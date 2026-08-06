Ropa opět mírně posiluje kvůli útokům na tankery 🛢️

Ceny ropy dnes mírně rostou, protože investoři nadále pochybují, že jednání mezi Íránem a Ománem povede k rychlému obnovení plného provozu v Hormuzském průlivu. Optimismus navíc tlumí nové zprávy o útocích na saúdské tankery v Rudém moři a Adenském zálivu, které znovu zvýšily obavy z narušení dodávek ropy z Blízkého východu.
Cena severomořské ropy Brent vzrostla o přibližně 0,6 % na 79,91 USD za barel, zatímco americká ropa WTI posílila o 0,5 % na 75,58 USD za barel. Trh tak částečně koriguje předchozí vývoj, když investoři přehodnocují šance na rychlé uklidnění situace v regionu.
Dohoda se rýsuje, ale nejistota přetrvává
Íránské ministerstvo zahraničí uvedlo, že Teherán a Omán dosáhly shody ohledně geografického vymezení nové lodní trasy přes Hormuzský průliv. Společné oznámení by podle íránské strany mohlo následovat, pokud do procesu nezasáhnou třetí strany.
Přesto investoři zůstávají opatrní. Podle dostupných informací by navrhovaná dohoda mohla dát Íránu větší kontrolu nad loděmi vplouvajícími do Perského zálivu. Spojené státy se k těmto informacím zatím nevyjádřily, přičemž americká administrativa v minulosti opakovaně zdůraznila, že by nepřistoupila na scénář, v němž by Teherán kontroloval jednu z nejdůležitějších světových obchodních tras pro přepravu energií.
Nejistota kolem konečné podoby dohody proto udržuje na trhu zvýšenou rizikovou přirážku.
Nové útoky zvyšují geopolitické napětí
Dalším faktorem podporujícím ceny ropy jsou zprávy o útocích jemenských Húsiů na saúdské ropné tankery u přístavu Yanbu v Rudém moři a v Adenském zálivu. Saúdská Arábie zatím tyto incidenty oficiálně nepotvrdila, samotné informace však stačily k opětovnému zvýšení nervozity na trhu.
Írán navíc podle několika zdrojů varoval státy Perského zálivu, že případný další vojenský útok Spojených států na jeho území by mohl vyvolat odvetu proti klíčové energetické infrastruktuře v regionu.
Obavy z další eskalace konfliktu tak nadále brání výraznějšímu poklesu cen ropy, přestože diplomatická jednání pokračují.
Dodávky zůstávají omezené
Data o lodní dopravě ukazují, že vývoz ropy a kondenzátu ze zemí Perského zálivu zůstal během července přibližně o 40 % nižší než před začátkem konfliktu. Přetrvávající omezení přepravy potvrzuje, že situace v regionu se zatím zcela nevrátila do normálu.
Vedle geopolitiky sledovali investoři také nové údaje z USA. Americký Úřad pro energetické informace (EIA) oznámil růst zásob ropy, což bylo způsobeno mírně nižším zpracováním v rafineriích a vyšším dovozem. Tyto údaje sice působí na ceny ropy mírně negativně, jejich dopad však zatím převážila geopolitická rizika.
Vývoj v příštích dnech bude záviset především na tom, zda se podaří dokončit dohodu o provozu v Hormuzském průlivu a zda se podaří zabránit dalším útokům na obchodní lodě. Dokud budou přetrvávat bezpečnostní rizika v oblasti Blízkého východu, lze očekávat, že ceny ropy zůstanou zvýšeně volatilní.
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