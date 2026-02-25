Nikkei míří k 60 000 bodům. Co stojí za růstem?

Japonský akciový trh by mohl během příštích 18 měsíců dosáhnout dalšího historického milníku. Podle nejnovější ankety agentury Reuters mezi akciovými stratégy se očekává, že index Nikkei 225 překoná hranici 60 000 bodů do poloviny roku 2027. Avšak k této hranici míří již nyní. Hlavními tahouny má být růst firemních zisků a pokračující příliv zahraničního kapitálu.
Od začátku roku si Nikkei připisuje přes 13 % a i dnes roste o 2 %. Současná hodnota se pohybuje na úrovni 58 500 bodů, což potvrzuje optimistický výhled stratégů
Silné zisky a zahraniční investoři
Ankety se zúčastnilo 15 akciových stratégů, kteří se shodují, že japonské společnosti budou nadále těžit ze solidního růstu ziskovosti. Výsledková sezóna podle nich potvrdila zlepšující se marže i stabilní poptávku, což podporuje vyšší ocenění akcií.
Dalším klíčovým faktorem je zvýšený zájem zahraničních investorů. Japonský trh se v posledních letech stal atraktivnější díky reformám korporátní správy, tlaku na efektivnější využívání kapitálu a vyšším dividendám. Zahraniční fondy tak navyšují expozici vůči japonským titulům.
Index již letos výrazně posílil a obchoduje se poblíž rekordních úrovní. Pozitivní sentiment podporují nejen firemní výsledky, ale i očekávání pokračující podpory ekonomiky ze strany vlády.
Rizika zůstávají omezená
Stratégové zároveň uvedli, že pravděpodobnost výraznější korekce (například poklesu o 10 % během následujících tří měsíců) je relativně nízká. Přesto upozorňují na externí faktory, zejména vývoj na amerických trzích a globální makroekonomickou nejistotu.
Významnou roli může hrát také měnová politika Bank of Japan, která dlouhodobě udržovala velmi uvolněné podmínky. Jakékoli prudší zpřísnění by mohlo ovlivnit valuace i tok kapitálu.
Psychologická hranice 60 000
Překonání 60 000 bodů by nebylo jen technickým milníkem, ale také silným psychologickým signálem pro globální investory. Potvrdilo by dlouhodobý obrat japonského trhu, který se po dekádách stagnace znovu stal jedním z klíčových center globálního kapitálu.
Pokud se naplní očekávání ohledně růstu zisků a pokračujících zahraničních přítoků, může být Japonsko v příštích dvou letech jedním z nejvýkonnějších vyspělých akciových trhů.
