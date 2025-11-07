Dražší čipy, dražší zařízení – TSMC mění pravidla!

- Zvýšení cen ze strany TSMC se vztahuje na čipy pro Apple, Samsung a další výrobce zařízení s Androidem.
- Vyšší výrobní náklady mohou vést k vyšším cenám vlajkových smartphonů a počítačů, nebo ke snížení marží výrobců zařízení.
- Pro TSMC tyto změny znamenají vyšší příjmy a potenciální zlepšení marží díky vedoucímu postavení na trhu pokročilých čipů.
Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC), největší smluvní výrobce čipů na světě, oznámil zvýšení cen o 8 až 10 % u svých nejpokročilejších procesorů s účinností od roku 2026. Změny se dotknou čipů používaných ve vlajkových smartphonech, výkonných počítačích a systémech umělé inteligence, včetně procesorů Apple a klíčových čipů hlavních výrobců Android zařízení.
Největší nárůst nákladů se týká nového 2nanometrového výrobního procesu, který bude pohánět zařízení nové generace. Vyšší náklady jsou způsobeny významnými investicemi TSMC do továren a pokročilého vybavení potřebného k výrobě těchto čipů. Výrobci smartphonů a počítačů se budou muset rozhodnout, zda tyto vyšší náklady pokryjí ze svých marží, nebo je přenesou na spotřebitele, což by mohlo ovlivnit ceny nových zařízení.
Apple plánuje použít 2nanometrové procesory pouze ve vybraných modelech iPhone 18, což naznačuje, že náklady mohou omezit dostupnost nejnovější technologie v rámci celé produktové řady. Podobné výzvy očekávají také Samsung, Qualcomm a MediaTek, což by mohlo vést k vyšším cenám vlajkových Android smartphonů v roce 2026.
Zvýšení cen má rovněž finanční dopady pro TSMC. Vyšší ceny čipů přispějí k růstu tržeb, a díky své dominantní pozici na trhu si společnost může udržet nebo dokonce zlepšit ziskovost, i přes rostoucí výrobní náklady. Klienti TSMC se budou muset rozhodnout, zda vyšší náklady přenesou na spotřebitele, nebo sníží své vlastní marže, což ovlivní buď ceny zařízení, nebo ziskovost výrobců hardwaru.
Z dlouhodobého hlediska cenová strategie TSMC odráží širší trendy v odvětví – vyšší náklady na výrobu pokročilých čipů se stávají novým standardem, zatímco společnost těží z rostoucí poptávky po čipech pro umělou inteligenci a výkonných procesorech, což posiluje její finanční a tržní postavení.
