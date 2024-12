NATGAS pokračuje v růstu kvůli poklesu zásob

Ceny zemního plynu pokračují v růstu a únorový kontrakt dosáhl 3,35 USD. Na druhé straně se lednový kontrakt obchoduje na úrovni 3,6 USD, což naznačuje potenciální test nedávných lokálních maxim z konce listopadu. Tento cenový nárůst je připisován dalšímu výraznému poklesu zásob zemního plynu v USA, který překračuje průměrný pokles pozorovaný v posledních pěti letech. Prognózy pro tento týden však naznačují potenciálně poloviční pokles zásob ve srovnání s předchozím týdnem, což znamená menší než obvyklý pokles.

Změna zásob plynu v USA. Zdroj: Bloomberg Finance LP, XTB

Zásadní je, že předpovědi počasí na nadcházející týdny předpovídají výrazné oteplování. I když se mezi 22. a 25. prosincem očekává mírné ochlazení, celkově se předpovědi posunuly směrem k vyšším teplotám.

Očekávají se mimořádně vysoké teploty, zejména v oblasti Středozápadu. Zdroj: NOAA

Předpokládá se, že zvýšené teploty budou přetrvávat i na přelomu let 2024 a 2025. Zdroj: NOAA

NATGAS se drží na zvýšených úrovních a bez klouzavých vlivů by testoval nejvyšší úrovně od ledna 2023. Nicméně po dvou výrazných poklesech zásob se nyní očekává období snížené spotřeby plynu, což by mělo vyvolat sezónní pokles cen. Jakákoli změna ve vývoji počasí by však mohla vyvolat prudkou reakci cen plynu. V případě chladného období se stává pravděpodobným rozmezí 3,5-4,0 USD/MMBTU. Naopak v případě sezónního poklesu by ceny měly klesnout výrazně pod 3,0 USD a zaměřit se na úrovně mezi 100 a 200-periodovým klouzavým průměrem, který se v současné době nachází mezi 2,5 a 2,7 USD/MMBTU.

Zdroj: xStation5