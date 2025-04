NFP ve stínu cel🔎

Data NFP budou zveřejněna uprostřed eskalace obchodní války 📌

Dnes ve 14:30 se dozvíme výsledky zprávy z amerického trhu práce — NFP. Za běžných okolností by šlo o jeden z nejdůležitějších reportů měsíce. Tentokrát však NFP ustupuje do pozadí poté, co administrativa Donalda Trumpa oznámila nová odvetná cla. Přesto však mohou být zveřejněná data pro Fed velmi důležitá v kontextu dalšího boje s inflací.

Odhady NFP (tržní konsenzus):

Odhad: 140 tis.

Předchozí: 151 tis.

Bloomberg Economics očekává mírně odlišný vývoj NFP a předpovídá solidní růst zaměstnanosti mimo zemědělství v březnu — o 200 tis. sezónně očištěných pracovních míst (oproti 151 tis. v únoru), což překonává tržní konsenzus o 60 tis.

Tento nárůst je částečně očekáván kvůli dočasným faktorům, jako je zlepšené počasí (přibližně 60 tis. nových míst, především ve stavebnictví a sektoru volnočasových aktivit a pohostinství), obnovení výplat vládních grantů a zvýšené náborové aktivity v obchodu a dopravě v reakci na oznámená cla.

Očekává se, že míra nezaměstnanosti vzroste na 4,2 % (z 4,1 % v únoru) a průměrná hodinová mzda pravděpodobně stoupla o 0,2 % m/m, což je méně než v únoru (0,3 %), což lze vysvětlit vyšším podílem nízkopříjmových sektorů v celkovém počtu nových míst.

Data z trhu práce zůstávají klíčovým prvkem formujícím celkový tržní vývoj, i když oproti obvyklým situacím může být jejich váha nyní nižší, zejména vzhledem k aktuální náladě na trzích. Při silném výprodeji a rostoucích obavách investorů může vyšší číslo vyvolat jen klidnější reakci, zatímco slabší výsledek může být vnímán jako další impuls pro hlubší poklesy.

Dlouhodobější výhled

V krátkodobém horizontu může výhled trhu práce zůstat optimistický. Ostatní makrodata, jako nedávné výsledky ISM nebo spotřebitelská důvěra, však mohou ve střednědobém až dlouhodobém horizontu naznačovat určitou slabost.

Vyšší údaj ADP

Ve středu jsme zaznamenali vyšší než očekávaný výsledek ADP reportu za soukromý sektor. Úzká korelace mezi tímto reportem a NFP podporuje očekávání, že i dnešní NFP by mohl přinést podobně vyšší čísla.

Graf TNOTE (1D)

Výnosy desetiletých dluhopisů rostou na nejvyšší úroveň od začátku října 2024. Pohyby výnosů budou výrazně záviset na náladě ohledně politiky Fedu, kterou může ovlivnit dnešní výsledek NFP. Útěk kapitálu do bezpečnějších aktiv podporuje růst cen dluhopisů, nicméně je třeba mít na paměti, že sentiment investorů může oslabit výhled odložené recese.

Zdroj: xStation 5