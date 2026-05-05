Nečekaní příjemci AI boomu: Caterpillar

Známý americký výrobce stavebních a těžebních strojů Caterpillar zveřejnil další sadu mimořádně silných kvartálních výsledků. Valuace drží tempo: akcie od začátku roku rostou o více než 50 %, přičemž samotný poslední měsíc přinesl zisky přes 30 %.
Finanční ukazatele
- Společnost vykázala růst tržeb o 22 % na 17,4 miliardy USD.
- Segment Energy & Transportation vzrostl meziročně o více než 30 %, zatímco segmenty Construction Industries a Resource Industries vzrostly meziročně o 39 %, respektive 35 %.
- Objem nevyřízených objednávek vzrostl na 62,7 miliardy USD.
Analytici i zástupci společnosti poukazují na klíčovou roli masivního budování výpočetní infrastruktury potřebné pro podporu AI modelů. Společnost se fakticky stala nepostradatelnou pro expanzi tohoto sektoru.
- To je patrné nejen na ziskovosti, ale také na tržních očekáváních ohledně budoucích výsledků společnosti.
- Do konce roku 2030 se očekává, že samotný segment Energy & Transportation dosáhne tržeb ve výši 59,1 miliardy USD. Odhady EPS ve výši 47 USD za stejné období implikují růst zisku o téměř 20 % ročně.
- To vše společnosti umožnilo vracet investorům rekordní objem zisků. Caterpillar se nedávno zavázal k rekordnímu programu zpětného odkupu akcií v objemu 5 miliard USD.
Za zmínku také stojí, že podle dat Bloombergu společnost stále nedokončila nákupy v objemu přibližně 20 miliard USD oznámené pro rok 2024.
Má společnost jen důvody k dalšímu růstu? To záleží.
Především je současný sentiment vůči akcii do značné míry založen na předpokladu, že tempo budování AI infrastruktury — a všech souvisejících aktiv — zůstane minimálně na současné úrovni. To je velmi optimistický předpoklad.
AI není jediným strukturálním trendem podporujícím valuaci společnosti. Za zmínku stojí, že svět může vstupovat do dalšího víceletého cyklu urbanizace a vyšších investic do těžby. Tyto trendy by měly být výrazně stabilnější než investice spojené s AI, zároveň ale budou více rozprostřené v čase a s největší pravděpodobností méně akretivní pro marže.
Když už je řeč o maržích: přestože výhled zůstává optimistický, poslední trendy nejsou tak příznivé.
Zdroj: Bloomberg Finance LP
Otázka expanze marží zůstává diskutabilní v prostředí rostoucích nákladů na práci, suroviny a energie — tedy faktorů, které jsou pro de facto průmyslové společnosti, jako je Caterpillar, klíčové. To dopadá i na zákazníky společnosti.
Zdroj: Bloomberg Finance LP
Z pohledu násobků začíná společnost vysílat i varovné signály. Růsty napříč širokou škálou valuačních ukazatelů dosahují 50 %.
CAT.US (D1)
Uptrend zůstává od začátku roku 2025 mimořádně dynamický a aktuálně neexistují žádné technické signály, které by naznačovaly zpomalení býčího trendu. Zdroj: xStation5.
