvidíme zpětný vývoj.

Stále se zdá, že existuje šance na podobný krok jako v loňském roce, kdy po převrácení smlouvy došlo k prudkému nárůstu o 10 %. Poklesy však začaly počátkem listopadu, kdy má dojít k prvnímu poklesu zásob. Ten však může přijít později, než by naznačovala sezónnost, při pohledu na výhled počasí.

Vzhledem k tomu, že období chlazení je za námi, vyšší teploty naznačují, že poptávka po plynu v důsledku potřeby vytápění může být v blízké budoucnosti nízká. Delší 2týdenní výhled také ukazuje pokračující vysoké teploty. Zdroj: Bloomberg Finance LP

V posledních týdnech jsme zaznamenali menší nárůst zásob, než by naznačovala sezónnost. Nyní se však zisk vrátil do 5letého rozsahu a existuje šance, že by se zisky zásob mohly v příštích 2-3 týdnech přiblížit úrovni 100 bcf. Vzhledem k tomu je vysoce pravděpodobné, že se skutečným začátkem topné sezóny začnou i větší poklesy cen.

Po většinu prázdnin rostly zásoby méně, než se očekávalo. Nyní se však situace vrací k normálu, což by mohlo v následujících týdnech způsobit tlak na plyn. Zdroj: Bloomberg Finance LP

Po zítřejším zasedání dojde k swapu z listopadového futures kontraktu na prosincový kontrakt. Prosincový kontrakt se obchoduje o 0,4 USD výše. Vzhledem k tomu existuje šance na páteční otevření poblíž úrovně 2,8 $/MMBTU. Pokud by se měl opakovat scénář z loňského roku, dalo by se v nejbližších seancích počítat s nárůstem na úroveň 3-3,2 USD/MMBTU, a pokud bude počasí nadále dobré, poklesy by mohly začít v souladu se sezónností . Nelze však vyloučit scénář, ve kterém se tlak směrem dolů po zavedení udrží, což může vést k pokusu uzavřít mezeru. Pak bude rozsah pohybu dolů alespoň 0,3-0,4 $.