Navzdory inflaci japonské domácnosti zvyšují výdaje, kupní síla ale dál slábne

- Spotřeba japonských domácností vzrostla o 1,8 % meziročně, ale zaostala za očekáváním trhu kvůli slabším výdajům na bydlení a vzdělávání.
- Inflace zůstává nad 2% cílem BoJ, reálné mzdy klesají a premiérka Takaichi reaguje ekonomickým balíčkem pro domácnosti.
- Slabý jen zvyšuje dovozní náklady a udržuje tlak na inflaci, což omezuje prostor pro rychlejší zvyšování sazeb ze strany BoJ.
Japonské domácnosti v září zvýšily své výdaje už pátý měsíc v řadě, čímž poskytly určitou oporu ekonomice, která podle analytiků ve třetím čtvrtletí pravděpodobně klesla. Spotřeba po očištění o inflaci vzrostla meziročně o 1,8 %, zatímco trh očekával růst o 2,5 %. Největší podíl na zvýšení výdajů měly doprava a volnočasové aktivity, zatímco pokles v oblasti bydlení a vzdělávání celkový výsledek brzdil.
Spotřeba představuje více než polovinu japonského HDP a její vývoj je klíčový pro udržitelnost ekonomického růstu. Přestože se výdaje domácností drží i přes dlouhodobý inflační tlak, očekává se, že HDP ve třetím čtvrtletí klesne, čímž skončí série pěti po sobě jdoucích období expanze. Na slabší výkon ekonomiky působí mimo jiné pokles exportu a útlum výstavby bydlení, který souvisí s regulačními změnami.
Inflace oslabuje kupní sílu domácností
Tempo inflace v Japonsku zůstává nad cílem BoJ (2 %) už více než tři a půl roku a v září dokonce dále zrychlilo. To znamená, že reálné mzdy po očištění o inflaci klesají, i když nominální mzdy rostou. Výsledkem je slábnoucí kupní síla domácností a rostoucí nespokojenost voličů.
Nová premiérka Sanae Takaichi proto představila ekonomický balíček na podporu domácností, který zahrnuje dotace na plyn a elektřinu během zimy a regionální granty ke zmírnění dopadu rostoucích cen. Vláda také plánuje snížit daň z pohonných hmot do konce roku. Na rozdíl od svých předchůdců Takaichi odmítla plošné hotovostní podpory, které podle ní nemají dlouhodobý efekt.
Slabý jen zvyšuje dovozní náklady a tlak na inflaci
Takaichi je známá podporou měnové uvolněnosti, což přispívá k očekávání, že Bank of Japan (BoJ) bude postupovat při zvyšování sazeb pomaleji. Od jejího nástupu do funkce japonský jen nadále oslabuje vůči dolaru a pohybuje se blízko osmiměsíčního minima, což zvyšuje náklady na dovoz a dále posiluje inflační tlaky.
Analytici upozorňují, že růst výdajů domácností je zatím tažen spíše zvyšováním mezd a bonusů než skutečným zlepšením kupní síly. Výdaje za služby rostou, ale spotřeba potravin a základních potřeb zůstává utlumená. To znamená, že domácí poptávka zatím není dostatečně silná, aby vytvořila udržitelný růstový cyklus, po kterém BoJ dlouhodobě volá.
Graf: USD/JPY (H4)
